हथियार तस्करों की तलाश में थी पुलिस, मिल गया चंबल का डकैत, पंपोला गिरफ्तार - MORENA DACOIT PAMPOLA ARRESTED

मुरैना में हुई डेढ़ करोड़ की लूट के आरोपियों को तलाश रही पुलिस. अवैध हथियार तस्करों की मुहिम में पुलिस के हत्थे चढ़ा पंपोला डकैत.

MORENA DACOIT PAMPOLA ARRESTED
अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ा डकैत पंपोला गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 7:56 PM IST

मुरैना: मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र डकैतों का गढ़ रहा है. भले ही दस्यु समस्या लंबे समय पहले खत्म हो गई लेकिन मुरैना पुलिस के हत्थे अचानक एक डकैत हाथ आ गया. इस चर्चित डकैत का नाम है पंपोला, जो एक दशक पहले डकैती छोड़ अपनी गैंग के साथ अपहरण और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दिया करता था लेकिन अब इसे भी छोड़ हथियारों की तस्करी में लगा था.

अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिस की मुहिम

दरअसल 2 महीने पहले मुरैना के अलापुर इलाके में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की लूट हुई थी. इस वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी क्योंकि, यह लूट बीजेपी के स्थानीय नेता के घर हुई थी, जिसमें 70 तोला सोना और 75 लाख रुपए कैश लुटेरे बंदूक की नोक पर ले गए थे. जिसके बाद से ही पुलिस इस केस को सुलझाने में लगी है. इसके अलावा अवैध हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाकर ऐसे अपराधियों की तलाश कर रही है जो हथियारों के अवैध व्यापार में लगे हैं.

ARMS SMUGGLER PAMPOLA ARRESTED
डकैत पंपोला पर लूट और अपहरण के दर्ज हैं कई मामले (ETV Bharat)

डकैत पंपोला का पुलिस को लगा सुराग

अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिस अभियान की कड़ियां जोड़ते-जोड़ते पुलिस 10 साल पहले डकैत रह चुके राजेश गुसाई उर्फ पंपोला डकैत तक पहुंच गई. लूट केस की छानबीन में लगे जौरा थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने ईटीवी भारत को बताया कि, "हम लोग अवैध हथियार का कारोबार करने वालों का पता लगा रहे थे. इसी बीच हमें एक मुखबिर से जानकारी मिली कि, कुछ लोग उरेहरा की पुलिया पर हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले हैं. इस जानकारी के आधार पर घेराबंदी की."

टीम ने दबिश दी तो कार से भागे तस्कर

जैसे ही मुखबिर की बताई गई जगह पर वहां एक कार पहुंची तो पुलिस ने दबिश दी. अचानक सामने पुलिस को देखकर कार में बैठे 3 लोग नहर के रास्ते भागने की कोशिश करने लगे लेकिन पुलिस टीम ने कुछ दूरी पर ही उन्हें दबोच लिया. पहले उनसे कार के कागजात मांगे जो वे नहीं दे पाए. इसके बाद पुलिस ने तलाशी ली तो आरोपियों के पास 3 ब्रांडेड बन्दूकें और 2 कारतूस जब्त किए. जब आरोपियों की शिनाख्त की गई तो पता चला कि पकड़े गए आरोपियों में डकैत पंपोला भी शामिल था.

CHAMBAL DACOIT PAMPOLA
अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिस की मुहिम (ETV Bharat)

11 साल पहले सक्रिय थी पंपोला डकैत की गैंग

जौरा थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया कि "पम्पोला उर्फ राजेश गोसाईं 11 साल पहले डकैत हुआ करता था इसने अपनी पूरी गैंग बना रखी थी. राइफल रखता था और अपहरण, डकैती, लूट जैसी वारदातों को अपनी गैंग के साथ मिलकर अंजाम देता था. ये लंबे समय तक डकैत रहते फरार रहा. इसके बाद ये चोरी और लूट की घटनाएं करने लगा था लेकिन हाल ही में पता चला था कि पंपोला अब हथियार तस्करी के धंधे में उतर गया है. उस पर अपहरण, डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं."

राजस्थान से जुड़ रहे तस्करों के तार

पूछताछ में यह भी पता चला कि जिन लोगों ने पंपोला और उसके साथियों को हथियार दिए वे राजस्थान के हैं और वहां लूट,डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं. उन्हीं के साथ पंपोला हथियारों की डील करने आया था. ऐसे में अब पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों से राजस्थान की गैंग के बारे में भी जानकारी जुटाने में लगी है.

