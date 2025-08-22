ETV Bharat / state

डकैतों से अलग लोकतंत्र की नई गाथा लिखेगा चंबल, मुरैना में फिल्म जनादेश की शूटिंग - MORENA FILM SHOOTING

फिल्म निर्देशक प्रकाश झा पहुंचे मुरैना, फिल्म जनादेश की हो रही शूटिंग, डकैतों से अलग बनेगी चंबल की पहचान.

MORENA FILM SHOOTING
मुरैना में फिल्म जनादेश की शूटिंग (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 6:37 PM IST

6 Min Read

मुरैना: मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र की पहचान दशकों तक डकैतों की कहानियों से जुड़ी रही है, लेकिन अब यह इलाका अपनी एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है. मुरैना जिले के बानमौर में मशहूर फिल्मकार प्रकाश झा ने अपनी नई हिंदी फीचर फिल्म जनादेश की शूटिंग शुरू कर दी है. यह फिल्म लोकतंत्र और राजनीति पर आधारित है. जिसमें समाज के ज्वलंत मुद्दों को बड़े परदे पर लाने की तैयारी हो रही है. लोकतंत्र और राजनीति पर आधारित इस फिल्म में बॉलीवुड के बड़े सितारे नजर आएंगे और चंबल की पहचान अब पर्दे पर एक नए अंदाज में गूंजेगी. देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट.

मुरैना में हो रही फिल्म की शूटिंग

चंबल घाटी में एक बार फिर गूंजा लाइट कैमरा एक्शन...अपहरण, गंगाजल और राजनीति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा इस बार चंबल में अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं. राजनीति पर केंद्रित ज्वलंत मुद्दों पर फिल्म बनाने वाले प्रकाश झा की फिल्म की शूटिंग मुरैना जिले में शुरू हो चुकी है. जनादेश फिल्म में अयूब खान, तुषार कपूर, जाह्नवी कपूर और राहुल बोस जैसे बड़े कलाकार कम कर रहे हैं.

JANHVI KAPOOR STARRER JANADESH
मुरैना में जनादेश की शूटिंग (ETV Bharat)

चंबल में अभी तक डकैतों के ऊपर फिल्मों का बनने का इतिहास रहा है, पर इस बार प्रकाश झा जैसे बड़े निर्देशक एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म चंबल में बना रहे हैं. इस फिल्म में कई स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया गया है, जो की चंबल के कलाकारों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा.

पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बंगले पर जनादेश की शूटिंग

इन दिनों चंबल की पावन धरा मुरैना में मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश झा की फिल्म जनादेश की शूटिंग चल रही है. फिल्म निर्माता ने शूटिंग के लिए बानमौर स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन रुस्तम सिंह का बंगला चिन्हित किया है. जिसमें गत 13 अगस्त से बंगले पर इस फिल्म की शूटिंग हो रही है. बंगले को फिल्म का पहला सेट बनाया गया है. जहां रोजाना कलाकारों और तकनीशियनों की हलचल बनी रहती है.

MORENA LIGHT CAMERA ACTION
फिल्म निर्देशक प्रकाश झा (ETV Bharat)

करीब 300 सदस्यीय यूनिट दिन-रात शूटिंग में जुटी है. इस दैरान फिल्म में मौजूद कलाकारों को मुरैना की वास्तविक पृष्ठभूमि से अवगत कराने के लिए पूर्व मंत्री के पुत्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश सिंह द्वारा मुरैना की पुरातत्व धरोहर को दिखाकर, इस क्षेत्र से अवगत कराया गया. फिल्म में अनेकों कलाकारो द्वारा कार्य किया जा रहा है.

