मुरैना के बीहड़ में चीतों को आ रहा मजा, किसानों को पसंद नहीं चीतों का ये शौक
कूनो से निकले चीतों का बार-बार हो रहा मुरैना की तरफ रुख, वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती, ग्रामीण दहशत में दहशत का माहौल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 4:42 PM IST
मुरैना: ऐसा लगता है कि, कूनो नेशनल पार्क में विचरण करने वाले चीतों को मुरैना का बीहड़ भा गया है. यही वजह है कि, चीता बार-बार नेशनल पार्क की बॉउंड्री लांघकर मुरैना की सीमा में घुस रहे हैं. एक महीने के भीतर तीसरी बार एक चीता फिर रामपुर के बीहड़ में देखा गया. यहां पर दो बकरियों का शिकार करने के बाद गुरुवार की शाम वह कैलारस के मामचौन गांव में पहुंच गया है. किसानों ने उसे बाजरे के खेत में देखा तो दहशत में आ गए. चीते के डर से ग्रामीणों ने खेतो की ओर जाना बंद कर दिया है. हालांकि कूनो नेशनल पार्क की टीम चीते का रेस्क्यू करने उसके पीछे लगी हुई है.
कूनो छोड़कर मुरैना पहुंचा चीता
कूनो नेशनल पार्क की बॉउंड्री लांघकर एक बार फिर चीता मुरैना की सीमा में घुस गया है. तीन दिन पहले सोमवार को उसकी लोकेशन पहाड़गढ़ क्षेत्र में काजोनी घाटी के पास मिली. यहां पर उसने काजोनी घाटी और नंदापुरा गांव के पास 2 बकरियों का शिकार किया. इसके बाद वह जंगल के रास्ते सवलगढ़ क्षेत्र में पहुंच गया. गुरुवार को वह कैलारस क्षेत्र के मामचौन गांव में किसानों को एक बाजरे के खेत में नजर आया.
खेतों में कटाई करने नहीं जा पा रहे किसान
ग्रामीणों ने चीता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम से चीता को जल्द पकड़ने की अपील की है. इसकी वजह है कि रबी फसल की बोवनी से पहले अभी खेतो में बाजरे की फसल की कटाई का काम चल रहा है. चीते की वजह से ग्रामीण फसल काटने खेतों की ओर नहीं जा रहे हैं. वहीं इस मामले में वन विभाग के डिप्टी रेंजर महेश शर्मा ने बताया की "3 दिन पहले एक चीता काजोनी घाटी के पास देखा गया था. उसने काजोनी घाटी व नंदा पुरा गांव के पास दो बकरियों का शिकार किया है. किसानों ने आवेदन भी दिए हैं. फिलहाल चीते का रेस्क्यू करने कूनो नेशनल पार्क की टीम उसके पीछे लगी हुई है.
26 अगस्त को मुरैना बकरियों का किया था शिकार
गौरतलब है कि इससे पहले भी चीते कूनो की बाउंड्री फांदकर करके मुरैना आ चुके हैं. 26 अगस्त को भी चीता गामिनी अपने 4 शावकों के साथ मुरैना पहुंची थी. जहां उसने दो बकरियों का शिकार किया था. इसके बाद तो गामिनी मध्य प्रदेश की सीमा लांघकर राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंच गई थी.