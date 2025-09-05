ETV Bharat / state

बारिश की वजह से आधा दर्जन ट्रेनें निरस्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: पर्वतीय इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से रेल प्रशासन ने कई गाड़ियां निरस्त कर दी हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां निरस्त की गई हैं. वहीं, कई गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेटेड किया गया है. इस वजह से जम्मू-तवी, काठगोदाम जाने वाले यात्रियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा.

जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि छपरा शहीद कप्तान तुषार महाजन, काठगोदाम से जम्मूतवी जाने वाली एक्सप्रेस, काठगोदाम से कानपुर और वाराणसी से वैष्णो देवी जाने वाली आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है. इसके साथ ही गोरखपुर-जम्मू तवी, भागलपुर-जम्मू तवी जैसी कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेटेड भी किया गया है.

8 ट्रेन हुई निरस्त