मुरैना: मेला ग्राउंड की जमीन पर 23 करोड़ की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से निर्माण की कवायद शुरू हो चुकी है और इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है. यह आधुनिक सुविधाओं से लैस और पूरी तरह वातानुकूलित होगा. जिसमें 1 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, इसके अलावा आधुनिक मंच और कॉन्फ्रेंस हॉल की सुविधा भी होगी. दो मंजिला यह भवन मुरैना के सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों का नया केंद्र बनेगा.

1 एकड़ में बनेगा ऑडिटोरियम

जानकारी के अनुसार, इस ऑडिटोरियम निर्माण करीब एक एकड़ भूमि पर किया जाएगा. इसके लिए राज्य शासन ने 23 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट जारी किया है. जिसमें से 20 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है. इस परियोजना के लिए नगर निगम ने कलेक्टर को जमीन आवंटन का प्रस्ताव भेज दिया है. निगम परिषद की मंजूरी के बाद जमीन आवंटन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी.

टाउन हॉल का नवीनीकरण

इसके अलावा नगर निगम शहर के जीवाजीगंज स्थित टाउन हॉल को भी नया स्वरूप देने की तैयारी में जुटा है. लगभग 40 साल पुराने इस भवन का ढांचा अब जर्जर हो चुका है. इसे रिनोवेट करने के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. जिसके बाद टाउन हॉल में एक आधुनिक सभागार, एक कम्युनिटी हॉल और नगर निगम के दफ्तर बनाए जाएंगे.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र

आने वाले दिनों में मुरैना में एक आधुनिक ऑडिटोरियम और नया टाउन हॉल तैयार किया जाएगा. जहां एक तरफ अटल ऑडिटोरियम शहर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नया केंद्र बनेगा. वहीं दूसरी ओर टाउन हॉल के नवीनीकरण से आम लोगों को बेहतर सुविधाओं से लैस आयोजन स्थल मिलेगा.

मुरैना नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र सिंह धाकरे ने बताया कि "राज्य सरकार की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी सभागार के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. इस प्रोजेक्ट के लिए शासन ने 23 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 20 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी गई है. ऑडिटोरियम का निर्माण एक एकड़ से अधिक भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है. इसके लिए हमने मेला ग्राउंड की जमीन चिन्हित कर कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया है. अगर मेला ग्राउंड उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो शहर में किसी अन्य स्थान पर उतनी ही भूमि उपलब्ध कराई जाएगी."