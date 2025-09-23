ETV Bharat / state

मुरैना में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध, कलेक्टर से जमीन वापस दिलाने की मांग

मुरैना में अतिक्रमण हटाने वन विभाग ने जमीन पर डाला बोल्डर, आदिवासी महिला पुरुष ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर विरोध करने पहुंचे कलेक्टर कार्यालय.

MORENA TRIBAL LAND ENCROACHMENT
जमीन में पत्थर डालने का लगाया आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 8:05 PM IST

4 Min Read
मुरैना: अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. जहां पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के नया सहराना गांव में वन विभाग की टीम पर आरोप लगाया गया कि आदिवासियों की जमीन पर गड्ढे कर बोल्डर भर दिया गया है. इसके साथ ही विरोध करने पहुंचे आदिवासियों पर लाठियां भांजी गई. जिसमें महिलाएं भी घायल बताई जा रही हैं. जिसके बाद पीड़ित आदिवासी परिवार मंगलवार को अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे. यहां पर उन्होंने जमीन वापस दिलवाने की मांग की है.

जमीन में पत्थर डालने का लगाया आरोप

मंगलवार को नया सहराना गांव सैकड़ों सहरिया आदिवासी महिला-पुरुष ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. यहां पर उन्होंने कलेक्टर को एक ज्ञापन देते हुए अपनी पीड़ा सुनाई. सहरिया आदिवासियों का कहना है कि "गांव में करीब 65 परिवारों की बस्ती है. उनको राजस्व विभाग ने पट्टे दिए थे. कुछ साल बाद फारेस्ट विभाग ने ये पट्टे निरस्त करवा दिए थे. अपने पट्टे की जमीन पर वे पिछले 60-70 साल से खेती कर परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे हैं. विगत 21 सितंबर की दोपहर फॉरेस्ट रेंज के अधिकारी पुलिस को साथ लेकर खेतों में पहुंचे और जेसीबी की मदद से उनकी जमीन में गड्ढे कर पत्थर के बोल्डर भर दिए."

कलेक्टर से जमीन वापस दिलाने की मांग (ETV Bharat)

जमीन वापस दिलाने की कलेक्टर से मांग

ग्रामीणों ने आगे कहा कि "जब इस कार्रवाई का विरोध किया तो फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने लाठियों से पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान महिलाएं बीच में आईं तो उनको धक्का देकर घायल कर दिया गया." वहीं, आरोप है कि मारपीट करने के बाद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी अब गांव खाली करवाने की धमकी भी देकर गए हैं. ग्रामीणों ने कहा, "अधिकारियों का कहना है कि यह गांव भी उनकी जमीन पर बसा है." जिस पर सहरिया आदिवासियों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए जमीन वापस दिलवाने की मांग की है.

ग्रामीणों ने लगाया मारपीट का आरोप

कलेक्ट्रेट पहुंचे आदिवासी निरपति ने बताया कि "रेंज वालों ने हमारी जमीन पर गड्ढा खोदकर बोल्डर डाल दिये हैं. हमने विरोध किया तो लाठियों से पीटा. हमारी महिलाओं को भी धक्के मारकर घायल कर दिया. फॉरेस्ट वाले बोलते हैं, यहां से भागो, यह जमीन हमारी है."

Morena land encroachment
अतिक्रमण हटाने वन विभाग ने जमीन पर डाली बोल्डर (ETV Bharat)

मलखान आदिवासी ने बताया कि "मेरी पट्टे की जमीन थी, इस पर 60 साल से खेती करता आ रहा था. रेंज वालों ने गड्ढे खोदकर उसमें बोल्डर भर दिए है. मैंने विरोध किया तो लाठियों से मारा. जिससे मेरे पैर में चोट आ गई. मेरी पत्नी बचाने आई तो उसे भी धक्का मारकर गिरा दिया. जिससे उसके हाथ मे चोट आई है.

शीला आदिवासी ने बताया कि "रेंज वाले मेरी जमीन पर गड्ढा खोद रहे थे. मैंने विरोध किया तो रेंजर ने मेरा हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे मेरे अंगूठे में चोट आई है." नैना बाई ने बताया कि "हमारी जमीन पर गड्ढा करने आ गए थे. हमने मना किया तो उन्होंने लाठियों से पीटना शुरू कर दिया. मुझे भी धक्का मारकर गिरा दिया. पत्थर पर गिरने की वजह से मेरे सिर में चोट आई है."

Morena land encroachment removed
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध (ETV Bharat)

60 साल से जमीन पर खेती कर रहे हैं आदिवासी

समाजसेवी उदयभान सिंह परमार ने बताया कि "नया सहराना गांव में करीब 65 आदिवासी परिवारों की बस्ती है. काफी समय पहले राजस्व विभाग ने इनको पट्टे दिए थे. जिसे फ़ॉरेस्ट विभाग ने रद्द करवा दिए थे. आदिवासी परिवार पिछले 60 वर्ष से इस जमीन पर खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे हैं. 2 दिन पहले फॉरेस्ट और पहाड़गढ़ थाने की पुलिस ने इनकी जमीन पर गड्ढे खोदकर बोल्डर भर दिए है."

10 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया गया

इस मामले में पहाड़गढ़ की रेंजर हिना खान ने बताया कि "आदिवासियों ने फारेस्ट विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है. विगत 21 सितंबर को हम अतिक्रमण हटाने गए थे. हमने 10 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है. किसी पर भी लाठियां नहीं चलाई गई है और न ही गांव खाली करने को बोला गया है."

