मुरैना में हेडमास्टर ने सजाई महफिल, दोस्तों के साथ छलकाए जाम, DEO ने किया निलंबित

Published : October 13, 2025 at 2:40 PM IST

मुरैना: स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है, जहां बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है. वहां से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है. यह मामला संबलगढ़ तहसील के देवरा गांव स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है. जहां किताबें खुलनी चाहिए थी, वहां हेडमास्टर साहब अपने साथियों के साथ जाम छलका रहे थे. टेबल पर महफिल सजी थी. स्कूल में हेडमास्टर की शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना शुक्रवार की बताई जा रही है. वहीं जैसे ही वीडियो वायरल हुआ प्रशासन हरकत में आ गया और शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया है. स्कूल में हेडमास्टर ने छलकाया जाम स्कूल में शराब पार्टी के वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कमरे में हेडमास्टर साहब बैठे हुए हैं. उनके सामने एक टेबल पड़ी है, जिस पर कांच का ग्लास रखा हुआ है और पास में एक बोतल दिख रही है. वहीं, टेबल के दूसरी ओर 2 लोग बैठे नजर आ रहे हैं. यह नजारा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे महफिल सजी हुई है. इस वीडियो को देखने के बाद देवरा गांव के लोगों में काफी आक्रोश है.