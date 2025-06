ETV Bharat / state

ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूक करने के लिए दीशा हेल्थकेयर ने बनायी वेब सीरीज ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: देश में इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में काफी तेजी देखी जा रही है. हर साल बड़ी संख्या में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, लेकिन जब तक कैंसर का पता चलता है तब तक वह थर्ड या फोर्थ स्टेज में पहुंच चुका होता है, जिससे महिलाओं को बचाना मुश्किल हो जाता है. ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के सरकार और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. लेकिन, इसके बावजूद अभी जागरूकता उस स्तर पर नहीं पहुंची है जिस स्तर पर पहुंचने की जरूरत है. यह कहना है दीशा हेल्थकेयर पायलट परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिजीत सिन्हा का. दीशा (डेवलपिंग इन्नोवेटिव स्ट्रेटजीज फॉर हेल्थकेयर एडवांसमेंट) से कई बड़ी संस्थाएं और अस्पताल जो कैंसर उन्मूलन के लिए काम करते हैं वह जुड़े हुए हैं.

अभिजीत सिन्हा ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के प्रति स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई आशा वर्कर्स को जागरूक करने और ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट दिशा की शुरुआत की थी. इसके माध्यम से आशा वर्कर्स को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है. अब इस दिशा में प्रोजेक्ट के साथ ही मिलकर के हमने अनोखी पहल की है. दरअसल, संस्था ने एक वेब सीरीज के माध्यम से लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक करने की योजना तैयार की है. ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूक करने के लिए दीशा हेल्थकेयर ने बनाई वेब सीरीज (ETV BHARAT) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने एमएच फिल्म्स के साथ मिलकर तैयार की सीरीज

भारत की प्रमुख पायलटिंग एजेंसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने एमएच फिल्म्स के साथ मिलकर ब्रैस्ट कैंसर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए एक अनूठी वेब सीरीज ‘शो स्टॉपर’ की शुरुआत की है. यह पहल, एजेंसी की प्रमुख डिजिटल हेल्थकेयर पायलट परियोजना दीशा के अंतर्गत, देशव्यापी जागरूकता अभियान का हिस्सा है. इसका उद्देश्य 90,000 आशा कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, 9 राज्यों के 72 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाना, 1.25 करोड़ लोगों के सैंपल लेकर 125 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग व जांच करना है, और दुनिया का सबसे बड़ा पारदर्शी और सटीक डिजिटल हेल्थकेयर डाटाबेस बनाना है, जिसे प्रमाणित और प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सके. आशा वर्कर्स को जागरूक करने के लिए प्रोजेक्ट दिशा की शुरुआत (ETV BHARAT) हर साल ब्रेस्ट कैंसर से होती हैं एक लाख से ज्यादा मौतें : दीशा हेल्थकेयर पायलट परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिजीत सिन्हा ने कहा कि आज के समय में स्वास्थ्य संबंधी वेब कंटेंट को सांस्कृतिक, विश्वसनीय, जागरूक और रचनात्मक बनाना और साथ ही मनोरंजन बनाए रखना एक चैलेंज है. यह सीरीज ब्रैस्ट स्वास्थ्य पर बातचीत शुरू करने और जांच व प्रारंभिक पहचान को लेकर जागरूकता फैलाने का एक माध्यम है. हर साल सामने आने वाले 1,96,000 स्तन कैंसर मामलों में से 60% मौतें होती हैं और वर्ष 2022 में हम केवल 40% महिलाओं को ही बचा सके क्योंकि अधिकतर मामलों की पहचान देर से हुई. पीएम मोदी के आव्हान पर शुरू हुआ है दिशा प्रोजेक्ट : दीशा एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी पायलट परियोजना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आशा कार्यकर्ताओं को उन्नत करने के लिए तैयार की गई है. साथ ही यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस प्रस्ताव को भी प्रोटोटाइप कर रही है, जिसमें ‘डेटा सेंटर्स’ को भौतिक अवसंरचना का दर्जा देने की बात है ताकि इनके लिए फाइनेंसिंग आसान हो सके और हेल्थकेयर, कृषि जैसे सेक्टर अपने डेटा का मौद्रीकरण कर सकें और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान दे सकें. प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द होगी रिलीज होगी : दिल्ली में आयोजित एक चर्चा कार्यक्रम के जरिए जिसमें दीशा और शो स्टॉपर द्वारा संयुक्त रूप से शामिल हुई. इसमें सभी आयु, वर्ग और क्षेत्र की महिलाओं से जुड़ी पीड़ा को मंच पर लाकर एक नई सामाजिक शुरुआत की. वेब सीरीज अब पूरी हो चुकी है और जल्द ही एक प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. इसका भव्य प्रीमियर अगस्त में वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च डे पर प्रस्तावित है. उन्होंने दर्शकों को आश्वस्त किया कि यह एक पारिवारिक शो है जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है.

