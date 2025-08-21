ETV Bharat / state

विदेशों में बिकेगा उत्तराखंड का सेब, देहरादून से दुबई भेजा गया 1.2 मीट्रिक टन एप्पल - UTTARAKHAND APPLE EXPORT DUBAI

अब उत्तराखंड की गढ़वाली सेब दुबई में भी बिकेगी. ऐसे में विदेशी लोग भी उत्तराखंड की सेब का स्वाद चख पाएंगे.

UTTARAKHAND APPLE EXPORT DUBAI
दुबई भेजी गई सेब (फोटो सोर्स- X@PIBDehradun)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 21, 2025 at 7:54 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 8:45 PM IST

5 Min Read

देहरादून: अब विदेशी लोग भी उत्तराखंड की सेब का स्वाद चख पाएंगे. इसके लिए देहरादून से यूएई (दुबई) के लिए 1.2 मीट्रिक टन सेब की खेप भेजी गई है. जिसमें किंग रोट किस्म की सेब शामिल है. जिसे पहली परीक्षण खेप के तौर एक्सपोर्ट किया गया है. यह परीक्षण खेप एपीडा यानी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से संभव हो पाई है. जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है.

दुबई के लोग चखेंगे गढ़वाली सेब का स्वाद: दरअसल, आज यानी 21 अगस्त को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल ने दुबई के लिए 1.2 मीट्रिक टन गढ़वाली सेब की पहली परीक्षण खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. दुबई के लिए गढ़वाली सेब की यह पहली खेप एक यात्रा की शुरुआत है. इस परीक्षण से मिलने वाले अनुभव से सेब के एक्सपोर्ट की प्रक्रिया को बेहतर करने में काफी मदद मिलेगी.

एपीडा और उत्तराखंड सरकार के इस प्रयास से बड़ी संख्या में किसानों को भी फायदा मिलेगा. क्योंकि, आने वाले सालों में दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप तक एक्सपोर्ट को विस्तारित किए जाने की संभावना है. वहीं, स्टेक होल्डर्स से बातचीत के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने भारत की कृषि-निर्यात टोकरी में विविधता लाने और गढ़वाली सेब के साथ क्षेत्रीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के फायदे गिनाए.

सुनील बर्थवाल ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए जैविक खेती एवं जैविक निर्यात को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन करने और विकसित एवं उच्च मूल्य वाले बाजारों में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से बासमती चावल, मोटे अनाज, राजमा, मसाले, सुगंधित पौधे, शहद, सेब, कीवी, आम, लीची, आड़ू, सेम, मटर, करेला, आलू आदि सब्जियों जैसे उत्पादों के निर्यात में काफी संभावनाएं हैं. साथ ही एपीडा को राज्य में जल्द कार्यालय खोलने का निर्देश दिया गया है. सभी हितधारकों से वैश्विक कृषि निर्यात में उत्तराखंड की भागीदारी बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया.

UTTARAKHAND APPLE EXPORT DUBAI
स्टेक होल्डर्स संग बैठक (फोटो सोर्स- X@PIBDehradun)

उत्तराखंड के उत्पादों को निर्यात में बढ़ावा देने पर जोर: यह खेप उत्तराखंड की कृषि-निर्यात प्रणाली को बेहतर करने के लिए एपीडा के व्यापक रोडमैप का हिस्सा है. आगे चलकर प्राधिकरण का ध्यान उत्तराखंड के बाजरे, मोटे अनाज, जैविक उत्पादों, दलहनों, खट्टे फलों, कीवी, जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों के निर्यात को बढ़ावा देने पर होगा.

देहरादून में खुलेगा एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय: किसानों और निर्यातकों को नजदीकी सहयोग प्रदान करने के लिए एपीडा जल्द ही देहरादून में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा. एपीडा उत्तराखंड विशिष्ट उत्पादों की वैश्विक पहचान, अनुरेखण और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए जैविक प्रमाणन और जीआई टैगिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है.

लुलु समूह के साथ एमओयू साइन: क्षेत्रीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं में निर्यात परीक्षण के लिए लुलु समूह के साथ एक एमओयू यानी समझौता ज्ञापन भी साइन किया गया है. एक्सपोर्ट के साथ एपीडा देहरादून स्थित सेंटर फॉर एरोमैटिक प्लांट्स के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान भी चला रहा है.

