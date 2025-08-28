मुरैना: बानमौर औद्योगिक क्षेत्र स्थित खेड़ापति सर्जिकल कॉटन फैक्ट्री में बुधवार की शाम आग लग गई. धुएं का गुबार देख फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया. सभी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. आग इतनी विकराल थी कि चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. अंदर रखा सारा माल और बड़ी-बड़ी मशीनें जल गई. इस घटना में करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है.

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग

राजस्थान के बाड़ी में रहने वाले व्यवसाई दिनेश गोयल की बानमौर औद्योगिक क्षेत्र में खेड़ापति सर्जिकल के नाम से फैक्ट्री है. यहां सर्जिकल कॉटन का निर्माण किया जाता है. बुधवार की शाम फैक्टरी में मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई. फैक्टरी प्रबंधन द्वारा तत्काल बानमोर थाना पुलिस के साथ फायर बिग्रेड और बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई. हालांकि आग बड़ी तेजी से फैल रही थी.

2 घंटे में 6 टैंकर पानी से बुझाई गई आग (ETV Bharat)

2 घंटे में 6 टैंकर पानी से बुझाई गई आग

घटनास्थल से महज साढ़े 3 किलोमीटर दूर होने के बावजूद बानमौर नगर परिषद का दमकल वाहन लगभग 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचा. तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी. बाद में मुरैना से भी 2 दमकल गाड़ियां पहुंची. 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. आग बुझाने में 6 टैंकर पानी का इस्तेमाल हुआ. हालांकि तब तक फैक्ट्री में करोड़ों का माल चलकर खाक हो चुका था. घटना में 1 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया गया है. फायर ब्रिगेड ने देरी से पहुंचने का कारण नेशनल हाईवे पर भीषण जाम बताया.

आगजनी में करोड़ों का हुआ नुकसान (ETV Bharat)

बानमौर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने जताई नाराजगी

बानमौर थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि "खेड़ापति कॉटन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी. दमकल ने आग पर काबू पा लिया. नुकसान का आकलन किया जा रहा है. हालांकि फैक्ट्री मालिक ने करोड़ों का नुकसान बताया है."

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग (ETV Bharat)

बानमौर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि "क्षेत्र में लंबे समय से जाम की समस्या बनी हुई है. यहां फ्लाईओवर निर्माण की मांग कई बार की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. नतीजा यह रहा कि दमकल जाम में फंस गया और समय से न पहुंचने के कारण करोड़ों का नुकसान हो गया."