मुरैना : मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां के सिहोनियां थाना क्षेत्र के ग्राम लालू बसई में कोबरा घर पर सो रहे पति-पत्नी पर हमला कर दिया. रविवार सोमवार की दरमियान रात इस भयानक घटना में पति की मौत हो गई. वहीं, पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है. परिजनों ने बताया कि पति-पत्नी को ब्लैक कोबरा ने काटा है.

झाड़-फूंक के चक्कर में पड़े परिजन, मौत

पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी को कोबरा द्वारा डंसने के बाद गांव में झाड़ फूंक कराई गई. हालत नहीं सुधरी तो दंपती को अस्पताल लाए, जहां पति को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं पत्नी ग्वालियर के अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है. हादसा मुरैना जिले के लल्लू बसई गांव में रहने वाले दिनेश सिंह (45) और उनकी पत्नी गुड्डन देवी (42) के साथ हुआ है.

मृतक दिनेश सिंह तोमर (Etv Bharat)

घर के बाहर सो रहे थे, तभी कोबरा ने डसा

परिजनों के मुताबिक रविवार-सोमवार की रात पति-पत्नी घर के बाहर सो रहे थे. तभी देर रात एक जहरीला ब्लैक कोबरा सर्प आया और उसने दिनेश सिंह को हाथ में काट लिया. वहीं दिनेश की पत्नी को सांप ने गर्द ने डस लिया. दोनों देर रात तक बिस्तर पर छटपटाते रहे. जब सुबह परिजनों ने देखा तो वहां एक काला नाग घूम रहा था. दिनेश व उसकी पत्नी दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए थे. यह देख परिवार के लोग घबराहट में तुरंत उन्हें गांव के एक भगत के पास ले गए और झाड़-फूंक कराई. लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. जहर फैलने से दोनों की हालत बिगड़ गई और फिर उन्हें ग्वालियर अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल के बाहर मौजूद परिजन (Etv Bharat)

पुलिस ने इस पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. दिनेश के भाई शिशु पाल तोमर ने बताया कि दिनेश की पत्नी की हालत गंभीर होने पर ग्वालियर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

सांप काटे तो झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़ें

मुरैना जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ.गजेन्द्र सिंह तोमर ने बताया, '' अस्पताल में इस समय 200 एंटी-वेनम इंजेक्शन उपलब्ध हैं. कई सांप काटने के बाद लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं. ऐसे में मरीज को तुरंत अस्पताल लाना चाहिए. झाड़-फूंक या देरी जानलेवा साबित हो सकती है.''

सिविल सर्जन ने आगे कहा, '' सांप को मारकर लाने की जरूरत नहीं है, केवल उसका फोटो डॉक्टर को दिखाना पर्याप्त होता है. डॉक्टर जांच के आधार पर तय करते हैं कि ज़हर कार्डियो टॉक्सिक है या न्यूरो टॉक्सिक, और उसी के अनुसार एंटी-वेनम की डोज दी जाती है. समय रहते सही डोज मिलने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है.