मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुरैना में हनुमान मंदिर पर लगाया बैनर

मंदिर में सिंधिया का बैनर पुलिस ने उतरवाया ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 18, 2025 at 7:11 PM IST 3 Min Read