मुरैना में मिलावटखोरों पर गिरी गाज, खाद्य विभाग ने अवैध डेयरी को किया सील

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से सूचनाएं मिल रही थीं कि कैलारस तहसील के मांगरोल गांव में अवैध दुग्ध डेयरी चलाई जा रही है. डेयरी संचालक अवधेश पुरी यहां पर अवैध तरीके से दुग्ध एकत्रित कर मिश्रित मावा और मिल्क केक बनाने का काम कर रहा है. इसकी सप्लाई मुरैना के अलावा आसपास के जिलों में भी की जा रही है.

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में दीपावली पर्व से पहले खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सुरक्षा विभाग की टीम ने मांगरोल गांव में छापामारी कर एक अवैध दुग्ध डेयरी से 1 क्विंटल मिश्रित मावा, मिल्क केक, 1.75 क्विंटल मिश्रित दूध, 10 किलो पाम ऑयल सहित 2 किलो वनस्पति जब्त किया. नकली खाद्य पदार्थों का सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा गया है. इसके अलावा टीम ने अवैध डेयरी को सील कर दिया है.

100 किलो मिलावटी मावा किया गया नष्ट

इस सूचना के बाद खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने सबलगढ़ एसडीएम मेघा तिवारी को साथ लेकर डेयरी पर रेड की. कार्रवाई के दौरान डेयरी में कढाइयों में मिश्रित मावा और मिल्क केक बनाया जा रहा था. टीम ने मौके से एक क्विंटल मिश्रित मावा, मिल्क केक, पौने दो क्विंटल दुग्ध, 10 किलो पाम आयल सहित 2 किलो वनस्पति बरामद किया है. जिसके बाद टीम ने डेयरी का पंजीयन नहीं होने की स्थिति में डेयरी को सील कर दिया है.

मुरैना में खाद्य विभाग ने अवैध डेयरी किया सील (ETV Bharat)

चंबल में मावा माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता ने बताया कि "जांच में खुलासा हुआ है कि डेयरी का कोई पंजीयन नहीं था, न ही कोई सुरक्षा मानक. इस पर विभाग ने मौके पर ही डेयरी को सील कर दिया. यह मावा दीपावली से पहले मिठाई बाजारों में पहुंचने वाला था, लेकिन अब पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया है. त्योहारी सीजन में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. जहां भी अवैध डेयरी या मावा यूनिट मिलेगी, उसे तत्काल सील किया जाएगा."

खाद्य विभाग ने 200 किलो नकली मावा किया नष्ट (ETV Bharat)

सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

वहीं, सबलगढ़ एसडीएम मेघा तिवारी ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि "लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी." इस कार्रवाई के बाद चंबल अंचल में मावा माफियाओं में हड़कंप मच गया है. खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने एक दिन पहले भी गुढ़ा चंबल गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक मावा बनाने वाली डेयरी पर छापा मारा था, जहां 2 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया.

मिलावटखोरों पर सख्त निगरानी

कलेक्टर लोकेश कुमार के निर्देश पर मिलावटखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता और एसडीएम जौरा शुभम शर्मा गुढ़ा चंबल गांव के डेयरी में कार्रवाई करने पहुंचे तो मौके पर डेयरी संचालक चेतन सिंकरवार मौके पर मौजूद था. टीम जब अंदर पहुंची तो डेयरी में कड़ाहों में उबलता सफेद सिंथेटिक मावा पकाया जा रहा था. शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि मावा रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल और मिल्क पाउडर मिलाकर तैयार किया जा रहा था.

जिसके बाद टीम ने मौके से 2 क्विंटल मिलावटी मावा, रिफाइंड और पाम ऑयल के कट्टे और मिल्क पाउडर को जब्त कर लिया. बरामद सभी खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच हेतु भोपाल की प्रयोगशाला भेजे गए हैं. खाद्य विभाग ने मौके पर ही दो क्विंटल मावा नष्ट कर दिया, ताकि यह हानिकारक सामग्री बाजार में न पहुंच सके. जब्त सामानों की बाजार कीमत करीब 40 हजार रुपये बताई जा रही है.