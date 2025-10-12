मुरैना में थाना प्रभारी पर किसानों को धमकाने का आरोप, बोले 'लाल-पीले होकर जाओगे घर'
मुरैना में ग्रीन फील्ड हाईवे का विरोध कर रहे किसानों को बसैया थाना प्रभारी ने रात में बुलाया थाने, लोगों ने लगाया धमकाने का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 8:14 PM IST
मुरैना: ग्रीन फील्ड हाईवे का विरोध कर रहे किसानों को बसैया थाना प्रभारी द्वारा धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा ने किसानों को थाने में बुलाकर जमकर फटकार लगाई और धमकी दी. इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें ये कहते सुना जा सकता है कि यदि तमीज से पेश नहीं आए तो लाल-पीले कर दूंगा. थाना प्रभारी की इस तरह की भाषा और रवैए को लेकर किसान नेता पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं.
थाना प्रभारी ने किसानों को बुलाया थाने
आगरा से ग्वालियर तक ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है. इस हाईवे के रास्ते में मुरैना जिले के माता बसैया थाना क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की जमीनें आ रही हैं. किसान अपनी जमीन बचाने के लिए शनिवार की शाम सड़क किनारे इकठ्ठे होकर चर्चा कर रहे थे. उनकी यही चर्चा थाना प्रभारी के कानों तक पहुंच गई. बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा ने किसी के जरिए किसानों को थाने बुलाने का संदेश भेजा था.
किसानों ने थाना जाने से किया इंकार
जानकारी के अनुसार थाने पर बुलाए जाने पर किसानों ने साफ कह दिया कि अगर बात करनी है तो थाना प्रभारी खुद मौके पर आएं. जिसे लेकर थाना प्रभारी गुस्से से लाल हो गए. जिसके बाद तमतमाए थाना प्रभारी ने रात में ही किसानों को धमकाकर थाने बुलाया. जब किसान थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा किसानों को फटकार लगाने लगे. इस दौरान उन्होंने जो भाषा प्रयोग की, उस पर लोगों ने आपत्ति जताई और धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं.
भोपाल से दिल्ली तक आंदोलन करने की चेतावनी
इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया. वीडियो के सामने आने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता रामचित्र महाना ने थाना प्रभारी की भाषा और रवैये पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, फ्री में जमीन देने के लिए किसानों को धमकाना बंद करो. कानून के दायरे में रहो, क्योंकि किसानों को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है. अगर जरूरत पड़ी तो हम भोपाल से दिल्ली तक आंदोलन करेंगे."
इस मामले को लेकर एसपी समीर सौरभ ने कहा कि "मामला संज्ञान में आया है. इसकी जांच कराई जा रही है कि वीडियो में क्या सच्चाई है. दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी."