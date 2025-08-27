मुरैना: टीएसएस इंटरनेशनल स्कूल मुरैना में 4 दिवसीय बेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता चल रही है. तीसरे दिन मंगलवार को गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनिंदा स्कूलों की टीमें मैदान पर उतरीं. इसके बाद अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 की सिलेक्टेड टीमों के बीच मुकाबला शुरू हुआ. जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीता. वहीं दर्शक दीर्धा में उपस्थित छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. वहीं इस प्रतियोगिता के पहले चरण के सभी मैच मंगलवार को पूरे हो गए है. अब बुधवार से मुकाबले का दूसरा राउंड शुरू होगा.

तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा मैदान

चंबल के गढ़ में खेलों का यह जश्न न केवल छात्रों की ऊर्जा को दिखाता है, बल्कि इस इलाके की नई पहचान गढ़ने की दिशा में भी एक कदम है. तीनों स्टेट की टीमों के बीच हुए मैचों में कई बार मैदान पर रोमांचक पल देखने को मिले. इन पलों का मजा छात्र-छात्राओं की भीड़ और तालियों की गड़गड़ाहट ने दोगुना कर दिया. इस अवसर पर मौजूद सीबीएसई के ऑब्जर्वर राजकुमार सेंगर, स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह सिकरवार, प्राचार्य शिखा श्रीवास्तव एवं स्पोर्ट्स टीचर राजेंद्र सिंह ने छात्रों के साथ शानदार मुकाबलों का भरपूर लुफ्त उठाया.

पहले राउंड में स्कूली बच्चों ने दी पटकनी (ETV Bharat)

खिलाड़ियों ने अपने खेल से सभी को चौंकाया

मंगलवार को हुए मुकाबलों में जयपुर के महाराज स्वामी मानसिंह विद्यालय ने ग्वालियर के नेशनल चिल्ड्रंस हायर सेकेंडरी स्कूल को हराकर दिन की शुरुआत की. इसके बाद उदयपुर के एंथोनी सर स्कूल ने सीकर के मैट्रिक्स हाई स्कूल को मात दी. नेशनल चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर को श्री जैन युवक मंडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिकस्त दी. इसी बीच बीकानेर के सिसोमु स्कूल और गुजरात के व्रजभूमि इंटरनेशनल स्कूल के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा.

महिला खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

महाराज स्वामी मानसिंह विद्यालय रहा आकर्षण का केंद्र

गुजरात के वडोदरा का पोद्दार वर्ल्ड स्कूल सागर के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पर भारी पड़ा, जबकि जयपुर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल ने झुंझुनू के प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल को पराजित कर दिया. सागर के आर्मी पब्लिक स्कूल ने लकी बाल निकेतन को हराया, तो वहीं उदयपुर का एंथोनी स्कूल जयपुर के एलवुड इंटरनेशनल स्कूल पर विजयी रहा. जयपुर का महाराज स्वामी मानसिंह विद्यालय मंगलवार को शानदार फॉर्म में रहा, जिसने उदयपुर की सोफिया स्कूल और गुजरात की गांधी पथ सोफिया स्कूल दोनों को शिकस्त दी.

टीएसएस इंटरनेशनल स्कूल में हैंडबॉल की गूंज (ETV Bharat)

जीत के लिए लड़कियों ने झोंकी पूरी ताकत

गुजरात के श्री जैन युवक मंडल इंग्लिश स्कूल ने जोधपुर के आर्मी पब्लिक स्कूल को पराजित किया, जबकि अशोकनगर के मुस्कान पब्लिक स्कूल ने अजमेर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल को हराया. झुंझुनू के प्रिंस इंटरनेशनल टीम ने श्रीगंगानगर के नौसेगे पब्लिक स्कूल को मात दी. वहीं गर्ल्स अंडर-14 वर्ग में जयपुर के महाराज स्वामी स्कूल ने माहेश्वरी पब्लिक स्कूल को हराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया.

छात्रों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया (ETV Bharat)

हैंडबाल प्रतियोगिता का आगाज (ETV Bharat)

खेल से बदलती चंबल की पहचान

चंबल का नाम लंबे समय तक डकैतों और संघर्ष की कहानियों से जोड़ा जाता रहा, लेकिन अब यही इलाका खेल प्रतिभाओं की नई नर्सरी बन रहा है. इस प्रतियोगिता से न केवल बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि चंबल अंचल को भी खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी. मंगलवार को पहले राउंड के सभी मैच पूरे हो गए. अब बुधवार से दूसरे राउंड की जंग शुरू होगी, जिसका गवाह बनेगा मुरैना का मैदान.