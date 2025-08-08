Essay Contest 2025

मुरैना में मानवता शर्मशार, सिक्योरिटी गार्ड ने व्यक्ति को घसीटकर अस्पताल के बाहर फेंका - MORENA SECURITY GUARDS HOOLIGANISM

मुरैना जिला अस्पताल में अमानवीयता की हदें पार, सुरक्षाकर्मियों ने मरीज के अटेंडर को बेरहमी से घसीटा, गंदगी में पटककर छोड़ दिया.

MORENA SECURITY GUARDS HOOLIGANISM
अधेड़ को जमीन पर घसीटते हुए अस्पताल से बाहर फेंका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 2:35 PM IST

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है. इस मामले ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. मामला मुरैना जिला अस्पताल का है, यहां मरीजों की देखरेख और सुरक्षा के लिए तैनात गार्डों की शर्मनाक हरकत सामने आई है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अस्पताल परिसर में तैनात 2 सिक्योरिटी गार्ड एक शख्स को घसीटते हुए अस्पताल से बाहर फेंक देते हैं. इस दौरान वे अपनी हरकत पर बड़ा गर्व महसूस करते हुए हंसते नजर आ रहे है.

अधेड़ को जमीन पर घसीटा

जिला अस्पताल मुरैना में तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा मरीजों से अभद्रता और दुर्व्यवहार की शिकायतें अक्सर आती है, लेकिन इसके बावजूद इनकी हरकतों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है. गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जो जिला अस्पताल मुरैना का बताया जा रहा है. जिसमें एक मरीज के अटेंडर के साथ अमानवीय हरकत करते हुए 2 सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं. सुरक्षाकर्मियों ने पहले अधेड़ व्यक्ति को पीटते हैं, फिर उसे घसीटते हुए अस्पताल के बाहर फेंक देते है. जब यह घटना हो रही थी, तब वहां कई लोग मौजूद थे, जिसमें से किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया. इस दौरान पीड़ित के परिजन डरे हुए नजर आए.

घटना पर लोगों में आक्रोश

मिली जानकारी के मुताबिक यह मामला 2 दिन पुराना बताया जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद शहर में इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है. आरोप है कि अटेंडर ने शराब के नशे में था. उसने किसी बात को लेकर अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से विवाद किया था. जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा गार्ड को बुलाया और यह घटना घटित हुई. मौके पर मौजूद लोगों में से किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था. वीडियो सामने आने के बाद आमजन में रोष व्याप्त है और लोग अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.

दोनों सुरक्षाकर्मियों पर हुई कार्रवाई

हालांकि, इस तरह का अमानवीय व्यवहार किसी भी सूरत में न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता. इस घटना पर एडीएम सीबी प्रसाद ने कहा, "जिला अस्पताल का वायरल वीडियो मेरे संज्ञान में आया है. वीडियो में सुरक्षा कर्मी एक व्यक्ति को घसीट रहे हैं, वो गलत है चाहे वो शराब भले ही पिए हो. सिविल सर्जन डॉ. गजेन्द्र सिंह तोमर से बात हुई हैं. उन्होंने बताया कि घटना को अमानवीय और निंदनीय”बताया है. सिविल सर्जन ने तत्काल प्रभाव से दोनों सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया है. जिनकी नियुक्ति सेंगर सिक्योरिटी सर्विसेस द्वारा की गई थी, उस निजी सुरक्षा एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं."

