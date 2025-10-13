ETV Bharat / state

मुरैना में हेडमास्टर ने सजाई महफिल, दोस्तों के साथ छलकाए जाम, DEO ने किया निलंबित

मुरैना में शिक्षा के मंदिर में सजी शराब की महफिल, दोस्तों संग जाम टकराते हेडमास्टर का वीडियो वायरल, देवरा गांव के ग्रामीणों ने जताई नाराजगी.

MORENA HEADMASTER LIQUOR PARTY
मुरैना में हेडमास्टर ने सजाई महफिल (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है, जहां बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है. वहां से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है. यह मामला संबलगढ़ तहसील के देवरा गांव स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है. जहां किताबें खुलनी चाहिए थी, वहां हेडमास्टर साहब अपने साथियों के साथ जाम छलका रहे थे. टेबल पर महफिल सजी थी. स्कूल में हेडमास्टर की शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना शुक्रवार की बताई जा रही है. वहीं जैसे ही वीडियो वायरल हुआ प्रशासन हरकत में आ गया और शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया है.

स्कूल में हेडमास्टर ने छलकाया जाम

स्कूल में शराब पार्टी के वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कमरे में हेडमास्टर साहब बैठे हुए हैं. उनके सामने एक टेबल पड़ी है, जिस पर कांच का ग्लास रखा हुआ है और पास में एक बोतल दिख रही है. वहीं, टेबल के दूसरी ओर 2 लोग बैठे नजर आ रहे हैं. यह नजारा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे महफिल सजी हुई है. इस वीडियो को देखने के बाद देवरा गांव के लोगों में काफी आक्रोश है.

Morena deo suspended teacher
डीईओ ने लेटर जारी कर किया निलंबित (ETV Bharat)

घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी

ग्रामीणों का कहना है कि "ऐसे लोगों को बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए जिम्मेदारी कैसे मिल सकती है." वीडियो ने सिर्फ शिक्षक की ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की छवि पर सवाल खड़ा कर दिया है. शिक्षकों के शराब पीकर स्कूल पहुंचने के मामले तो आम हो गए हैं. आए दिन ऐसे मामले प्रदेश भर से सामने आते रहते हैं. वहीं, देवरा गांव के ग्रामीणों ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए शिक्षा विभाग से हेडमास्टर पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

शराब पीने के आदी हैं हेडमास्टर

स्थानीय ग्रामीण राकेश ने बताया कि "वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम लखुआराम जाटव है, जो ग्राम देवरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर पदस्थ है. हेडमास्टर सालई के रहने वाले हैं. ग्रामीणों का आरोप लगाया है कि हेडमास्टर लखुआराम जाटव शराब पीने के आदी हैं. वे अक्सर नशा करके विद्यालय आ जाते हैं."

हेडमास्टर को प्रशासन ने किया निलंबित

हालांकि, मामला जैसे ही जिला प्रशासन तक पहुंचा. जिला शिक्षा अधिकारी एस. के. सक्सेना ने तत्काल एक्शन लिया और हेडमास्टर लखुआराम जाटव को निलंबित कर दिया है. जिला शिक्षा अधिकारी एस. के. सक्सेना का कहना है कि "शासकीय सेवा में इस तरह का आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. विभागीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

For All Latest Updates

TAGGED:

MORENA DEO SUSPENDED TEACHERMORENA GOVT SCHOOL ALCOHOL PARTYMORENA NEWSHEADMASTER DRINK IN SCHOOLMORENA HEADMASTER LIQUOR PARTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बुलडोजर एक्शन, अवैध ढाबों को किया जमींदोज

धान की फसल में नहीं लगेंगे रोग, इन दवाइयों का करें छिड़काव, किसानों को बंपर मुनाफा

'कफ सिरप कांड के लिए सरकार जिम्मेदार', पीड़ितों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा: कमलनाथ

शहडोल में SECL अमलाई माइंस में बड़ा हादसा, दलदल में समाई डोजर मशीन, चालक लापता

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.