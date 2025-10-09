ETV Bharat / state

चोरों ने एक ही रात में 4 जगहों पर बोला धावा, 30 लाख की नकदी और रायफल लेकर फरार

चोरों ने मंडोखर गांव में धावा बोलकर चार अलग-अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. सबसे बड़ी चोरी पूर्व सरपंच जगदीश सिंह के घर से हुई है. चोरों ने सरपंच के घर की पीछे वाली दीवार तोड़कर अंदर घुस गए और एक लाइसेंसी रायफल, 10 जिंदा कारतूस के अलावा सोने-चांदी के जेवर सहित लगभग 20 लाख का माल समेटकर ले गए हैं. यही नहीं चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा. चोर मंदिर से पीतल के घंटे तथा दान पेटी भी उड़ाकर ले गए.

मुरैना: मध्य प्रदेश के पोरसा थाना क्षेत्र में मंगलवार और बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों ने सुनियोजित तरीके से 4 जगहों को निशाना बनाया. यहां अज्ञात चोरों ने एक रायफल, 10 जिंदा कारतूस और सोने-चांदी के जेवरात सहित करीब 20 लाख का माल समेटकर ले गए हैं.

एएसपी सुरेन्द्र पाल डाबर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

पूर्व सरपंच के घर से रायफल और 10 जिंदा कारतूस चोरी

इसके अलावा चोरों ने दूसरी वारदात हनुमान मंदिर में की. यहां से अज्ञात चोरों ने पीतल के घंटे तथा दानपेटी उड़ाकर ले गए. तीसरी वारदात सरदार सिंह के घर में हुई. यहां चोर नकदी और जेवरात समेटकर ले गए. वहीं, जाते-जाते चोरों ने राम भरोषी शर्मा के घर चौथी वारदात को अंजाम दिया. यहां पर वादात के समय बुजुर्ग राम भरोषी शर्मा की आंख खुल गई तो बदमाशों ने धारदार हथियार से उनकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया.

हनुमान मंदिर से घंटा उड़ा ले गए चोर (ETV Bharat)

लाखों की संपत्ति पर हाथ किया साफ

एक ही रात में चार अलग-अलग जगहों पर चोरी होने की खबर लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. खबर लगते ही सुबह जिला मुख्यालय से पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट और स्निफर डॉग बुलाकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. एसपी ने अज्ञात चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया है. इसके अलावा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है, साथ ही साइबर सेल की टीम ने भी चोरों का सुराग जुटाना शुरू कर दिया है.

आभूषण समेत 20 लाख नकदी लेकर हुई फरार (ETV Bharat)

आरोपियों की तलाश में खाक छान रही पुलिस

पुलिस के अनुसार, चोरों की संख्या एक दर्जन से अधिक रही होगी. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को बाहर के बदमाशों ने अंजाम दिया है. हालांकि, बुधवार की देर रात तक पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पूर्व सरपंच के घर से अंग्रेजी रायफल और 10 जिंदा कारतूस चोरी (ETV Bharat)

एएसपी सुरेन्द्र पाल डाबर ने कहा, "पोरसा क्षेत्र के मंडोखर गांव में अज्ञात चोरों ने अलग-अलग जगहों पर वारदातों को अंजाम दिया है. सबसे बड़ी चोरी पूर्व सरपंच के घर हुई है. यहां से लाइसेंसी रायफल, जिंदा कारतूस और सोने-चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं. घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद मौके पर फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया. चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश लोकल के अलावा बाहर के भी हो सकते हैं. इसलिए नए और पुराने बदमाशों की कुंडली खंगाली जा रही है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा."