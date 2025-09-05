बारिश की वजह से आधा दर्जन ट्रेनें निरस्त; कई गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेटेड, जानें वैष्णो देवी ट्रेन जाएगी या नहीं? - RAILWAY NEWS
जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि काठगोदाम से कानपुर और वाराणसी से वैष्णो देवी जाने वाली आधा दर्जन ट्रेनें निरस्त हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 2:31 PM IST
वाराणसी: पर्वतीय इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से रेल प्रशासन ने कई गाड़ियां निरस्त कर दी हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां निरस्त की गई हैं. वहीं, कई गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेटेड किया गया है. इस वजह से जम्मू-तवी, काठगोदाम जाने वाले यात्रियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा.
जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि छपरा शहीद कप्तान तुषार महाजन, काठगोदाम से जम्मूतवी जाने वाली एक्सप्रेस, काठगोदाम से कानपुर और वाराणसी से वैष्णो देवी जाने वाली आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है. इसके साथ ही गोरखपुर-जम्मू तवी, भागलपुर-जम्मू तवी जैसी कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेटेड भी किया गया है.
8 ट्रेन हुई निरस्त
- छपरा से 08, 15, 22 और 29 सितंबर 2025 को चलने वाली 05193 छपरा-शहीद कप्तान तुषार महाजन (उधमपुर) विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- शहीद कप्तान तुषार महाजन (उधमपुर) से 10, 17 और 24 सितंबर 2025 को चलने वाली 05194 शहीद कप्तान तुषार महाजन (उधमपुर)-छपरा विशेष गाड़ी निरस्त रहेगी.
- काठगोदाम से 09, 16, 23 और 30 सितंबर 2025 को चलने वाली 12207 काठगोदाम-जम्मू तवी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- जम्मू तवी से 07, 14, 21 और 28 सितंबर 2025 को चलने वाली 12208 जम्मू तवी-काठगोदाम एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- काठगोदाम से 08, 15, 22 और 29 सितंबर 2025 को चलने वाली 12210 काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- कानपुर सेंट्रल से 09, 16, 23 और 30 सितंबर 2025 को चलने वाली 12209 कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- गाजीपुर सिटी से 05, 12, 19 और 26 सितंबर 2025 को चलने वाली 14611 गाजीपुर सिटी-श्रीमाता वैष्णों देवी कटरा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा से 11, 18 और 25 सितंबर 2025 को चलने वाली 14612 श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा- गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
ये ट्रेनें हुईं शार्ट टर्मिनेटेड
- भागलपुर से 11 और 18 सितंबर 2025 को चलने वाली 15097 भागलपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस जम्मू तवी के स्थान पर अंबाला में यात्रा समाप्त करेगी.
- यह गाड़ी अंबाला कैंट से जम्मू तवी के मध्य निरस्त रहेगी.
- जम्मू तवी से 09, 16 और 30 सितंबर 2025 को चलने वाली 15098 जम्मू तवी-भागलपुर एक्सप्रेस जम्मू तवी के स्थान पर अंबाला कैंट से चलाई जाएगी.
- यह गाड़ी जम्मू तवी से अंबाला कैंट के मध्य निरस्त रहेगी.
- जम्मू तवी से 06, 13 और 20 सितंबर 2025 को चलने वाली 12588 जम्मू तवी-गोरखपुर एक्सप्रेस जम्मू तवी के स्थान पर अंबाला कैंट से चलाई जाएगी.
- यह गाड़ी जम्मू तवी से अंबाला कैंट के मध्य निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 08, 15 और 29 सितंबर 2025 को चलने वाली 12587 गोरखपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस जम्मू तवी के स्थान पर अंबाला कैंट में यात्रा समाप्त करेगी.
- यह गाड़ी अंबाला कैंट से जम्मू तवी के मध्य निरस्त रहेगी.
