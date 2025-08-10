मुरैना: अम्बाह तहसील स्थित आदे का पुरा गांव में अजगर निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. अजगर की लंबाई लगभग 12 फीट बताई जा रही है. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत डायल 100 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पहुंची और स्नैक कैचर को सूचना दी. करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सर्प मित्र ने अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.

गांव में पहुंचा 12 फुट लंबा अजगर

गांव में 12 फुट लंबा अजगर दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. गांव के बच्चे और महिलाएं डर गए. इस दौरान ग्रामीणों ने तुरंत डायल 100 को सूचना दी. पुलिस फौरन घटना स्थल पर पहुंची और लोगों को घटनास्थल से दूर किया. जिसके बाद गांव वालों ने सर्प मित्र को अजगर के निकलने की सूचना दी.

सर्प मित्र ने अजगर को सुरक्षित पकड़ा (ETV Bharat)

सर्प मित्र मौके पर पहुंचे

ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर स्नेक कैचर पहुंचे. सर्प मित्र ब्रजेश सिंह को कई सांपों को पकड़ने का अनुभव है, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं था. क्योंकि सामने 12 फीट लंबा अजगर था. ग्रामीणों की मदद से सर्प मित्र ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया और गांव से दूर जंगल में छोड़ दिया.

रिहाइशी इलाके में पहुंचा 12 फीट लंबा अजगर (ETV Bharat)

सर्प मित्र ब्रजेश सिंह ने बताया कि "यह इंडियन रॉक पाइथन नामक सांप है, जो कभी-कभार ही जंगल मे दिखाई देता है. गांव में यह सांप कहां से आ गया, पता नहीं." जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर को करीब 12 फीट लंबा विशालकाय अजगर गांव में घुस आया. एक जिंदा मोर को निगल रहा था, जिसे देख लोगों में दहशत फैल गई.

मोर को निगल गया अजगर (ETV Bharat)

बीते दिनों बकरे को बनाया था शिकार

स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले इसी अजगर ने एक बकरे को निगल लिया था, लेकिन तब वो किसी की नजर में नहीं आया. इस बार ग्रामीणों ने मोर को निगलते हुए अजगर को देख लिया और तुरंत एक्शन लिया. जहां उसे एक बोरे में बंद कर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया.

वन विभाग के SDO माधोसिंह सिसोदिया ने बताया कि, "अम्बाह क्षेत्र के आदे का पूरा गांव में एक अजगर के द्वारा मोर निगलने की खबर मिली थी. जिस पर हमने सर्प मित्र ब्रजेश सिंह से संपर्क किया और डिप्टी रेंजर सोबरन सिंह के साथ उनको घटनास्थल पर भेजा. जहां सर्प मित्र ने अजगर का सफल रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया."

नीमच में कुएं में आराम फरमा रहा था अजगर (ETV Bharat)

नीमच में भी मिला अजगर

नीमच जिले के मनासा तहसील के माता रुंडी परदा गांव में कुएं में करीब 8 फीट लंबा अजगर मिलने हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल वन विभाग की टीम को सूचना दी. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित कुएं से बाहर निकालकर गांधीसागर जंगल में छोड़ दिया.