CHAMBAL FILM SHOOTING
पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बंगले में शूटिंग (ETV Bharat)

मुरैना की पहचान बदलना है

फिल्म शूटिंग के बारे में जानकारी देते हुए राकेश रुस्तम सिंह ने बताया कि "उनकी फिल्म निर्माता प्रकाश झा से बात हुई थी. उस समय उन्होंने प्रकाश झा से अनुरोध किया था कि आप मुरैना आकर फिल्म की शूटिंग करें. मुरैना एक बहुत अच्छी जगह है. जहां पर डकैत को लेकर अनेको फिल्म बनाई गई और मुरैना की पहचान भी डकैत एरिया के नाम से पूरे देश में हो गई. हम चाहते हैं कि आप मुरैना की वास्तविकता को जानें, समझें और यहां पर एक फिल्म का निर्माण करें.

जान्हवी कपूर, आयुब खान स्टारर फिल्म

मेरी बात से सहमत होकर प्रकाश झा ने अपनी फिल्म 'जनादेश' की शूटिंग मुरैना में करने का निर्णय लिया. इसके बाद 13 अगस्त से उन्होंने मुरैना में शूटिंग करना शुरू किया. जिसमें सबसे पहले उन्होंने पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बंगले को ही अपना शूटिंग स्थल बनाया. फिलहाल उनके बंगले में शूटिंग जारी है. जिसमें जान्हवी कपूर, इशवाक सिंह, प्रगति रोहन, आयुब खान, शेखर सुमन आदि कलाकारों द्वारा शूटिंग की जा रही है."

MORENA LIGHT CAMERA ACTION
फिल्म जनादेश की शूटिंग (ETV Bharat)

मुरैना में रोजगार और पहचान

राकेश सिंह ने बताया कि शूटिंग के खाली समय में चंबल की ऐतिहासिक धरोहरों से भी इन्हें परिचित कराया. मुरैना की पुरातत्व धरोहर मितावली, पढ़ावली, बटेश्वरा, शनि मंदिर इत्यादि को भी फिल्म टीम को दिखाया और उसके महत्व को समझाया. इससे न केवल फिल्म यूनिट को इस क्षेत्र की गहरी समझ मिली, बल्कि भविष्य में चंबल की ऐतिहासिक पहचान को भी फिल्मों के माध्यम से उजागर करने का रास्ता खुलेगा.

राकेश सिंह का कहना है कि फिल्म शूटिंग के दौरान लगभग 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है. मुरैना के अनेकों वाहनों को निरंतर कार्य मिला है. यह मुरैना के लिए एक प्रकार से रोजगार का साधन है. वह चाहते हैं कि इसी प्रकार फिल्म इंडस्ट्री से लोग मुरैना में आकर मुरैना की असली पहचान को पर्दे पर दर्शाएं और मुरैना में रोजगार स्थापित करें."

MORENA FILM SHOOTING
फिल्म की शूटिंग की तस्वीर (ETV Bharat)

फिल्म निर्देशक प्रकाश झा का बयान

फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने ETV भारत को बताया कि "यह फिल्म लोकतंत्र की असल तस्वीर पेश करेगी. हमारी कोशिश है कि जनादेश के जरिए राजनीति और लोकतंत्र से जुड़े अहम मुद्दों को दिखाया जाए. चंबल की असलियत को परदे पर उतारना हमारे लिए जरूरी था. यही वजह है कि हमने शूटिंग मुरैना में चुनी."

चंबल की बदलती तस्वीर

चंबल की घाटियां दशकों से बागियों और डकैतों की कहानियों की साक्षी रही हैं. यहां पर कई फिल्में डकैतों के जीवन पर आधारित रही है, लेकिन पहली बार यह धरती लोकतंत्र और राजनीति जैसे संवेदनशील विषय पर बनी फिल्म का हिस्सा बन रही है. अब चंबल सिर्फ बागियों की कहानियों के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गूंज और सामाजिक मुद्दों की कहानियों के लिए भी दुनिया भर में पहचाना जाएगा.

जनादेश फिल्म से न केवल चंबल की छवि बदलेगी, बल्कि यहां का पर्यटन और रोजगार भी तेजी से बढ़ेगा. कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चंबल की घाटियां सिर्फ बागियों की गाथा ही नहीं सुनाएंगी, बल्कि लोकतंत्र की नई पटकथा भी लिखेगीं.

