लव अफेयर के चलते पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या की, क्वारी नदी में बहाया शव
मुरैना में प्रेम-प्रसंग के चलते 12वीं क्लास की छात्रा की गोली मारकर हत्या. परिजन ने शव क्वारी नदी में बहाया. पुलिस कस्टडी में पिता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 10:56 AM IST|
Updated : September 28, 2025 at 12:03 PM IST
मुरैना: सरकार के लाख प्रयास करने के बावजूद भी चंबल अंचल में ऑनर किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. शनिवार शाम मुरैना जिले में ऑनर किलिंग का एक नया मामला सामने आया है. घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित शिव नगर की बताई गई है. यहां पर गैर समाज के युवक से प्यार करने पर पिता ने अपने परिजन के साथ मिलकर बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी. यही नहीं हत्या के साक्ष्य नष्ट करने के लिए उन्होंने शव क्वारी नदी में बहा दिया.
पिता ने की गोली मारकर बेटी की हत्या
पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस चौथे दिन मृतक छात्रा के घर पहुंची और पिता को कब्जे में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरा राज उगल दिया. किशोरी के शव को तलाश करने एसडीआरफ की टीम ने क्वारी नदी में रेस्क्यू शुरू कर दिया है, लेकिन रात के अंधेरे में रेस्क्यू रोक दिया गया. रविवार की सुबह से दोबारा रेस्क्यू किया जा रहा है. पुलिस मृतक छात्रा के पिता को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है. मृतक छात्रा का पिता प्राइवेट स्कूल संचालक बताया गया है.
बेटी की हत्या कर नदी में बहाया शव
मुरैना शहर के सिविल लाइन थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला को शनिवार की शाम खबर मिली कि, शिव नगर निवासी भरत उर्फ बंटू सिंकरवार के घर से 23-24 सितंबर की रात गोली की आवाज सुनाई दी थी. उसके बाद से ही उनकी 19 वर्षीय बेटी नजर नहीं आ रही है, लगता है अपनी बेटी की हत्या कर शव क्वारी नदी में बहा दिया है. खबर लगते ही टीआई और सीएसपी दीपाली चंदोरिया ने दलबल के साथ तत्काल शिव नगर स्थित बंटू सिकरवार के घर पहुंच कर देखा तो घर खाली था. सिर्फ बंटू सिकरवार घर में मौजूद था. पुलिस ने छात्रा के पिता को अपने कब्जे में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा राज उगल दिया.
गैर समाज के युवक से था युवती का अफेयर
पूछताछ में छात्रा के पिता ने बताया कि, ''वह पेशे से स्कूल संचालक हैं. उसकी बेटी 12वीं क्लास की छात्रा थी. उसका गैर समाज के युवक से चक्कर चल रहा था. उसे कई बार समझाया गया, लेकिन उसने एक बात नहीं मानी. इसलिए विगत 23-24 सितंबर की रात उसकी गोली मारकर हत्या कर शव को बागचीनी थाना क्षेत्र में अपने पैतृक गांव गलेथा के भगवान सिंह का पुरा ले गए. यहां पर शव को क्वारी नदी में बहा दिया.''
नदी में शव की तलाश में जुटी एसडीआरएफ
इस बात का पता चलते ही पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया और क्वारी नदी घाट पर पहुंची. यहां पर शव को ढूंढने के लिए एसडीआरएफ की टीम पानी में उतर गई. लेकिन रात करीब 9 बजे तक पुलिस को सफलता नहीं मिली और रेस्क्यू रोक दिया गया था. रविवार की सुबह होते ही एसडीआरएफ की टीम ने पुनः रेस्क्यू शुरू किया. फिलहाल युवती की मौत रहस्य बनी हुई है. सिविल लाइन पुलिस छात्रा के पिता को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है. शव बरामद होते ही मामला दर्ज किया जाएगा.
हत्या या हादसा? जांच में जुटी पुलिस
ASP सुरेंद्र पाल सिंह डावर ने बताया कि, ''शनिवार शाम को खबर मिली थी कि, शिव नगर में एक किशोरी की हत्या कर शव को क्वारी नदी में बहा दिया गया है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर परिजन से पूछताछ की गई. शव को तलाश करने एसडीआरएफ की टीम क्वारी नदी में उतर गई थी. युवती की हत्या की गई है या किसी अन्य वजह से उसकी मौत हुई है, यह शव मिलने के बाद ही पता चलेगा. फिलहाल क्वारी नदी में शव की तलाश की जा रही है.''
12वीं क्लास की छात्रा की मौत को लेकर शिवनगर इलाके में चर्चाएं है कि संभवत: पिता और उसके भाई ने पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने के बाद छुपाने के लिए शव को क्वारी नदी में फेंक दिया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर कुछ ही कहने से कतरा रही है, लेकिन शहर में हो रही चर्चाओं के अनुसार छात्रा की मौत का यह मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है.
सिविल लाइन थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने बताया कि, ''पूरा मामला संदिग्ध है, परिजन ने युवती की मौत की सूचना नहीं दी थी. शव को नदी में प्रवाहित करने की बात कही जा रही है. फिलहाल नदी से शव बरामद नहीं हुआ है. सूचना रोजनामचा में दर्ज कर ली है. घटना की बारीकी से पड़ताल की जा रही है.''