एडमिशन फॉर्म जमा करने के अंतिम दिन मुरैना गर्ल्स कॉलेज में ताला, जिम्मेदार ही अचानक गायब
मुरैना गर्ल्स कॉलेज में अव्यवस्था का आलम. प्रिंसिपल व टीचिंग स्टाफ के बीच विवाद के कारण छात्राएं परेशान.
मुरैना : शहर स्थित गर्ल्स कॉलेज में अव्यवस्था की शिकायतें सामने आ रही हैं. कॉलेज के खुलने और बंद होने के समय को लेकर भी स्टूडेंट्स सवाल उठा रहे हैं. कॉलेज के मुख्य गेट की चाबी एक क्लर्क के पास रहती है. शनिवार को यूजी-पीजी में एडमिशन के लिए फॉर्म और फीस जमा करने का अंतिम था. छात्राएं अपने फॉर्म का सत्यापन कराने के बाद फीस जमा करने कतार में खड़ी हो गईं. लेकिन कॉलेज के मैन गेट का ही ताला डेढ़ घंटे बाद खुला.
एक क्लर्क के हवाले कॉलेज की चाबी
अव्यवस्था से परेशान टीचर्स व छात्राओं का कहना है कि रोजाना कॉलेज का गेट सुबह 9:30 बजे तक खुल जाता है. हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति पर आई क्लर्क को कॉलेज के मैन गेट की चाबी सौंप दी गई. शनिवार को सभी शिक्षक एवं छात्राएं 10 बजे से कॉलेज के गेट पर डेढ़ घंटे तक खड़े रहे. इसके बाद मैन गेट का ताला खोला गया. शिक्षकों ने बताया कि फॉर्म के सत्यापन के लिए एक समिति बनाई गई है. इसमें टीचिंग स्टाफ के राम लखन धाकड़, हरेंद्र सिंह सिकरवार और डॉ विनायक सिंह तोमर हैं.
फॉर्म सत्यापन की समिति के दो टीचर गायब
मामले के अनुसार सत्यापन समिति के दो शिक्षक ड्यूटी से गायब थे. शनिवार सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में फार्म सत्यापन के लिए छात्राएं परेशान होती रही. इसके बाद शाम 4:32 बजे डॉ. विनायक सिंह तोमर की आईडी जारी की गई. प्रो. विनायक सिंह तोमर ने बताया "यूजी-पीजी की छात्राओं के फॉर्म सत्यापन का शनिवार को अंतिम दिन था."
"प्राचार्य द्वारा सत्यापन के लिए राम लखन धाकड़ और हरेंद्र सिकरवार की आईडी जारी की गई थी. मेरी आईडी भी 4 महीने पहले बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं बनाई. शनिवार को शाम 4.32 बजे बजे मुझसे बिना पूछे मेरी आईडी बनाई गई और पासवर्ड खुद रख लिया. इसके बाद ङी छात्राओं के फॉर्म का सत्यापन हुआ."
प्रिंसिपल ने बताई स्टाफ की कमी
कॉलेज में फैली अव्यवस्था को लेकर प्राचार्य जीएस उच्चारीय का कहना है "मैं दो-तीन दिन से कोर्ट जा रहा हूं. छुट्टी पर था, जिन्हें चार्ज दिया था, वह भी छुट्टी पर चले गए. समिति में विनायक सिंह थे. मैंने तो उनसे कहा था आप अपनी आईडी बना लो, आदेश भी निकाल दिया था. स्टाफ की कमी के कारण थोड़ी अव्यवस्था हुई है. स्टाफ बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर पत्राचार किया है."