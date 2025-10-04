ETV Bharat / state

दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी, MIS से 80 मीट्रिक टन एप्पल की खरीद

हिमाचल में सेब सीजन चल रहा है. मौसम साफ होने के बाद सेब की खरीद में तेजी आई है.

दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी
दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 5:30 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के दौरान बागवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. सड़कें और मौसम खराब होने के कारण सेब को मंडियों तक पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी इस साल प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 60 लाख सेब की पेटी का कारोबार हो चुका है. इसके अलावा एमआईएस के तहत सरकार ने 80 हजार मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद की है.

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में इस बार भारी बारिश हुई और काफी नुकसान हुआ है. सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. सड़कें बन्द पड़ी थी, जिन्हें तय समय मे खोला गया और बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचा गया और इस बार अभी तक 2 करोड़ 60 लाख के करीब पेटियां मंडी तक पहुचाई गई हैं. इसके अलावा एमआईएस के तहत 82 हजार मीट्रिक टन सेब बागवानों से खरीदा गया है, जो सेब खरीदा गया है उसे मार्किट तक पहुंचा जा रहा है. जहां बड़ी गाड़ियां नही जा रही हैं वहां छोटी गाड़ियों के माध्यम से सेब निकाला जा रहा है. यदि कहीं सेब सड़ रहा है तो उसको डिस्पोज करने के लिए कमेटी का गठन एसडीएम की अध्यक्षता में किया गया है और गड़बड़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही की जाएगी.

'बीजेपी की विचारधारा अंबानी-अडानी के साथ'

वहीं, उन्होंने कहा कि बागवान काफी लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन का इंतजार कर रहे थे और कांग्रेस सरकार ने उसे पूरा किया, लेकिन भाजपा के विधायक बलबीर वर्मा बीते दिनों आढ़तियों के साथ बैठे और यूनिवर्सल कार्टन को बंद करने की बात कर रहे थे. भाजपा की विचारधारा बड़े-बड़े आढ़तियों अंबानी-अडानी के साथ हैं. ये किसानों के हितेषी नहीं हो सकते हैं. हमेशा ही भाजपा किसान विरोधी रही है.

'आपदा में नही केंद्र से मिली कोई मदद'

वहीं, जगत नेगी ने केंद्र से मदद न मिलने पर भी निशाना साधा ओर कहा कि 'हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा में भारी नुकसान हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आए और 1500 करोड़ देने की घोषणा करके गए, लेकिन उसमें से एक पैसा हिमाचल को नहीं मिला है. भाजपा के नेता अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं. बार-बार भाजपा के नेता यह बोल रहे हैं कि केंद्र से हिमाचल को इतने करोड़ की मदद मिली, लेकिन वो पैसा अभी तक हिमाचल को मिला नहीं है. बीजेपी नेता बस अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं. लोगो को गुमराह करने का काम कर रहे हैं.

HIMACHAL APPLE PROCUREMENTHIMACHAL APPLEJAGAT SINGH NEGIहिमाचल एप्पल सेब सीजनHIMACHAL APPLE SEASON

