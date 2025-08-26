मुरैना/नर्मदापुरम: पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मुरैना में प्राकृतिक घास और मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाई गईं हैं. इन प्रतिमाओं को कलाकार अब अंतिम रूप दे रहे हैं. मुरैना में बन रही ईको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी है. मिट्टी की मूर्तियां विसर्जन के बाद जलीय जीवों के लिए हानिकारक नहीं होती हैं. जिससे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. वहीं, नर्मदापुरम के इटारसी में एक परिवार ऐसी प्रतिमा बना रहा है, जिसके विसर्जन के बाद उससे पौधा निकलेगा.

मिट्टी में भूसा और घास मिलाकर बनाते हैं मूर्तियां

विघ्नहर्ता भगवान गणेश के आगमन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. जिससे मूर्तिकारों ने गणेश प्रतिमाओं में रंग भरना शुरू कर दिया है. मुरैना शहर स्थित नंदेपुरा रोड पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं मिट्टी से बनाई जा रही हैं. मूर्तिकार वासुदेव राठौर ने बताया कि "पीओपी व केमिकल से बनी मूर्तियां जलीय जीवों के लिए हानिकारक होती हैं. इसलिए पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विगत 14 साल पहले 2012 में काली मिट्टी में गेहूं का भूसा और घास मिलाकर मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया था."

पवित्र और ईको फ्रेंडली हैं मिट्टी की मूर्तियां (ETV Bharat)

दिन-रात प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार

मूर्तिकार का कहना है कि "पहले साल केवल 10-11 मूर्तियों के ऑर्डर मिले थे. लेकिन धीरे-धीरे काम बढ़ता गया और इस साल करीब 50 भगवान गणेश और 150 माता दुर्गा की मूर्तियों का ऑर्डर मिला है. ये ऑर्डर अम्बाह, पोरसा, सबलगढ़, श्योपुर सहित भिंड जिले के गोरमी, आगरा और राजस्थान के धौलपुर से दिए गए हैं. इस बार हमारी प्रतिमाएं 1100 रुपए से लेकर 11 हजार रुपए तक की रेंज में उपलब्ध हैं. बढ़ती मांग को देखते हुए कोलकाता से लगभग 10-12 कुशल मूर्तिकार बुलाए हैं, जो इस समय दिन-रात प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

मुरैना में घास और मिट्टी से बन रहे हैं गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)

पवित्र और ईको फ्रेंडली हैं मिट्टी की मूर्तियां

मूर्ति खरीदने आए श्रद्धालु भारत सिंह कहते हैं कि "जब से प्रशासन ने पीओपी की मूर्तियों पर रोक लगाई है, हम हर साल मिट्टी की मूर्तियां ही खरीदते हैं. लगभग 11 साल से हम यहीं से गणेश जी की प्रतिमा को ले जा रहे हैं. मिट्टी की मूर्ति खरीदने का अलग ही संतोष है, क्योंकि ये न केवल पूजा के लिए पवित्र हैं बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती हैं."

पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में मिट्टी की प्रतिमा की डिमांड (ETV Bharat)

कैसे तैयार की जाती हैं प्रतिमा

मिट्टी की इन प्रतिमाओं को बनाने की प्रक्रिया जितनी अद्भुत है, उतनी ही पारंपरिक भी है. इन मूर्तियों को गढ़ने में सबसे पहले बांस का ढांचा तैयार किया जाता है. शरीर का आकार देने के लिए पुआल और भूसा लगाया जाता है. इसके बाद विशेष प्रकार की मिट्टी चढ़ाई जाती है. बारीक नक्काशी के लिए मुलायम काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद प्रतिमा की मजबूती के लिए कपड़ा और गोबर-मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है. वहीं, इसे अंतिम रूप देने के लिए सफेद मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है.

पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में मिट्टी की प्रतिमा की डिमांड (ETV Bharat)

मूर्तियों में रंग भरने के लिए प्राकृतिक रंग और वाटर कलर्स का प्रयोग किया जाता है. हल्की सजावट के लिए कागज और पापियर माशे का इस्तेमाल होता है. इसके बाद चमक बढ़ाने के लिए सुंदर और चमकीली सजावट की जाती है. जिससे जब प्रतिमा पूरी तरह बनकर तैयार होती है तो लगता है मानों मिट्टी में जान आ गई हो.

पूरा परिवार निशुल्क वितरण के लिए बना रहा गणेश की प्रतिमा (ETV Bharat)

झांकियां सजाने में जुटे लोग

गणेश चतुर्थी की धूम पूरे 10 दिन तक रहती है. इस उत्सव को लेकर शहर का माहौल पूरी तरह भक्ति में डूब चुका है. गली मोहल्लों में बड़े-बड़े पंडाल सजकर तैयार हैं. सार्वजनिक पंडालों में भी भव्य झांकियां सजाने में लोग जुटे हैं. भगवान की झांकियां लगाने के लिए लोगों ने गणेश प्रतिमाएं खरीदना शुरू कर दिया है. मूर्तिकार वासुदेव बताते हैं कि "उनके पास ढाई फीट से लेकर 12 फीट ऊंचाई तक की प्रतिमा तैयार है. लोग मिट्टी की प्रतिमा खरीद रहे हैं क्योंकि ये प्रतिमा विसर्जन के बाद पानी में आसानी से घुलकर मिट्टी का हिस्सा बन जाती हैं और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है."

इटारसी में निशुल्क मूर्ति वितरण

इटारसी न्यू यार्ड के चीफ स्टेशन मास्टर विनोद चौधरी का परिवार साईं फॉर्चून कॉलोनी में पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्तियों का निर्माण कर रहा है. इन मूर्तियों का वितरण मंगलवार से निशुल्क किया जा रहा है. विनोद चौधरी बताते हैं कि "पिछले 10 वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं. इस वर्ष मूर्तियों की थीम 'ऑपरेशन सिंदूर' रखा गया है. मूर्तियां पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री से बनाई जा रही हैं. इनमें मिट्टी, रूई, लकड़ी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है."

विसर्जन के बाद निकलेगा पौधा

मूर्तियों की खास बात यह है कि इनमें एक सीड बॉल लगाई गई है. इस सीड बॉल में सिंदूर का बीज रखा गया है. विसर्जन के समय यह बीज मिट्टी में मिलकर अंकुरित होगा और एक नया पौधा बनेगा. इस वर्ष परिवार ने 125 मूर्तियां बनाई है, जबकि पिछले वर्ष सबसे मतदान को बढ़ावा देने पहले वोट दो थीम पर 300 मूर्तियां बनाई थीं. मूर्ति निर्माण में विनोद का पूरा परिवार जुटा हुआ है. विनोद खुद रेलवे की ड्यूटी के बाद घर आकर मूर्ति निर्माण में जुट जाते हैं. उन्होंने इस कार्य के लिए 15 दिन की छुट्टी ली है और वे पिछले एक दशक से मूर्तियों का नि:शुल्क वितरण कर रहे हैं.