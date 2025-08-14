मुरैना: चंबल की माटी में जन्मे सपूत ने हिमालय की ऊंचाइयों को फतह कर एक नई बुलंदी हासिल की है. दरअसल, कैलारस कस्बे के निवासी अभिषेक बंसल ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिस पर न केवल पूरा जिला बल्कि पूरा प्रदेश गर्व कर रहा है. अभिषेक ने महज 1 सप्ताह के भीतर देश के 2 ऊंचे पर्वतों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और वहां तिरंगा लहराकर भारत का मान बढ़ाया है.

माउंट यूनाम और माउंट यूटी कांगड़ी पर की चढ़ाई

अभिषेक बंसल वर्तमान में दिल्ली स्थित केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं. उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर 'माउंट यूनाम' और 'माउंट यूटी कांगड़ी' पर चढ़ाई की. अभिषेक बंसल का कहना है कि "यह सफर सिर्फ चढ़ाई का नहीं था. यह एक जुनून था, तिरंगे को दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का.

1 सप्ताह में फतह किए माउंट यूनाम और माउंट यूटी कांगड़ी (ETV Bharat)

20 हजार फीट की चढ़ाई 5 घंटे में की पूरी

लद्दाख में स्थित माउंट यूटी कांगड़ी की 20 हजार फीट की ऊंचाई पर चढ़ना ही किसी चुनौती से कम नहीं था. लेकिन अभिषेक ने 9 अगस्त को इस चोटी को फतह किया. इसके कुछ ही समय बाद बिना थके और बिना रुके उन्होंने हिमाचल प्रदेश के माउंट यूनाम पर चढ़ाई की योजना बनाई. 11 अगस्त की रात डेढ़ बजे भरतपुर बेस कैंप से उन्होंने चढ़ाई शुरू की और महज 5 घंटे 10 मिनट में 20,049 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट यूनाम की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया.

अभिषेक ने 20 हजार फीट की चढ़ाई 5 घंटे में की पूरी (ETV Bharat)

भारी बैग उठाए पार किए मुश्किल रास्ते

अभिषेक बताते हैं कि इस चढ़ाई में उन्हें अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ा. बर्फ से ढके रास्ते, तीव्र ढलान, लगातार गिरता ऑक्सीजन लेबल और खतरनाक वॉटरफॉल का सामना करना पड़ा. इस दौरान हर कदम पर जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति बनी रही. इसके बावजूद अभिषेक ने 22 किलो का भारी बैग उठाए इन मुश्किल रास्तों को पार किया. कुछ स्थानों पर उन्हें चैन की मदद से चढ़ाई करनी पड़ी लेकिन एक पल के लिए भी उन्होंने हार नहीं मानी. उनके दिल में तिरंगा था और जेहन में भारत माता के जयकारे गूंज रहा था.

अभिषेक ने माउंट यूटी कांगड़ी में फहराया तिरंगा (ETV Bharat)

माउंटेनिंग के दौरान चलाया स्वच्छता अभियान

अभिषेक सिर्फ पर्वतारोही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक का भी दायित्व निभाया. उन्होंने माउंट यूनाम पर चढ़ाई के दौरान बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान भी चलाया. ऊंचाईयों पर फैले लगभग 30 किलो प्लास्टिक और कचरा को इकट्ठा किया और एक संदेश दिया कि पर्वत चाहे जितने ऊंचे हों लेकिन पर्यावरण की चिंता हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए. इस अभियान को उन्होंने अपने साथी राहुल, शना और जनार्दन पाल के साथ पूरा किया.

अभिषेक ने माउंट यूनाम और माउंट यूटी कांगड़ी पर की चढ़ाई (ETV Bharat)

चंबल की शान है अभिषेक की ये उपलब्धि

यह उपलब्धि अभिषेक के लिए सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि चंबल की माटी की शान है, जो संघर्ष, साहस और बलिदान के लिए जानी जाती है. अभिषेक की इस उपलब्धि ने इतिहास रच दिया है, जिससे उनकी माता माया बंसल और पिता अशोक बंसल भावुक और गौरवान्वित हैं. कैलारस कस्बे की गलियों में आज हर कोई अभिषेक के नाम की चर्चा कर रहा है.