मुरैना: मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र की पहचान दशकों तक डकैतों की कहानियों से जुड़ी रही है, लेकिन अब यह इलाका अपनी एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है. मुरैना जिले के बानमौर में मशहूर फिल्मकार प्रकाश झा ने अपनी नई हिंदी फीचर फिल्म जनादेश की शूटिंग शुरू कर दी है. यह फिल्म लोकतंत्र और राजनीति पर आधारित है. जिसमें समाज के ज्वलंत मुद्दों को बड़े परदे पर लाने की तैयारी हो रही है. लोकतंत्र और राजनीति पर आधारित इस फिल्म में बॉलीवुड के बड़े सितारे नजर आएंगे और चंबल की पहचान अब पर्दे पर एक नए अंदाज में गूंजेगी. देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट.

मुरैना में हो रही फिल्म की शूटिंग

चंबल घाटी में एक बार फिर गूंजा लाइट कैमरा एक्शन...अपहरण, गंगाजल और राजनीति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा इस बार चंबल में अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं. राजनीति पर केंद्रित ज्वलंत मुद्दों पर फिल्म बनाने वाले प्रकाश झा की फिल्म की शूटिंग मुरैना जिले में शुरू हो चुकी है. जनादेश फिल्म में अयूब खान, तुषार कपूर, जाह्नवी कपूर और राहुल बोस जैसे बड़े कलाकार कम कर रहे हैं.

JANHVI KAPOOR STARRER JANADESH
मुरैना में जनादेश की शूटिंग (ETV Bharat)

चंबल में अभी तक डकैतों के ऊपर फिल्मों का बनने का इतिहास रहा है, पर इस बार प्रकाश झा जैसे बड़े निर्देशक एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म चंबल में बना रहे हैं. इस फिल्म में कई स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया गया है, जो की चंबल के कलाकारों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा.

पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बंगले पर जनादेश की शूटिंग

इन दिनों चंबल की पावन धरा मुरैना में मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश झा की फिल्म जनादेश की शूटिंग चल रही है. फिल्म निर्माता ने शूटिंग के लिए बानमौर स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन रुस्तम सिंह का बंगला चिन्हित किया है. जिसमें गत 13 अगस्त से बंगले पर इस फिल्म की शूटिंग हो रही है. बंगले को फिल्म का पहला सेट बनाया गया है. जहां रोजाना कलाकारों और तकनीशियनों की हलचल बनी रहती है.

MORENA LIGHT CAMERA ACTION
फिल्म निर्देशक प्रकाश झा (ETV Bharat)

करीब 300 सदस्यीय यूनिट दिन-रात शूटिंग में जुटी है. इस दैरान फिल्म में मौजूद कलाकारों को मुरैना की वास्तविक पृष्ठभूमि से अवगत कराने के लिए पूर्व मंत्री के पुत्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश सिंह द्वारा मुरैना की पुरातत्व धरोहर को दिखाकर, इस क्षेत्र से अवगत कराया गया. फिल्म में अनेकों कलाकारो द्वारा कार्य किया जा रहा है.

CHAMBAL FILM SHOOTING
पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बंगले में शूटिंग (ETV Bharat)

मुरैना की पहचान बदलना है

फिल्म शूटिंग के बारे में जानकारी देते हुए राकेश रुस्तम सिंह ने बताया कि "उनकी फिल्म निर्माता प्रकाश झा से बात हुई थी. उस समय उन्होंने प्रकाश झा से अनुरोध किया था कि आप मुरैना आकर फिल्म की शूटिंग करें. मुरैना एक बहुत अच्छी जगह है. जहां पर डकैत को लेकर अनेको फिल्म बनाई गई और मुरैना की पहचान भी डकैत एरिया के नाम से पूरे देश में हो गई. हम चाहते हैं कि आप मुरैना की वास्तविकता को जानें, समझें और यहां पर एक फिल्म का निर्माण करें.

