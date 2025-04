ETV Bharat / state

मुरैना में DJ की धुन पर धांय-धांय, ताबड़तोड़ चली गोलियों से मौत का मंजर - MORENA YOUTH SHOT DEAD

मुरैना में गोली मारकर हत्या के बाद मौके पर तनाव ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 15, 2025 at 9:46 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 10:28 AM IST 3 Min Read

मुरैना: मुरैना जिले में गोलियां तो ऐसी चल रही हैं जैसे बच्चे पटाखे चलाते हैं. लगातार फायरिंग की घटनाओं से लोगों में दहशत व्याप्त है. सोमवार को फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई. मामला मुरैना की सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हिंगोना खुर्द मजरा के जगमोहन का पुरा गांव का है. सोमवार रात DJ बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान फायरिंग की गई. गोली लगने से संजय जाटव की मौके पर मौत हो गई, दूसरा युवक रानू दौनेरिया गोली लगने से घायल हो गया. डीजे बजाने से रोकने पर बढ़ा विवाद गंभीर रूप से घायल युवक को मुरैना जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया है. बताया जाता है कि मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार को ​हिंगोना मजरा के जगमोहन का पुरा गांव में कुछ युवक अपने साथ वाहन में DJ के साथ निकल रहे थे. गांव में एक घर के सामने से डीजे वाहन गुजरा तो कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. लोगों ने DJ बजाने से रोका तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया. झगड़ा बढ़ा तो डीजे बजाने का विरोध कर रहे पक्ष के एक युवक ने फायरिंग कर दी. गोली लगने से दूसरा युवक गंभीर घायल

