सरकारी कॉलेजों से छात्रों का मोह भंग! प्रदेश के 665 कॉलेजों में अभी भी 72 हजार से ज्यादा सीटें खाली - HIGHER EDUCATION

राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में इस शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अभी तक 72,000 से अधिक सीटें खाली पड़ी हैं.

छात्रों का घट रहा है रुझान !
छात्रों का घट रहा है रुझान ! (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 9:31 AM IST

3 Min Read

जयपुर : प्रदेश के 665 सरकारी कॉलेज में अभी 72 हजार से ज्यादा सीटें रिक्त पड़ी हुई है. जिन्हें अब तीसरी और चौथी मेरिट लिस्ट निकालकर भरा जाएगा. हालांकि सत्र शुरू होने के बाद भी अब तक इतनी बड़ी संख्या में खाली पड़ी सीटों ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि कहीं छात्रों का सरकारी महाविद्यालय से मोह तो भंग नहीं हो गया.

राजस्थान में 665 राजकीय महाविद्यालय हैं. उनमें 2 लाख 68 हजार सीटों में से अब तक 1 लाख 95 हजार 937 स्टूडेंट ने ही अपनी फीस जमा करवा कर एडमिशन लिया है. जबकि 154000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं लिया. इसका एक बड़ा कारण सरकारी कॉलेज में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को माना जा सकता है.

इस संबंध में कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ ओपी बैरवा ने बताया कि सरकारी कॉलेज की 2.68 लाख सीटों के लिए कुल 4 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी. इनमें 1.54 लाख विद्यार्थियों का मेरिट में नाम आया लेकिन उन्होंने फीस जमा नहीं कराई. ऐसे में वो सभी डिफाल्टर हो गए हैं. अब बची हुई सीटों को भरने के लिए एक नया शेड्यूल जारी किया गया है. जिसमें तीसरी और चौथी वरीयता सूची निकाली जाएगी. जिसके तहत तीसरी सूची में चयनित छात्रों को 14 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए फीस जमा करनी होगी. इसके बाद 18 अगस्त से 23 अगस्त तक ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जाएगी. ताकि यदि किसी कॉलेज में कोई सीट खाली रहती है, तो प्राप्त आवेदनों में से मेरिट के अनुसार एडमिशन तय किया जा सकता है.

वहीं आयुक्त बैरवा ने बताया कि रिक्त सीटों को भरने के लिए एक नए फार्मूले पर भी विचार किया जा रहा है. खाली सीटों को बढ़ाने के लिए एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में सीट ट्रांसफर की जा सकती हैं. यानी ऐसे कॉलेज जहां आवेदन पत्र ज्यादा आए हैं लेकिन वहां सीट भर चुकी हैं, इसके इतर दूसरे वो कॉलेज जहां आवेदन पत्र कम आए हैं और सीट बची रह गई हैं. वहां से सीट उन कॉलेजों में ट्रांसफर की जा सकती हैं, जहां आवेदन अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं. ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को प्रवेश मिल सके. उन्होंने बताया कि इससे जिन कॉलेजों में छात्रों की डिमांड ज्यादा है, वहां छात्र इसी सत्र 2025-26 में एडमिशन ले सकेंगे.

