'ट्रैक्टर ही किसान का हथियार', राकेश टिकैत बोले-फसल के दाम कम और जमीन महंगी, ये कौन सा गणित

मुरैना में किसान अंदोलन में शामिल हुए राकेश टिकैत, केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला. ट्रैक्टर को बताया किसानों का असली हथियार.

किसान आंदोलन में पहुंचे राकेश टिकैत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 12:06 PM IST

5 Min Read
मुरैना: ''खेती घाटे का धंधा है. यह बात किसान के दिमाग में बैठाकर सरकार उनकी जमीनें हड़पना चाहती है. यह पूरा खेल ही जमीन खरीदने का चल रहा है. जमीन बेचकर किसानों के लड़के शहर में मजदूरी करेंगे. बिहार की तरह पूरे देश में मजदूर तैयार करने की प्लानिंग है. देश में कंपनी राज आने वाला है, इसलिए संघर्ष करो और अपनी जमीने बचाओ. यदि हमारे पास जमीन नहीं रही तो आने वाले 20 साल में हमारी संतानें मजदूर बनकर रह जायेंगी. हमें मजदूर नहीं किसान बने रहना है.'' यह बात किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को मुरैना में किसान आंदोलन में कही.

ट्रैक्टर ही किसान का असली हथियार: टिकैत
मुरैना की कैलारस शक्कर कारखाना बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मुरैना शहर के जीवाजीगंज में एक विशाल किसान अंदोलन व जनसभा का आयोजन किया गया. इस आंदोलन को मजबूत करने किसान नेता राकेश टिकैत मुरैना पहुंचे. उन्होंने किसान आंदोलन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, ''ट्रैक्टर ही किसान का असली हथियार होता है. एक दिन यही ट्रैक्टर इस आंदोलन का भी हथियार बनेगा. इसलिए खेत में ट्रैक्टर चलाते रहो और आंदोलन करते रहो. हल चलाने वाला किसान कभी हारता नहीं है. एक दिन इस जंग को भी जीत लेंगे.''

FARMERS PROTEST KAILARAS SUGAR MILL
आंदोलन में शामिल हुए हजारों किसान (ETV Bharat)

'बिहार की तरह पूरे देश में मजदूर तैयार करना चाहती है सरकार'
उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, ''हल बेईमान नहीं होता है, दिल्ली की कलम बेईमान है. वे नहीं चाहते कि, किसानों के बच्चे खुशहाल जीवन जिये. उनकी एक ही प्लानिंग है, बिहार की तरह पूरे देश में मजदूर तैयार करना. हम उनकी इस मंशा को कभी पूर्ण नहीं होने देंगे. अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन करेंगे.''

शक्कर कारखाने के लिए करेंगे आंदोलन
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि, ''सरकार तीन काले कानून लेकर आई थी, हमने आंदोलन किया और सरकार को पीछे हटना पड़ा. अब इस शक्कर कारखाने के लिए भी आंदोलन करना होगा. हमारा हथियार ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर लेकर चलना चाहिए. सरकार किसानों को भ्रमित कर रही है ताकि किसान जमीन बेच दें और पूंजीपति उसे खरीद लें. लेकिन हम इस बहकावे में नहीं आएंगे. घाटा जमीन में नहीं है, घाटा दिल्ली की कलम में है.''

'केंद्र की गलत नीतियों की वजह से किसान परेशान'
किसान नेता बादल सरोज ने कहा कि, ''केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान परेशान हैं. किसान पूरी रात जागरण कर अवारा मवेशियों से अपनी फसल की रक्षा कर रहे हैं.'' उन्होंने तानाशाही सरकार की बात करते हुए कहा कि, ''चम्बल में कभी डकैत नहीं हुए, वे तो बागी थे. जो पुलिस और प्रशासन की प्रताड़ना से तंग होकर बंदूक उठा लेते थे. इसलिए तानाशाही सरकार को पटकना है तो पहले कार्पोरेट को खत्म करो.''

जौरा विधायक का सरकार को चैलेंज
जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा कि, ''यह कारखाना किसानों के गाढ़े खून-पसीने की कमाई से खड़ा किया गया है, सरकार इसको बेचने वाली कौन होती है.'' उन्होंने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि, ''दम है तो कारखाने की एक इंच जमीन पर भी कब्जा करके दिखा दें. इसके लिए में 50 बार भी जेल जाने के लिए तैयार हूं. इस दौरान पूर्व विधायक नीटू उर्फ सत्यपाल सिंह सिकरवार, विधायक दिनेश गुर्जर तथा विधायक पंकज उपाध्याय ने भी सभा को सबोधित किया. सभा के अंत में एसडीएम को ज्ञापन सौपा गया.

FARMERS PROTEST KAILARAS SUGAR MILL
ट्रैक्टर चलाते हुए किसान आंदोलन में पहुंचे पटवारी (ETV Bharat)

ट्रैक्टर चलाते हुए किसान आंदोलन में पहुंचे पटवारी
किसान आंदोलन से पहले मेला ग्राउंड में कांग्रेस ने एक आमसभा का आयोजन किया. इस सभा को संबोधित करने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ट्रैक्टर चलाते हुए किसान आंदोलन में पहुंचे. जीतू पटवारी ने कहा, ''धरती का असली भगवान किसान है. आदमी कुछ दिन भोजन नहीं करे तो दम तोड़ देगा. कर्ज लेते समय और फसल बोते समय किसान कितने संकट में होता है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है.'' पटवारी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा ठोकते हुए कहा कि, ''अगली बार हम किसानों के दम पर ही सरकार बनाने जा रहे हैं. सरकार बनते ही हमारी पहली प्राथमिकता कैलारस शुगर मिल चालू करना होगी.''

भीड़ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की कटी जेब, आरोपी पकड़ाया
किसान आंदोलन के दौरान भीड़ में किसी जेब कतरे ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष की जेब पर हाथ मार दिया. जिला अध्यक्ष की जेब में 17 हजार रुपये रखे हुए थे. उनका हाथ जैसे ही जेब पर गया, उनके होश उड़ गए. उन्होंने भीड़ में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए उस पर जेब काटने का इल्जाम लगा दिया. यह सुनते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेब कतरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

