मुरैना कलेक्टर का ऐतिहासिक फैसला, 282 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

मुरैना में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर का तगड़ा एक्शन, चंबल की शान बंदूक पर सबसे बड़ा प्रहार, अपराधियों में मचा हड़कंप.

MORENA 282 ARMS LICENSE SUSPEND
282 लोगों से शस्त्र लाइसेंस निलंबित (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

September 24, 2025 at 12:45 PM IST

मुरैना: चंबल जहां कई वर्षों से बंदूकें लोगों के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि शान और पहचान रही हैं. आज इसी चंबल में बंदूकें शान से ज्यादा प्रशासन की सख्ती का सबब बन गई हैं. मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना की ऐतिहासिक व अभूतपूर्व कार्रवाई ने अपराधियों की नींदें उड़ा दी हैं. कलेक्टर ने एसपी समीर सौरभ के प्रतिवेदन पर एक साथ 282 हथियारों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. यह पहली बार है जब मुरैना जिले में एक साथ इतने शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है.

अपराधियों में कलेक्टर का खौफ

चंबल अंचल में बढ़ते अपराध और गोलीबारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. मुरैना एसपी समीर सौरभ ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए थे कि पिछले 10 सालों के आपराधिक रिकॉर्ड वाले शस्त्र धारकों को चिन्हित करें और अपराधियों के पास मौजूद हथियारों की पूरी सूची तैयार की जाए. निर्देश के अनुसार, थाना प्रभारियों ने अपने-अपने थाना क्षेत्र में दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड वाले शस्त्र धारकों की सूची तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी थी.

MORENA Collector action
मुरैना प्रशासन का बंदूक पर प्रहार (ETV Bharat)

282 शस्त्रों के लाइसेंस निलंबित

पूरे लिस्ट की जब जांच हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया. जिले में 411 ऐसे लाइसेंसी हथियार धारी सामने आए जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है. एसपी समीर सौरभ ने इस रिपोर्ट को कलेक्टर अंकित अस्थाना के पास भेजा. इसके बाद हुई कार्रवाई ने अपराधियों की नींदें उड़ा दी हैं. कलेक्टर अंकित अस्थाना ने 282 लोगों के लाइसेंस एक साथ निलंबित कर दिए. साथ ही आदेश दिया कि इन हथियारों को तुरंत थानों में जमा कराया जाए.

Morena gun license
अपराध पर लगेगा अंकुश (ETV Bharat)

चंबल की बदल रही तस्वीर

मुरैना कलेक्टर की इस ऐतिहासिक कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अपराधियों को बंदूक की आड़ में कानून तोड़ने की छूट अब नहीं मिलेगी. यह कदम सिर्फ प्रशासन की सख्ती नहीं, बल्कि चंबल की बदलती तस्वीर का भी सबूत है. बंदूक अब या तो कानून के दायरे में रहेगी या फिर थाने की मालखाने में बंद होकर इतिहास बन जाएगी.

कलेक्टर की कार्रवाई से मचा हड़कंप

कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया, "एसपी ने ऐसे 411 लोगों के नाम भेजे थे, जिनका अपराधिक रिकॉर्ड थाने में दर्ज है. सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड करने थे. इनमें से अभी 282 शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं और बाकी लोगों की जांच जारी है. जल्द उन पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगा. किसी भी अपराधी को बक्शा नहीं जाएगा. इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी."

