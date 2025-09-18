मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुरैना में हनुमान मंदिर पर लगाया बैनर
ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में भले ही न हो लेकिन कट्टर समर्थकों की चाहत अपने महाराज के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया की गद्दी.
September 18, 2025
मुरैना : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री के पद देखने का सपना संजोए बैठे हैं लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है. हालांकि केंद्रीय मंत्री का पद भी एक प्रकार से मुख्यमंत्री के पद के समकक्ष ही माना जाता है. 7 साल पहले ऐसा मौका आया भी, जब 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती. सिंधिया मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे लेकिन कुर्सी पर बैठे कमलनाथ. इसके डेढ़ साल बाद पार्टी बदलने पर यानी मार्च-अप्रैल 2020 में फिर बड़ा मौका बना तो फिर समर्थकों को झटका लगा. डेढ़-पौने दो साल पहले यानि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद फिर उम्मीदें जागी लेकिन सपना साकार नहीं हुआ. समर्थकों को उम्मीद है कि वो दिन जल्द आएगा, जब महाराज मुख्यमंत्री बनेंगे.
बजरंग बली से लगाने पहुंचे फरियाद
कट्टर समर्थकों को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो पहुंचे बजरंगबली के द्वार पर मंगलवार को, हर मनोकामना को पूरा करने वाले हनुमान मंदिर में बैनर टांग दिया. इसमें अब लिख ही दिया "ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो अपनी खैर बचाओ". बजरंग बली के भक्त मंदिर पहुंचे तो बैनर देखकर चौंक गए. क्योंकि बैनर में किसी संगठन या व्यक्ति का नाम नहीं लिखा. ये जरूर लिखा निवेदक संत समाज समिति. ये बैनर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. देखते ही देखते पूरे प्रदेश में बैनर सियासी चर्चा का केंद्र बन गया.
सीएम पद के दावेदारों को नहीं भाया जश्न
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिन पहले मुरैना में पासपोर्ट कार्यालय के भूमिपूजन कार्यक्रम में शिरकत करने आए. रायरू से लेकर मुरैना तक सिंधिया के स्वागत में जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा और जिस स्तर का उन्हें रिस्पांस मिला. उसे देखकर भाजपा के कुछ दिग्गजों की नींद उड़ गई, जो खुद को सीएम की वेटिंग लिस्ट में मानकर चल रहे हैं.
- मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेटियों को दी बैंक पासबुक, बोले-पासपोर्ट के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर
- ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल- पार्षद पति, जिला पंचायत पति और महापौर पति जैसे संबोधन क्यों
सकपकाई पुलिस पहुंची और बैनर हटाया
बताया ये भी जाता है कि इस बैनर को किसने लगाया, यह किसी ने नहीं देखा. मंगलवार शाम को पुलिस पहुंची और बैनर को उतार लिया. इस मामले में CSP दीपाली चंदौरिया ने बताया "सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा था. कोतवाली पुलिस द्वारा बैनर उतरवा लिया गया है. जांच की जा रही है कि ये पोस्टर किसने लगाया या लगवाया गया."
क्या बीजेपी ने किया था मुख्यमंत्री बनाने का वादा
इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता का कहना है "सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा कांग्रेस में भी पूरी नहीं हो पाई और बीजेपी में भी पूरी नहीं हो पा रही है. सिंधिया न तो उस समय शिक्षकों के पक्ष में सड़क पर उतर पाए और न ही अब सड़कों को लेकर उतर पा रहे हैं. जबकि वे कहते थे कि जनता के समर्थन में सड़क पर उतर सकते हैं. आखिर ग्वालियर की सड़कों को लेकर अब क्यों मौन हैं. बीजेपी में लाने के दौरान सौदे में बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए, यदि नहीं किया तो पार्टी इसे स्पष्ट करे कि यह पोस्टर क्यों लग रहे हैं."