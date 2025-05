ETV Bharat / state

मुरैना में फिर बरसी गोलियां, ठेकेदार चाचा-भतीजे की मौत, रुका पोस्टमार्टम - MORENA FIRING NEWS

Published : May 26, 2025 at 1:29 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 1:35 PM IST

मुरैना: शराब तस्करों को रोकना एक ठेकेदार को महंगा पड़ गया. ठेकेदार को सामने खड़ा देख तस्कर ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए चाचा भतीजे को गोली मार दी. जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना सिहोनियां थाना क्षेत्र स्थित भाईखां का पुरा गांव के पास की है. गोली मारने वाले आरोपी संख्या में तीन-चार बताए जा रहे हैं. परिजन नवीन शस्त्र लाइसेंस, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी व उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े हुए है. मांग पूरी नहीं होने पर चक्काजाम करने की चेतावनी दी है. खबर लिखे जाने तक दोनों शव पीएम हाउस पर रखे हुए हैं. पुलिस अधिकारी उनको समझाने में लगे हुए हैं. दूसरी पार्टी कर रही थी अवैध शराब तस्करी जिले के दिमनी थाना क्षेत्र के स्थित मिरघान गांव निवासी सौरभ भदौरिया और महेंद्र भदौरिया पेशे से शराब ठेकेदार थे. दोनों पेटी कॉन्ट्रेक्टर ठेकेदार थे. उन्होंने सिहिनियां क्षेत्र में शराब बेचने के लिए सोम विस्लरी से ठेका लिया था. पिछले कुछ दिनों से उनको सूचना मिल रही थी कि, उनके क्षेत्र में शराब तस्कर दो नंबर की शराब खपा रहे हैं. तस्करों को पकड़ने के लिए ठेकेदार महेंद्र भदौरिया अपने भतीजे सौरभ उम्र 24 वर्ष और तीन अन्य लोगों को लेकर कार में सवार होकर भाईखां का पुरा गांव के पास स्थित नहर की पुलिया पर खड़े हो गए. मुरैना में शराब तस्करों ने चलाई गोलियां (ETV Bharat)

