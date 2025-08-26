मुरैना: कूनो नेशनल पार्क की सीमाएं एक बार फिर चीतों के लिए छोटी साबित हो रही हैं. कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकलकर मादा चीता गामिनी अपने चार शावकों के साथ मुरैना जिले में दाखिल हो गई है. सबलगढ़ क्षेत्र के जंगलों में घुसे इस चीता परिवार ने मंगलवार को 2 बकरियों का शिकार कर डाला. ग्रामीणों के मुताबिक, ज्वाला और उसके शावक पिछले दो दिनों से इलाके में घूमते देखे जा रहे थे. जब उसने बकरियों पर हमला किया, तो कुछ लोगों ने पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया.

मुरैना के जंगलों में पहुंची चीता गामिनी

बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क की बॉउंड्री फांदकर एक मादा चीता गामिनी अपने चार शावकों बाहर घूम रही है. जंगलों में घूमते-घूमते चीता परिवार मुरैना जिले की सीमा में प्रवेश कर गया है. चीता परिवार टेंटरा क्षेत्र के जंगली रास्ते से होता हुआ मंगलवार को सबलगढ़ के जंगल में देखा गया है. जहां मंगलवार को चीता गामिनी ने दो बकरियों को अपना शिकार बनाया है.

मुरैना के जंगल में चीता परिवार (Getty Image)

चीतों ने बनाया बकरियों को शिकार

बकरियों का शिकार करते हुए किसी ने चीते का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस वीडियो को देखने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने जंगल की ओर अपने मवेशियों को ले जाना भी बंद कर दिया है. यही नहीं जंगल एरिया से सटे गांव के लोग चीता की दहशत से रात को रतजगा भी कर रहे हैं. हालांकि चीते के पीछे कूनो नेशनल पार्क की एक टीम लगी हुई है. वह चीते की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं.

वन विभाग की टीम जल्द करेगी चीता परिवार का रेस्क्यू

मामले में एसडीओ फारेस्ट माधो सिंह ने बताया कि, "दो दिन पहले कूनो नेशनल पार्क से एक मादा चीता गामिनी मुरैना की सीमा में घुस आई है. बीते रोज उसकी लोकेशन टेंटरा क्षेत्र में पाई गई थी. चीता का रेस्क्यू करने के लिए एक टीम उसके पीछे लगी हुई है. यह टीम एक-दो दिन में चीते का रेस्क्यू कर अपने साथ कूनो ले जाएगी."

कूनो से मुरैना तक पहुंचा चीता परिवार वन विभाग के लिए चुनौती बन गया है. अब देखना होगा कि रेस्क्यू टीम कब तक गामिनी और उसके तीनों शावकों को सुरक्षित वापस कूनो पहुंचा पाती है. इधर, ग्रामीणों में चर्चा है कि अगर चीतों का आना-जाना इसी तरह जारी रहा तो गांवों के लिए खतरा बढ़ सकता है.