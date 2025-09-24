ETV Bharat / state

मुरैना कलेक्टर का ऐतिहासिक फैसला, 282 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

282 लोगों से शस्त्र लाइसेंस निलंबित ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 24, 2025 at 12:45 PM IST 3 Min Read