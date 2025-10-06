ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 2 हादसों में 4 की मौत, मुरैना में पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, महाकाली विसर्जन में लगा करंट

वहीं दूसरा मामला जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेमर भीटा का है. यहां महाकाली प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान करंट फैलने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए. फिलहाल, दोनों हादसों में सभी घायलों का अस्पतालों में इलाज जारी है.

मुरैना: मध्य प्रदेश में रविवार को 2 जिलों में हुए हादसों में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. इन दोनों हादसों में एक बात समान थी कि ये लोग मां की भक्ति में यात्रा कर रहे थे. मुरैना के रहने वाले कई श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर राजस्थान के करौली जिला स्थित मां कैला देवी के दरबार से दर्शन कर लौट रहे. तभी रामपुर घाटी क्षेत्र में नंदापुरा मोड़ के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 12 से अधिक लोग घायल हो गए.

मुरैना में हुए दर्दनाक हादसे का पूरा मामला यह कि रामपुर कलां और बराकलां गांव के करीब 24 से अधिक लोग शनिवार की रात ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठकर राजस्थान के करौली जिले में स्थित मां कैला देवी के मंदिर में दर्शन करने गए थे. वे लोग रविवार को मां के दर्शन कर घर लौट रहे थे, तभी नंदापुरा मोड़ के पास ढलान और मोड़ पर अचानक से ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई. ट्रॉली में सवार कई श्रद्धालु नीचे दब गए और उछलकर सड़क पर जा गिरे. ट्रॉली के पलटते ही वहां अफरा-तफरी मच गई.

मां कैला देवी के दर्शन कर लौट रहे थे लोग

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों और राहगीरों की भीड़ लग गई. मौके पर उपस्थित लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. ट्रॉली के नीचे दबे श्रद्धालुओं को किसी तरह बाहर निकाला. इस बीच सूचना पर रामपुरकलां थाना प्रभारी एसआई पारथ सिंह परिहार, एसडीओपी सबलगढ़ राजकृष्ण और एसआई राममंत्र गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल भिजवाया.

मृतकों के परिवार में पसरा मातम (ETV Bharat)

घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी

इस दर्दनाक हादसे में 11 साल की संजना धाकड़ पुत्री महेंद्र धाकड़ निवासी रामपुर कलां और 28 साल की तुलसी धाकड़ पत्नी संदीप धाकड़ निवासी बराकलां की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों श्रद्धालुओं की मौत की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची, कोहराम मच गया. परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पुलिस प्रशासन ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रामपुर घाटी का यह मोड़ बेहद खतरनाक है. यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं.

जबलपुर महाकाली विसर्जन हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे मंत्री (ETV Bharat)

जबलपुर में महाकाली विसर्जन में 2 की मौत

जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेमर भीटा में यह हादसा उस वक्त हुआ, जब महाकाली की प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जा रहे थे. शोभायात्रा मार्ग पर 11 केवी विद्युत लाइन काफी नीचे थी. प्रतिमा निकलने के लिए युवकों ने तार को ऊपर करने का प्रयास किया. इस दौरान ट्रक हाईटेंशन लाइन के तार से टच हो गया और अखिलेश पटेल और चिंटू विश्वकर्मा करंट की चपेट में आ गए. इससे उनकी मौके पर मौत हो गई और करंट पूरे वाहन में फैल गया, जिसके चलते समिति के 10 से ज्यादा सदस्य झुलस गए.

घायलों की हालत चिंताजनक

सभी घायलों को विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है. घटना के तुरंत बाद ही प्रशासन का पूरा अमला और शहर के सभी वरिष्ठ जन अस्पताल पहुंच गए. 2 युवकों की मौत के बाद इलाके में मातम पसरा है. जिन युवकों की मौत हुई है उनकी उम्र 20-25 साल के आसपास बताई जा रही है. वहीं घायलों में से कई की हालत गंभीर है. डॉक्टर के ऑब्जरवेशन में हैं.

बिजली विभाग की लापरवाही उजागर

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह समेत भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता हादसे की सूचना पर तुरंत अस्पताल पहुंचे और इस हादसे में मृतकों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की. इस मामले में युवा कांग्रेस नेता राहुल रजक ने आरोप लगाया है कि दशहरे के पहले ही बिजली विभाग के अधिकारियों को सड़क पर झूल रही तारों को हटाने की बात कही गई थी. इसके बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से यह हादसा हुआ है." उन्होंने बिजली विभाग के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है.