Apple Benefits
सेब खाने के फायदे (फोटो- ETV Bharat GFX)

पौड़ी जिले में लगाए गए 2,200 तिमरू के पौधे: एक पायलट परियोजना के तहत पौड़ी जिले में 2,200 तिमरू के पौधे लगाए गए हैं, जिससे सतत खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान पूरे भारत से एपीडा-निर्धारित उत्पादों का निर्यात 2,43,004.89 करोड़ रुपए रहा. इसमें उत्तराखंड का योगदान 201 करोड़ रुपए का रहा है.

उत्तराखंड से ये उत्पाद हो रहे एक्सपोर्ट: अब तक उत्तराखंड से मुख्य रूप से गुड़, कन्फेक्शनरी और ग्वारगम का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया गया है. हालांकि, एपीडा ताजे फलों, मोटे अनाज और जैविक उत्पादों जैसे नए क्षेत्रों में तेजी से विविधीकरण कर रहा है. एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय आईटी पार्क के पास सहस्रधारा रोड पर खोला जाएगा.

पौड़ी की किंग रोट का स्वाद है लाजवाब: उत्तराखंड विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों और उपजाऊ मिट्टी से संपन्न है. जो उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों की खेती के लिए मुफीद है. पौड़ी की पहाड़ियों में उगने वाले सेब खासकर किंग रोट किस्म अपने कुरकुरेपन, स्वाद और प्राकृतिक मिठास के लिए फेमस है.

Apple Benefits
एक सेब में पोषक तत्व (फोटो- ETV Bharat GFX)

इसके बावजूद बागवानों को अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में आधारभूत ढांचे, संपर्क और तुड़ान के बाद प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इस कमी को ध्यान में रखते हुए एपीडा राज्य सरकार निर्यातकों और किसान समूहों के साथ मिलकर सतत निर्यात मार्ग विकसित कर रहा है.

प्राधिकरण ने किसानों को गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस (GAPs), अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और फसल उपरांत प्रबंधन तकनीकों पर प्रशिक्षित किया है. तकनीकी सहयोग से किसानों में अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की कड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने का आत्मविश्वास आया है. यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल पौड़ी के सेब उत्पादकों के लिए गर्व का विषय है. बल्कि, उत्तराखंड को भारत की कृषि निर्यात टोकरी का एक अहम योगदानकर्ता बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

देहरादून: अब विदेशी लोग भी उत्तराखंड की सेब का स्वाद चख पाएंगे. इसके लिए देहरादून से यूएई (दुबई) के लिए 1.2 मीट्रिक टन सेब की खेप भेजी गई है. जिसमें किंग रोट किस्म की सेब शामिल है. जिसे पहली परीक्षण खेप के तौर एक्सपोर्ट किया गया है. यह परीक्षण खेप एपीडा यानी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से संभव हो पाई है. जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है.

दुबई के लोग चखेंगे गढ़वाली सेब का स्वाद: दरअसल, आज यानी 21 अगस्त को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल ने दुबई के लिए 1.2 मीट्रिक टन गढ़वाली सेब की पहली परीक्षण खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. दुबई के लिए गढ़वाली सेब की यह पहली खेप एक यात्रा की शुरुआत है. इस परीक्षण से मिलने वाले अनुभव से सेब के एक्सपोर्ट की प्रक्रिया को बेहतर करने में काफी मदद मिलेगी.

एपीडा और उत्तराखंड सरकार के इस प्रयास से बड़ी संख्या में किसानों को भी फायदा मिलेगा. क्योंकि, आने वाले सालों में दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप तक एक्सपोर्ट को विस्तारित किए जाने की संभावना है. वहीं, स्टेक होल्डर्स से बातचीत के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने भारत की कृषि-निर्यात टोकरी में विविधता लाने और गढ़वाली सेब के साथ क्षेत्रीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के फायदे गिनाए.

सुनील बर्थवाल ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए जैविक खेती एवं जैविक निर्यात को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन करने और विकसित एवं उच्च मूल्य वाले बाजारों में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से बासमती चावल, मोटे अनाज, राजमा, मसाले, सुगंधित पौधे, शहद, सेब, कीवी, आम, लीची, आड़ू, सेम, मटर, करेला, आलू आदि सब्जियों जैसे उत्पादों के निर्यात में काफी संभावनाएं हैं. साथ ही एपीडा को राज्य में जल्द कार्यालय खोलने का निर्देश दिया गया है. सभी हितधारकों से वैश्विक कृषि निर्यात में उत्तराखंड की भागीदारी बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया.

