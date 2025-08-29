ETV Bharat / state

जहां कभी गूंजती थीं बंदूकें, वहां गूंजा हैंडबॉल का शोर, मुरैना में खेल महासंग्राम - MORENA HANDBALL TOURNAMENT FINAL

मुरैना में चल रही हैंडबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन, 350 खिलाड़ी सम्मानित, फाइनल मैच में बालक-बालिका दोनों वर्ग के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम.

MORENA HANDBALL TOURNAMENT FINAL
मुरैना में चल रहे खेल के महासंग्राम का हुआ समापन (ETV Bharat)
मुरैना: चंबल घाटी जो कभी बीहड़ों और डकैतों की कहानियों के लिए जानी जाती थी. अब खेल और शिक्षा की नई पहचान गढ़ रही है. शहर स्थित निजी स्कूल के मैदान पर चल रही 4 दिवसीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का गुरुवार 29 अगस्त को समापन हो गया. इस टूर्नामेंट में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 50 स्कूलों की टीमों के करीब 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया था. इसमें बालक-बालिका दोनों वर्ग के खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से खेल प्रेमियों और क्षेत्रवासियों का मनोरंजन किया.

हैंडबॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन

24 अगस्त से शुरू हुई 4 दिवसीय बेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता ने पूरे क्षेत्र में उत्साह और रोमांच भर दिया. इस टूर्नामेंट में अंडर-14, 17 और 19 तक के बालक-बालिका दोनों वर्ग के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला गुरुवार 29 अगस्त को खेला गया. जिसमें बालक वर्ग अंडर-14 में स्वामी केशवानंद कन्वेंट स्कूल सीकर राजस्थान ने श्री जैन नवयुवक मंडल स्कूल वापी गुजरात को हराकर खिताब अपने नाम किया. अंडर-17 बालक वर्ग में मुस्कान पब्लिक स्कूल अशोकनगर मध्य प्रदेश ने सेंट एंथोनी स्कूल उदयपुर राजस्थान को मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की.

Morena Handball competition
बालिका खिलाड़ी किए गए सम्मानित (ETV Bharat)

लड़कियों ने ट्रॉफी की अपने नाम

अंडर-19 बॉयज में शीशोमू स्कूल, डूंगरगढ़ बीकानेर राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आर्मी पब्लिक स्कूल सागर मध्य प्रदेश को हराकर जीत अपने नाम दर्ज की. जबकि बालिका वर्ग अंडर-14 में महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल जयपुर राजस्थान ने महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय जयपुर को हराकर विजेता बना. वहीं अंडर-17 गर्ल्स वर्ग में मुस्कान पब्लिक स्कूल अशोकनगर मध्य प्रदेश ने श्री जैन नवयुवक मंडल स्कूल वापी गुजरात को हराया. अंडर-19 गर्ल्स वर्ग में महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल जयपुर राजस्थान ने नौसेगे पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की.

Morena Handball tournament
खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम (ETV Bharat)

मेडल पहनाकर खिलाड़ियों को किया सम्मानित

हैंडबॉल टूर्नामेंट के समापन पर बालक-बालिका दोनों वर्गों के विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी दी गई. मंच पर 350 से अधिक छात्र-छात्राओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया. 4 दिनों तक चले बेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता ने चंबल को खेलों के मानचित्र पर चमका दिया है. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, मेडिकल सहित अन्य सुविधाओं में विद्यालय प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी.

MORENA HANDBALL MAHA KUMBH
टूर्नामेंट के समापन पर खिलाड़ियों में दिखा उत्साह (ETV Bharat)
cbse best john handball competition
हैंडबॉल टूर्नामेंट में गोल करता खिलाड़ी (ETV Bharat)

चार दिन तक चला खेल का महासंग्राम

गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनिंदा स्कूलों की टीमें जब मैदान में उतरीं, तो हर पास, गोल और बचाव पर मैदान से उत्साह और शोर-शराबे से गूंज उठी. इन 4 दिनों तक बालक-बालिका खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया. कभी जीत की खुशी से झूमे तो कभी हार का दर्द भी झेला, लेकिन हर पल खेल भावना ने ही जीत दर्ज की. समापन समारोह में सीबीएसई के ऑब्जर्वर राजकुमार सेंगर, स्कूल डायरेक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह सिकरवार, प्राचार्य शिखा श्रीवास्तव और स्पोर्ट्स टीचर राजेंद्र सिंह मंच पर मौजूद रहे. इन सभी ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया.

Morena Handball competition
आयोजकों ने विजेता-उपविजेता टीम को पहनाए मेडल (ETV Bharat)