जान्हवी कपूर, आयुब खान स्टारर फिल्म

मेरी बात से सहमत होकर प्रकाश झा ने अपनी फिल्म 'जनादेश' की शूटिंग मुरैना में करने का निर्णय लिया. इसके बाद 13 अगस्त से उन्होंने मुरैना में शूटिंग करना शुरू किया. जिसमें सबसे पहले उन्होंने पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बंगले को ही अपना शूटिंग स्थल बनाया. फिलहाल उनके बंगले में शूटिंग जारी है. जिसमें जान्हवी कपूर, इशवाक सिंह, प्रगति रोहन, आयुब खान, शेखर सुमन आदि कलाकारों द्वारा शूटिंग की जा रही है."

MORENA LIGHT CAMERA ACTION
फिल्म जनादेश की शूटिंग (ETV Bharat)

मुरैना में रोजगार और पहचान

राकेश सिंह ने बताया कि शूटिंग के खाली समय में चंबल की ऐतिहासिक धरोहरों से भी इन्हें परिचित कराया. मुरैना की पुरातत्व धरोहर मितावली, पढ़ावली, बटेश्वरा, शनि मंदिर इत्यादि को भी फिल्म टीम को दिखाया और उसके महत्व को समझाया. इससे न केवल फिल्म यूनिट को इस क्षेत्र की गहरी समझ मिली, बल्कि भविष्य में चंबल की ऐतिहासिक पहचान को भी फिल्मों के माध्यम से उजागर करने का रास्ता खुलेगा.

राकेश सिंह का कहना है कि फिल्म शूटिंग के दौरान लगभग 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है. मुरैना के अनेकों वाहनों को निरंतर कार्य मिला है. यह मुरैना के लिए एक प्रकार से रोजगार का साधन है. वह चाहते हैं कि इसी प्रकार फिल्म इंडस्ट्री से लोग मुरैना में आकर मुरैना की असली पहचान को पर्दे पर दर्शाएं और मुरैना में रोजगार स्थापित करें."

MORENA FILM SHOOTING
फिल्म की शूटिंग की तस्वीर (ETV Bharat)

फिल्म निर्देशक प्रकाश झा का बयान

फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने ETV भारत को बताया कि "यह फिल्म लोकतंत्र की असल तस्वीर पेश करेगी. हमारी कोशिश है कि जनादेश के जरिए राजनीति और लोकतंत्र से जुड़े अहम मुद्दों को दिखाया जाए. चंबल की असलियत को परदे पर उतारना हमारे लिए जरूरी था. यही वजह है कि हमने शूटिंग मुरैना में चुनी."

चंबल की बदलती तस्वीर

चंबल की घाटियां दशकों से बागियों और डकैतों की कहानियों की साक्षी रही हैं. यहां पर कई फिल्में डकैतों के जीवन पर आधारित रही है, लेकिन पहली बार यह धरती लोकतंत्र और राजनीति जैसे संवेदनशील विषय पर बनी फिल्म का हिस्सा बन रही है. अब चंबल सिर्फ बागियों की कहानियों के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गूंज और सामाजिक मुद्दों की कहानियों के लिए भी दुनिया भर में पहचाना जाएगा.

जनादेश फिल्म से न केवल चंबल की छवि बदलेगी, बल्कि यहां का पर्यटन और रोजगार भी तेजी से बढ़ेगा. कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चंबल की घाटियां सिर्फ बागियों की गाथा ही नहीं सुनाएंगी, बल्कि लोकतंत्र की नई पटकथा भी लिखेगीं.

For All Latest Updates

TAGGED:

MORENA JANADESH SHOOTINGJANHVI KAPOOR STARRER JANADESHCHAMBAL FILM SHOOTINGMORENA LIGHT CAMERA ACTIONMORENA FILM SHOOTING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

किसानों के सपनों पर फिरा पानी, कैलारस शक्कर कारखाने का होगा परिसमापन

हिमालय का राजा सूखे इलाके में बना कौतुहल, दमोह में खिला दुर्लभ ब्रह्म कमल फूल

दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के नीचे उगा दिया गांजा, सोता रहा सागर नगर निगम

प्रेमी के घर प्रेमिका 3 मंजिला इमारत ने नीचे गिरी, बीच में तार पर अटक जान बची

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.