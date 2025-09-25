ETV Bharat / state

बीहड़ में बिना योगनियों का 64 योगिनी मंदिर, कहते हैं मध्य प्रदेश का पर्यटन ग्राम, शानदार आर्किटेक्चर

मुरैना के बीहड़ों में मौजूद है 64 योगिनी मंदिर, इसे देखते ही आपको याद आएगा भारत का संसद भवन, 700 साल पहले हुआ था निर्माण.

MORENA 64 YOGINI TEMPLE
बीहड़ में बिना योगनियों का 64 योगिनी मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 2:54 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव

मुरैना: मध्य प्रदेश का चंबल अंचल अपनी पहचान बदल रहा है, जो क्षेत्र कभी बागियों और बीहड़ों के लिए जाना जाता था, अब वह विकास, शिक्षा, राजनीति और खेलकूद के साथ ऐतिहासिक चीजों के लिए फेमस हो रहा है. मुरैना का यह क्षेत्र ऐतिहासिक संपदाओं से घिरा हुआ है. सैकड़ों हजारों साल य कहें द्वापर युग के प्रमाण भी इस क्षेत्र में मिलते हैं. समय के साथ इस क्षेत्र की तस्वीर बदली तो आज चंबल अंचल पर्यटन केंद्र बन रहा है.

MORENA MITAWALI TEMPLE
मुरैना का 64 योगिनी मंदिर (ETV Bharat)

ग्वालियर से करीब 38 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित भगवान शिव और योगिनियों का मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. मुरैना में स्थित चौसठ योगिनी मंदिर, ये मंदिर ना सिर्फ इतिहास का गवाह है, बल्कि सैकड़ों वर्षों पहले के कुशल आर्किटेचर का प्रमाण भी है. जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं.

MORENA CHAMBAL HISTORICAL TEMPLES
64 योगिनी से ली भारत के संसद भवन बनाने की डिजाइन (ETV Bharat)

ASI के संरक्षण में दुनिया ने पहचाना मितावली

ग्वालियर से 38 किलोमीटर का सफर तय कर ईटीवी भारत के संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव मुरैना के मितावली पहुंचे. बीहड़ और सूनसान रास्तों के बीच एक खड़ी पहाड़ी पर दूर से ही एक पुराना स्ट्रक्चर, गोलाकार आकृति में बनी एक इमारत दिखाई देती है. ये चौसठ योगिनी मंदिर था. जिसके बारे में जानने के लिए हम यहां पहुंचे थे. हम आगे बढ़े संकरी सड़क से गुजरते हुए मितावली में प्रवेश किया, कुछ ही देर में उस प्रवेश द्वारा पर पहुंचे, जहां से इस मंदिर का रास्ता था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देख रेख में इस ऐतिहासिक स्मारक को दुनिया के सामने लाया गया था.

PARLIAMENT DESIGN INSPIRE 64 YOGINI
पत्थरों पर उकेरे गईं आकृतियां (ETV Bharat)
MORENA 64 YOGINI TEMPLE
700 साल पहले हुआ था निर्माण (ETV Bharat)

700 साल पहले हुआ था निर्माण

हम गेट से एंटर कर आगे बढ़े, पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई.. पत्थरों को काटकर बनायी गई ऊंची सीढ़ियां चढ़ कर किसी तरह पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे. हमारे सामने था चौसठ योगिनी मंदिर, ये मंदिर इकोत्तरसो महादेव के नाम से भी जाना जाता है. सन 1323 ईसवी में इस मंदिर का निर्माण कच्छपघाट राजा देवपाल देव ने कराया था. वे एक बड़े शिव भक्त थे और इसके प्रमाण मंदिर के अंदर भी देखने को मिलते हैं.

छोटे मंदिरों का समूह था इकोत्तरसो, आर्किटेक्चर का बेजोड़ नमूना

एक वृत्ताकार आकृति में एक भवननुमा आकृति दिखायी देती है, लेकिन असल में इतिहास में ये एक मंदिर नहीं था, बल्कि कई मंदिरों का समूह था. इस स्मारक के मध्य में भगवान शिव का एक मंदिर नजर आता है. जिसे ही इकोत्तरसो महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है. इसके चारों ओर 71 लघु मंदिरों का निर्माण किया गया था. सभी लघु मंदिरों में शिवलिंग स्थापित थे. इनमे 64 मंदिर गोलाकार में एक के बाद एक बने थे. इन्ही मंदिरों के बाहरी हिस्सों में खंबों से बना मंडप भी था. ये सभी मंदिर आपस में जुड़कर एक गोलाकार मंदिर आकृति बनाते हैं. जो उस समय की शिल्पकारी और आर्किटेक्चर का बेजोड़ नमूना है.