UTTARAKHAND APPLE EXPORT DUBAI
स्टेक होल्डर्स संग बैठक (फोटो सोर्स- X@PIBDehradun)

उत्तराखंड के उत्पादों को निर्यात में बढ़ावा देने पर जोर: यह खेप उत्तराखंड की कृषि-निर्यात प्रणाली को बेहतर करने के लिए एपीडा के व्यापक रोडमैप का हिस्सा है. आगे चलकर प्राधिकरण का ध्यान उत्तराखंड के बाजरे, मोटे अनाज, जैविक उत्पादों, दलहनों, खट्टे फलों, कीवी, जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों के निर्यात को बढ़ावा देने पर होगा.

देहरादून में खुलेगा एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय: किसानों और निर्यातकों को नजदीकी सहयोग प्रदान करने के लिए एपीडा जल्द ही देहरादून में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा. एपीडा उत्तराखंड विशिष्ट उत्पादों की वैश्विक पहचान, अनुरेखण और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए जैविक प्रमाणन और जीआई टैगिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है.

लुलु समूह के साथ एमओयू साइन: क्षेत्रीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं में निर्यात परीक्षण के लिए लुलु समूह के साथ एक एमओयू यानी समझौता ज्ञापन भी साइन किया गया है. एक्सपोर्ट के साथ एपीडा देहरादून स्थित सेंटर फॉर एरोमैटिक प्लांट्स के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान भी चला रहा है.

Apple Benefits
सेब खाने के फायदे (फोटो- ETV Bharat GFX)

पौड़ी जिले में लगाए गए 2,200 तिमरू के पौधे: एक पायलट परियोजना के तहत पौड़ी जिले में 2,200 तिमरू के पौधे लगाए गए हैं, जिससे सतत खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान पूरे भारत से एपीडा-निर्धारित उत्पादों का निर्यात 2,43,004.89 करोड़ रुपए रहा. इसमें उत्तराखंड का योगदान 201 करोड़ रुपए का रहा है.

उत्तराखंड से ये उत्पाद हो रहे एक्सपोर्ट: अब तक उत्तराखंड से मुख्य रूप से गुड़, कन्फेक्शनरी और ग्वारगम का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया गया है. हालांकि, एपीडा ताजे फलों, मोटे अनाज और जैविक उत्पादों जैसे नए क्षेत्रों में तेजी से विविधीकरण कर रहा है. एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय आईटी पार्क के पास सहस्रधारा रोड पर खोला जाएगा.

पौड़ी की किंग रोट का स्वाद है लाजवाब: उत्तराखंड विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों और उपजाऊ मिट्टी से संपन्न है. जो उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों की खेती के लिए मुफीद है. पौड़ी की पहाड़ियों में उगने वाले सेब खासकर किंग रोट किस्म अपने कुरकुरेपन, स्वाद और प्राकृतिक मिठास के लिए फेमस है.

Apple Benefits
एक सेब में पोषक तत्व (फोटो- ETV Bharat GFX)

इसके बावजूद बागवानों को अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में आधारभूत ढांचे, संपर्क और तुड़ान के बाद प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इस कमी को ध्यान में रखते हुए एपीडा राज्य सरकार निर्यातकों और किसान समूहों के साथ मिलकर सतत निर्यात मार्ग विकसित कर रहा है.

प्राधिकरण ने किसानों को गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस (GAPs), अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और फसल उपरांत प्रबंधन तकनीकों पर प्रशिक्षित किया है. तकनीकी सहयोग से किसानों में अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की कड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने का आत्मविश्वास आया है. यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल पौड़ी के सेब उत्पादकों के लिए गर्व का विषय है. बल्कि, उत्तराखंड को भारत की कृषि निर्यात टोकरी का एक अहम योगदानकर्ता बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : August 21, 2025 at 8:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PAURI APPLE FARMINGUTTARAKHAND APPLE SALE UAEदुबई में उत्तराखंड की सेबविदेश में उत्तराखंड की सेब का स्वादUTTARAKHAND APPLE EXPORT DUBAI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.