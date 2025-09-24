ETV Bharat / state

चंबल में भगवान शिव की यूनिवर्सिटी! एक जगह मिले थे 208 शिव मठ, शैव आचार्य करते थे तपस्या

मध्य प्रदेश के मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 29 किलोमीटर दूर पड़ावली गांव के पास बटेसर स्थित है, या स्थानीय भाषा में कहें तो बटेश्वर.. वो स्थान जहां शिव के सैकड़ों मंदिर बने हो. वैसे तो यह स्थान सदियों से यहां मौजूद था, लेकिन घने जंगलों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नजर यहां करीब 20 साल पहले 2005 में पड़ी. भारतीय पुरातत्वविद और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रीजनल डायरेक्टर रहे केके मोहम्मद ने इसकी खोज की और उसके पुनर्निर्माण का जिम्मा उठाया.

मुरैना: चंबल वह इलाका है, जो बीहड़ों से घिरा है, घर-घर में बंदूकें यहां आज भी आम है, लेकिन जो इसे खास बनाता है, वह है इस क्षेत्र की एतिहासिक संपदाएं, जिन्हें देखने, जानने और शोध करने देश विदेश से पर्यटक चंबल में पहुंचते हैं. ऐसी ही एक जगह बीहड़ों के बीच स्थित है बटेसर..वह जगह जिसे भगवान शिव की यूनिवर्सिटी माना गया है.

एक स्थान पर मिला था मंदिरों का दुर्लभ समूह

इस खोज में बटेसर में मंदिरों का अद्भुत समूह मिला था, ये समूह इसलिए भी अनोखा था, क्योंकि यहां भगवान शिव के एक दो नहीं बल्कि छोटे बड़े 200 से ज्यादा मंदिर थे. ये सभी मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिरों की तर्ज पर बने हुए थे. कुछ मंदिरों को छोड़कर हर मंदिर में शिवलिंग स्थापित था. बेहद शांति और हरियाली के बीच अध्यात्म का केंद्र अब दुनिया की नजरों के सामने आ गया था.

भूकंप ने पहुचाया होगा नुकसान

आर्कियोलॉजिस्ट केके मोहम्मद की इस खोज के बाद उन्होंने इन मंदिरों के पुनर्निमाण की और कदम बढ़ाए. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन इन मंदिरों को इनका मूल स्वरूप लौटाने का काम शुरू हुआ, क्योंकि ये मंदिर पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो चुके थे. माना गया कि बटेसर मंदिर श्रृंखला जिस क्षेत्र में स्थित थी, वह लेवल-3 भूकम्प संभावित क्षेत्र में आता है. ऐसे में भूतकाल में आए किसी भूकंप की वजह से इसे नुकसान पहुंचा होगा.

'अपने समय में शैव विश्वविद्यालय रहा होगा बटेसर'

इतिहास के जानकार और क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी रह चुके रिटायर्ड लालबहादुर सिंह सोमवंशी ने ईटीवी भारत को बताया कि, "बटेसर मंदिर असल में एक शैव मठ (शिव आराधना के मंदिर) के रूप में देखे जाते हैं. बटेसर और उसके आसपास करीब 400 मंदिर हैं. जिनको देख कर कहा जा सकता है कि, जब ये बने होंगे, तब शैव विश्वविद्यालय रहा होगा, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र तब मध्य मयूर शाखा का केंद्र था."

दुर्लभ है ऐसा समूह, पुरातत्व पर्यटन का केंद्र

इतिहासकार लाल बहादुर सोमवंशी का कहना है कि, "एक ही जगह इतने सारे शिव मंदिर का होना पुरातत्त्व पर्यटन के क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र है. पहले यह क्षेत्र जंगल से घिरा था, डकैत बाहुल्य था तो लोग यहां जाने से डरते थे, लेकिन अब दस्यु समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है. धीरे-धीरे पर्यटन की व्यवस्थाएं भी की जा रही है. अगर सरकार इस ओर ध्यान देगी तो यहां बहुतायत में पर्यटक पहुंचेंगे."

1400 साल पूराना इतिहास, शैव आचार्यों की तपस्या का केंद्र

बात इन मंदिरों के इतिहास की करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के मुताबिक इन मंदिरों का निर्माण प्रतिहार राजवंश के दौरान हुआ होगा. इन्हें 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनवाया गया है. ये ऐसा दुर्लभ समूह है, जहां कई छोटे-छोटे मंदिर हैं. कुछ छोटे मंदिर हैं. जिनमे बैठ कर तपस्या की जाती होगी. इसी जगह शिव कल्याण सुंदर की एक प्रतिमा है. जो बहुत कम मिलती है. पानी के छोटे कुंड हैं. सर्वे के दौरान इनमें से भी कई पुरातत्व अवशेष निकाले गए थे. ऐसे में कहा जा सकता है कि ये शैव आचार्यों का तपस्या करने का बहुत बड़ा केंद्र था.

पुराने स्वरूप में लौट रहे मंदिर

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे मंदिरों के पुनर्निमाण कार्य में अब तक करीब 90 मंदिरों को जीर्णोद्धार कर पुराने रूप में लौटाया गया है. ये काम पिछले 20 वर्षों से चल रहा है. बड़ी बात यह है कि खुद इन मंदिरों के खोजकर्ता आर्कियोलॉजिस्ट केके मोहम्मद रिटायर होने के बाद अभी भी इन मंदिरों की देखरेख कर रहे हैं, जो समय-समय पर बटेसर पहुंचते हैं और इन मंदिरों के जीर्णोद्धार अपना मार्गदर्शन देते हैं.

पर्यटकों के लिए सुविधाओं की दरकार

सोमवंशी का मानना है कि, यह स्मारक अध्यात्म पर्यटन के रूप में विकसित किया जाये तो यहां बहुत सैलानी आयेंगे. हालांकि उनके लिए यहां सुरक्षा, सुगम रास्ते, रुकने के लिए होटल या होमस्टे जैसी व्यवस्था आसपास करना होगी. पुलिस चौकी बनाई जाए तो ये जगह पर्यटकों को आकर्षित करेगी.