मुरैना में बंदूक की नोक पर लूट हुई एक्पोज, चंबल को दहलाने बीहड़ के रास्ते राजस्थान से पहुंचे थे 7 डकैत
मुरैना में करीब 3 महीने पहले हुई डकैती का पुलिस ने किया पर्दाफाश, चंबल के पुराने बदमाशों की गैंग ने दिया था लूट को अंजाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 6:11 PM IST
मुरैना: चंबल की धरती पर कभी डकैतों का सिक्का चलता था. पूरा चंबल डकैतों के आतंक से सहम जाता था. समय के साथ धीरे-धीरे यहां डकैतों का आतंक कम हुआ और कानून का राज स्थापित हुआ, लेकिन करीब 3 महीने पहले दशकों बाद फिर से उसी दौर की कहानी को दोहराने की कोशिश हुई. बदमाश अपने मकसद में कामयाब भी रहे. पुलिस ने अब इस सनसनीखेज वारदात का राजफाश कर दिया है. पुलिस ने पर्दा उठा दिया है कि वो बदमाश कौन थे? कहां से आए थे और कैसे बंदूक की नोक पर इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया था.
सरपंच के घर की थी करोड़ों की लूट
जौरा तहसील के अलापुर गांव में 1-2 जुलाई की दरमियानी रात हथियारबंद बदमाशों ने भाजपा नेता और सरपंच पति राजकुमार यादव के घर धावा बोल दिया था. बदमाशों ने पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट की थी. बदमाश, सरपंच के घर से 2 बंदूकें, भारी मात्रा में जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए थे. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी थी. यह घटना न केवल इलाके बल्कि पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई थी.
बदमाशों को पकड़ने के लिए बीहड़ में बिछाया जाल
मुरैना एसपी समीर सौरभ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जौरा और अंबाह के एसडीओपी, टीआई जौरा और साइबर सेल की टीम को जांच के लिए लगाया. जांच के दौरान पता चला कि इस घटना को राजस्थान के बदमाशों ने अंजाम दिया है. पुलिस ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया और धौलपुर एसपी से मिलकर चंबल के बीहड़ में बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. पुलिस को जल्द सफलता मिली और एक आरोपी पकड़ में आ गया. फिर क्या था पकड़े गए आरोपी से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने 4-5 दिनों के अंदर 5 और बदमाशों को दबोच लिया.
सरपंच की जान-पहचान वाले ने बनाई थी योजना
पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से 38 तोला सोने के जेवर, 47 लाख नगदी सहित कुल 1 करोड़ 15 लाख 53 हजार रुपए का मशरूका बरामद किया. सरपंच के घर से लूटी गई 2 बंदूक और बदमाशों द्वारा लूट में इस्तेमाल बंदूक और वाहन भी बरामद हुआ है. गिरफ्तार बदमाशों में नेता गुर्जर, गोली गुर्जर, गब्बर गुर्जर, रामू गुर्जर और विवेक गुर्जर शामिल हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि डकैती की योजना विवेक गुर्जर ने बनाई थी. विवेक का सरपंच के घर पर लगातार आना-जाना था और उसे मालूम था कि घर में कितना कीमती सामान रखा है.
पुराने बदमाशों ने मिलकर घटना को दिया अंजाम
पूछताछ में विवेक गुर्जर ने बताया कि उसने सरपंच के घर रखे कीमती सामान की जानकारी अपने मामा नेता गुर्जर निवासी डांग बसई को बताई. नेता पुराना हिस्ट्रीशीटर रहा है. उसने अपने पुराने साथियों की टीम लेकर घटना वाली रात कंटेनर में सवार होकर नहर के रास्ते जौरा पहुंचा.
अलापुर गांव से 4 किलोमीटर दूर कंटेनर खड़ा कर वो पैदल सरपंच के घर पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया. साइबर ट्रैकिंग से बचने के लिए आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिए थे. वारदात में शामिल एक बदमाश रामसुख गुर्जर निवासी धौलपुर अभी फरार है. पुलिस को उसके कब्जे से 50 लाख का मशरूका जब्त होने की उम्मीद है.
अभी एक बदमाश का पकड़ में आना बाकी
मुरैना एसपी समीर सौरभ ने बताया कि "राजस्थान गैंग के बदमाशों ने करीब 3 महीने पहले इस डकैती को अंजाम दिया था. हमने पुलिस टीम और मुखबिर की मदद से दिन-रात मेहनत करके 6 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया. घटना में 7 बदमाश शामिल थे.
उनके कब्जे से लूट की 2 राइफल, सोने के गहने और नगदी सहित कुल 1 करोड़ 15 लाख 53 हजार का मशरूका बरामद किया है. अभी 1 आरोपी फरार है. जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उसके पास से भी लूट का माल बरामद हो सकता है. बदमाशों को पकड़ने के लिए गठित सभी टीमों ने शानदार काम किया."