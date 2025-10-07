उत्तराखंड में 3 साल में सलाखों के पीछे गए 4 हजार से ज्यादा नशे के सौदागर, बेच रहे थे खतरनाक नशा
उत्तराखंड में युवाओं को नशे की लत में धकेल रहे तस्कर, 3 साल के भीतर पकड़े गए करीब साढ़े चार हजार तस्कर
देहरादून: उत्तराखंड में नशा का काला कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है. 'नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान' के तहत पिछले 3 साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत 3,431 मुकदमे दर्ज किए गए. जिसमें कार्रवाई करते हुए 4,440 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. वहीं, तस्करों से 208 करोड़ रुपए का नशे की सामग्री भी बरामद की जा चुकी है. नशा तस्करी के नए ट्रेंड के तौर पर एमडीएमए और सिंथेटिक दवा का चलन बढ़ने से इनकी जब्ती की मात्रा भी बढ़ोतरी हुई है.
उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) के मुताबिक, पिछले 3 सालों में अगस्त 2025 तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 3,431 मुकदमे दर्ज कर 4,440 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जिनसे 681.09 किलोग्राम चरस, 649.79 किलोग्राम डोडा, 61.22 किलोग्राम अफीम, 0.39 ग्राम कोकीन, 58.98 किलोग्राम हीरोइन, 4954.34 किलोग्राम गांजा और 7,20,278 गोलियां, 38,919 इंजेक्शन व 7,18,201 कैप्सूल बरामद किए गए हैं. जिनका अनुमानित कीमत 2,080,431,296 रुपए है.
चंपावत में एमडीएमए के साथ पति-पत्नी हुए थे गिरफ्तार: एनडीपीएस (NDPS) से संबंधित अपराधों के नए ट्रेंड के तौर पर एमडीएमए (मेथिलीनडाइऑक्सीमेथामफेटामाइन) और सिंथेटिक दवा का चलन बढ़ने से इनकी जब्ती की मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई है. इसी साल जुलाई महीने में चंपावत में एसटीएफ और पुलिस ने ईशा और राहुल निवासी निवासी पंपापुर (बनबसा) के कब्जे से 5.688 किलो ग्राम एमडीएमए बरामद किया था.
उधम सिंह नगर में खतरनाक केमिकल के साथ युवक हुआ था गिरफ्तार: वहीं, उधम सिंह नगर जिले में एसटीएफ और नानकमत्ता पुलिस ने आरोपी कुणाल राम कोहली से 7.41 ग्राम एमडीएमए, प्रीकर्सर केमिकल (रॉ मैटेरियल), 57.5 लीटर मिथाइलिन क्लोराइड, 20 लीटर एसिटोन, 47.5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक, 500 मिलीलीटर मिथाइलिन सॉल्यूशन और 28 किलो सोडियम हाइड्राइड बरामद किया था.
देहरादून जिले में एक फैक्ट्री से बरामद किए गए थे ये दवा: एसटीएफ की टीम ने इस दौरान फार्मा कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है. देहरादून जिले में एक फैक्ट्री से 900 कैप्सूल (Paracetamol Dicyclomine Hydrochloride & Tramadol hydrochloride Capsules), 694 टेबलेट (Buprenorphine 2mg & Naloxone 0.5 mg Sublingual Tablets USP), 327 टेबलेट (Tramadol Hydrochloride 100mg) बरामद किया था.
इसके अलावा 192 बोतल Syrup (LYKAREX-TM Syrup 100 ml), 400 भरी बोतलें बिना रैपर, 31 खाली रैपर (Buprenorphine 2mg & Naloxone 0.5 mg Sublingual Tablets), 311 खाली रैपर Codeine Phosphate & Triprolidine Hydrochloride Syrup XCOF-T Syrup 100 ml. 4 टेबलेट बरामद किए हैं.
हरिद्वार और देहरादून से भारी मात्रा में नशीले दवा व कैप्सूल हुआ था बरामद: वहीं, हरिद्वार जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र में गैस प्लांट स्थित गोदाम पर छापेमारी कर कर्मचारी को अवैध नशीली दवाइयों समेत 24 पेटी कुल 3,41,568 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया था. कर्मचारी से पूछताछ के बाद देहरादून स्थित एक कंपनी के डिपो से 2,16,700 शीशी नशीले सिरप और 6,01,344 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए थे.
हरिद्वार से निर्मित 60 हजार प्रतिबंधित गोलियों के साथ 7 तस्कर हुए थे गिरफ्तार: एक अन्य कार्रवाई में चंडीगढ़ एनसीबी ने चंडीगढ़ में 7 तस्करों को हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक फार्मा कंपनी से निर्मित 60 हजार प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था. जिनसे पूछताछ के बाद सिडकुल स्थित फार्मा कंपनी में छापा मारा गया. जहां से 2.5 लाख की प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई थी.
"उत्तराखंड पुलिस ड्रग्स की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है. लगातार नशा तस्करों की धरपकड़ और रोकथाम के उपायों के साथ ही जन जागरूकता पर विशेष ध्यान केंद्रिया किया जा रहा है. साथ ही ड्रग पेडलरों को जेल भेजा जा रहा है."- नीलेश आनंद भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था
