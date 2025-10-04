दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी, MIS से 80 मीट्रिक टन एप्पल की खरीद

ETV Bharat / state

दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : October 4, 2025 at 5:30 PM IST 3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के दौरान बागवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. सड़कें और मौसम खराब होने के कारण सेब को मंडियों तक पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी इस साल प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 60 लाख सेब की पेटी का कारोबार हो चुका है. इसके अलावा एमआईएस के तहत सरकार ने 80 हजार मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद की है. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में इस बार भारी बारिश हुई और काफी नुकसान हुआ है. सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. सड़कें बन्द पड़ी थी, जिन्हें तय समय मे खोला गया और बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचा गया और इस बार अभी तक 2 करोड़ 60 लाख के करीब पेटियां मंडी तक पहुचाई गई हैं. इसके अलावा एमआईएस के तहत 82 हजार मीट्रिक टन सेब बागवानों से खरीदा गया है, जो सेब खरीदा गया है उसे मार्किट तक पहुंचा जा रहा है. जहां बड़ी गाड़ियां नही जा रही हैं वहां छोटी गाड़ियों के माध्यम से सेब निकाला जा रहा है. यदि कहीं सेब सड़ रहा है तो उसको डिस्पोज करने के लिए कमेटी का गठन एसडीएम की अध्यक्षता में किया गया है और गड़बड़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही की जाएगी. दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी (ETV Bharat)