Morena 64 Yogini Temple
लघु मंदिरों का समूह था इकोत्तरसो (ETV Bharat)

जबलपुर की तरह था मितावली का मंदिर

इस मंदिर को लेकर इतिहासकार और रिटायर्ड पुरातत्व अधिकारी लालबहादुर सिंह सोमवंशी कहते हैं कि, "इकोत्तरसो महादेव मंदिर असल में चौसठ योगिनी मंदिर था. नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंद्र शेखर गुप्ता ने इस पर रिसर्च किया था. उनकी स्टडी में इस बात का उल्लेख उन्होंने किया था कि, जबलपुर की तरह ही मितावली में शिवलिंग के साथ कभी योगनियां भी मठों में विराजमान थीं. इस क्षेत्र से मिले एक प्राचीन नागरी भाषा के शिलालेख में इस बात उल्लेख है कि, यह मंदिर किसी राजा देवपाल ने बनवाया था"

MORENA EKOTTARSO MAHADEV TEMPLE
मंदिरों के बाहरी हिस्सों में खंबो से बना मंडप (ETV Bharat)

इसी मंदिर से लिए गया भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन

इस मंदिर को जब आप देखते हैं तो इस मंदिर की प्रधान कला और आर्किटेक्चर के साथ-साथ इसका स्वरूप आपको कुछ खास याद दिलाता है. 64 योगिनी मंदिर आपको भारत के पुराने संसद भवन की याद दिलाता है. इतिहासकारों की माने तो दिल्ली में बने पुराने संसद भवन की परिकल्पना मितावली के इसी 64 योगिनी मंदिर से ली गई थी. इसी मंदिर के डिजाइन के आधार पर उसे तैयार कराया गया था.

PARLIAMENT DESIGN INSPIRE 64 YOGINI
भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन (ETV Bharat)

मंदिर से गायब वे योगिनियां, जिनके नाम पर जाना जाता है मंदिर

इस मंदिर को 64 योगिनी नाम दिया गया, लेकिन इस पूरे प्रांगण में किसी भी शिव मठ में योगनियां दिखायी नहीं देती. इस बात पर पूर्व पुरातत्व अधिकारी और इतिहासकार लाल बहादुर सिंह सोमवंशी कहते हैं की, "चौसठ योगिनी मंदिर की योगनियां कहां गई ये आज तक किसी को पता नहीं, ग्वालियर के गुजरी महल में भी योगिनियों की मूर्तियां नहीं आयीं. ना ही ग्वालियर के किसी संग्रहालय में और जहां तक जानकारी है दिल्ली में भी नहीं. ग्वालियर में जो योगिनियां हैं, वे नरेश्वर से लाई गईं थी."

MORENA MITAWALI TEMPLE
जबलपुर की तरह ही था मितावली का मंदिर (ETV Bharat)

मितावली को बनाया पर्यटन ग्राम, होमस्टे जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध

देश में ऐतिहासिक संपदाओं को बचाने और संरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पुरातत्व विभाग कड़ी मेहनत कर रहा है. अब इस कड़ी में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग भी पीछे नहीं है. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के तहत ग्वालियर चम्बल अंचल के मितावली में भी पहुंचने वाले सैलानियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.

PARLIAMENT DESIGN INSPIRE 64 YOGINI
स्मारक के मध्य में भगवान शिव का एक मंदिर (ETV Bharat)

इस गांव को मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन ग्राम घोषित किया है. साथ ही यहां आने वाले दूर दराज के सैलानियों के लिए फाइव स्टार जैसी सुविधाएं मुहैया कराई है. जिससे न सिर्फ उन पर्यटकों को रुकने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल सके, वे इस क्षेत्र के संस्कृति और खानपान के बारे में जान सकें. साथ ही ग्रामीणों को यह भी आय के साधन उपलब्ध हो सके.

For All Latest Updates

TAGGED:

MORENA EKOTTARSO MAHADEV TEMPLEMORENA MITAWALI TEMPLE64 YOGINI MP TOURISM VILLAGEPARLIAMENT DESIGN INSPIRE 64 YOGINIMORENA 64 YOGINI TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मैहर मंदिर में शरू हुई VIP दर्शन व्यवस्था, 1100 रुपए में स्पेशल प्रसाद से लेकर मिलेंगी कई सुविधाएं

जबलपुर: दुर्गा पंडाल की सजावट में लगे खंभे में उतरा करंट, चपेट में आकर दो मासूमों की गई जान

हाथ की कटी उंगली की वजह से पकड़ा गया हत्या का आरोपी, 70 लोगों से पूछताछ के बाद खुला राज

मां दुर्गा के 9 रूपों में सजी बुजुर्ग महिलाएं, गेटअप देख खुशी से खिल उठे चेहरे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.