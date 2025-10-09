ETV Bharat / state

हाड़ौती के 70 से ज्यादा डैम इस बार लबालब, चंबल के बांधों में 100 फीसदी तो शेष में 92 फीसदी पानी

औसत देखा जाए तो 1300 मिलीमीटर के आसपास बारिश संभाग के चारों जिलों में रिकॉर्ड की गई है.

हाड़ौती के बांध लबालब
हाड़ौती के बांध लबालब (ETV Bharat Kota)
Published : October 9, 2025 at 5:22 PM IST

कोटा : हाड़ौती संभाग में इस बार काफी अच्छी बारिश हुई है. चंबल के बांध को छोड़कर यहां पर छोटे और बड़े 78 डैम हैं, जिनमें इक्के-दुक्के ही खाली हैं जबकि 70 डैम पूरी तरह से लबालब हैं. ऐसा लगभग पहली बार है. इनमें 92 फीसदी पानी है. यहां तक की चंबल नदी के भी चारों बड़े डैम में लगभग 100 फीसदी के आसपास ही पानी है. सीजन में इस बार डेढ़ गुना से ज्यादा बारिश कोटा संभाग में हुई है. औसत देखा जाए तो 1300 मिलीमीटर के आसपास बारिश संभाग के चारों जिलों में रिकॉर्ड की गई है, जिसका फायदा यहां पर बनी हुई वाटर बॉडीज में हुआ है.

छोटे बांधों की बात की जाए तो 32 में से चार में पानी कम या रीते हैं, जबकि बड़े 46 बांधों में से चार में ही पानी कम है. चंबल नदी के चारों बड़े डैम पूरी तरह से लबालब है. पानी के अनुसार देखा जाए तो बड़े डैम की क्षमता 1308.49 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें 1213.83 एमसीएम यानी 92.76 फीसदी पानी है. छोटे डैम की बात की जाए तो उनमें 82.16 एमसीएम क्षमता है, जिसमें 73.39 एमसीएम यानी 89.32 प्रतिशत पानी है.

जल संसाधन विभाग के फ्लड कंट्रोल सेल की प्रभारी सहायक अभियंता नीतिका पारेता (ETV Bharat Kota)

पढ़ें. बांधों में पानी की बम्पर आवक, बीसलपुर व जवाई बांध के खोले 8 गेट

चंबल के बांध हैं पूरी तरह से फुल : जल संसाधन विभाग के फ्लड कंट्रोल सेल की प्रभारी सहायक अभियंता नीतिका पारेता का कहना है कि चंबल नदी के चारों डैम मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित गांधी सागर, चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर, बूंदी में स्थित जवाहर सागर और कोटा बैराज इस बार लबालब हो गए हैं. गांधी सागर बांध सितंबर के अंतिम सप्ताह में ही भरा है, जिससे इस बार रबी के पूरे सीजन में फसलों के लिए किसानों को भरपूर पानी मिलेगा.

चंबल के चारों डैम हुए लबालब, 100 फीसदी पानी
चंबल के चारों डैम हुए लबालब, 100 फीसदी पानी (ETV Bharat GFX)

इन चारों डैम की कुल कैपेसिटी 10248.97 मिलियन क्यूबिक मीटर है. वर्तमान में इनमें 10000, 2017.46 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है. यह 99.69% पानी है. चंबल नदी के सबसे बड़े गांधी सागर बांध की क्षमता 7164.94 है. इसमें 7137.64 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, जो 99.62 फीसदी है. इसी तरह से राणा प्रताप सागर बांध में 2904.85 एमसीएम कैपेसिटी है, जो 100 फीसदी फुल है. इसी तरह से कोटा बैराज में भी 112.06 एमसीएम क्षमता का पूरा 100 फीसदी पानी है, जबकि जवाहर सागर की कैपेसिटी 67.212 एमसीएम का 93.73 फीसदी यानी 62.13 एमसीएम पानी है.

पढ़ें. पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की जोरदार आवक, 2 गेट खोल पानी करना पड़ा रिलीज

हाड़ौती के 46 बड़े बांध लबालब : जल संसाधन विभाग के 4.25 एमसीएम से बड़े-बड़े डैम की बात की जाए तो 46 बांध में केवल चार डैम में पानी कम है. शेष 42 लबालब भरे हुए हैं. इनमें से एक लबालब हो चुका था और दूसरे से पानी छोड़ा जा चुका है, जबकि दो को भरा ही कम जाता है. इनमें थोड़ा कम पानी है. झालावाड़ के राजगढ़ और कालीसिंध बांध में पानी कम है, लेकिन उन्हें भरा ही कम जाता है. झालावाड़ जिले के राजगढ़ डैम में 58.29 बांध की क्षमता की जगह 50.3 कम पानी है, लेकिन एईएन नीतिका पारेता का कहना है कि इस डैम को 85 फीसदी ही भरा जाता है. इसके अलावा बारां जिले के गोपालपुरा डैम में 32.5 एमएम की जगह 27.35 एमसीएम पानी है. यह फुल हो गया था. इसके बाद यह खाली हुआ है, जबकि कोटा जिले के नोनेरा बैराज में 226.2 एमसीएम की जगह 221.72 एमसीएम पानी है. काली सिंध पर बने इस बैराज से कई बार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है.

छोटे बड़े डैम में कितना पानी
छोटे बड़े डैम में कितना पानी (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. चित्तौड़गढ़ में 128 फीसदी बरसात...फिर भी 29 जलाशय खाली

छोटे 32 डैम में से 6 डैम में कम पानी : 4.25 मिलियन क्यूबिक मीटर से छोटे 32 बांधों की बात की जाए तो 6 में कम पानी है. केवल एक ही डैम पूरा खाली है. यह बोरबंद डैम झालावाड़ में है, जिसकी क्षमता महज 0.67 एमसीएम है. शेष डैम किसी न किसी कारण से खाली हैं. बारां जिले के समरानिया इलाके के नारायणखेड़ा बांध के इस बार टूटने का खतरा था, इसीलिए उसमें पूरा पानी स्टोरेज नहीं किया है. जल संसाधन बारां के अधीक्षण अभियंता महेंद्र सिंह ने बताया कि बांध की क्षमता 4.08 एमसीएम है, लेकिन मरम्मत करने के लिए डैम से पानी निकाला गया था. इसमें महज 0.34 एमसीएम पानी है. सहायक अभियंता नीतिका पारेता का कहना है कि झालावाड़ के ठीकरिया में 1.91 एमसीएम पानी की जगह 0.5 एमक्यूएम पानी है. इसी तरह से कोटा जिले में दरा डैम में 1.8 एमक्यूएम की जगह 0.62 और डोलिया में 1.01 की जगह 0.52 एमसीएम पानी है.

