मुरैना : मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में खाद संकट का कोई हल निकलते नहीं दिख रहा. किसान तड़के से खाद वितरण केंद्रों पर लाइनों में लग रहे हैं लेकिन देर शाम तक केंद्र बंद होने से पहले खाद नहीं मिल पा रही है. रबी फसल की बुवाई के लिए खाद की गंभीर किल्लत है. ऐसे में मुरैना जिले की कैलारस तहसील के किसान खाद संकट को लेकर भड़क उठे. बता दें कि मुरैना प्रदेश के कृषि मंत्री का गृह जिला है.

मुरैना के कैलारस में किसानों का हंगामा

मामले के अनुसार कैलारस कस्बे में संचालित सरकारी सोसायटी से खाद लेने के लिए किसान गुरुवार सुबह 5 बजे से लाइन लगाकर खड़े हो गए. निर्धारित समय सुबह साढ़े 8 बजे कर्मचारी टोकन बांटने सोसायटी पर नहीं पहुंचे तो किसान आक्रोशित हो गए. इसके बाद वे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सवार होकर कैलारस थाने पहुंच गए. यहां पर किसान पुलिस थाने के सामने ही नेशनल हाईवे पर बीच सड़क और ट्रैक्टर-ट्रॉली आड़ी लगाकर जाम लगाकर नारेबाजी करने लगे.

मुरैना जिले में भी खाद संकट, किसान सड़क पर उतरे (ETV BHARAT)

कृषि अधिकारियों को मौके पर बुलाया

जाम व हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने किसानों की समस्या सुनने के बाद तत्काल कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और खाद वितरण शुरू करवाया. कृषि अधिकारियों के आते ही किसानों ने यातायात बहाल कर दिया. किसानों का कहना है कि रबी फसल की समय पर बुवाई और उत्पादन के लिए खाद की उपलब्धता बेहद जरूरी है. किसानों का कहना है कि अगर उन्हें समय पर खाद नहीं मिला तो फिर से आंदोलन करेंगे.

मुरैना के कैलारस में किसानों का हंगामा (ETV BHARAT)

एडीएम ने माना- मुरैना जिले में खाद की कमी

इस मामले में एडीएम अश्विनी रावत ने बताया "मुरैना जिले में वास्तव में खाद की कमी है. किसानों की जरूरत के अनुसार खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं पहंच पा रही है. खाद वितरण की व्यवस्था को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके. किसान भी सहयोग बनाकर रखें. जितना खाद आ रहा है, उसे सभी किसानों के बीच नियम के अनुसार वितरित किया जाएगा."