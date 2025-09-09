ETV Bharat / state

बंजार विधानसभा क्षेत्र में 600 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त, कई इलाकों में सड़क न होने से लोग परेशान

कुल्लू जिले में जमकर तबाही मची हुई है. बंजार विधानसभा क्षेत्र में 600 से अधिक रिहायशी क्षतिग्रस्त, सड़कें न होने से लोग परेशान.

HOUSES DAMAGED IN BANJAR ASSEMBLY
बंजार विधानसभा क्षेत्र में 600 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त, (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 5:33 PM IST

3 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मानसून सीजन में भारी तबाही मची हुई है. कुल्लू जिले में बरसात का कहर जारी है. कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते 600 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इसके अलावा सड़कें और पुल पूरी तरह से टूट गए हैं. मोबाइल नेटवर्क ना होने से अभी भी पूरे नुकसान की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है. दिन-प्रतिदिन क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है.

बंजार में 600 से अधिक रिहायशी घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त

बंजार विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी आपदा सामने आई है. इस क्षेत्र में 600 से अधिक रिहायशी मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इसके अलावा कई क्षेत्रों में सड़कें सही नहीं होने के चलते लोगों के घरों में राशन-पानी की भी दिक्कत पेश आ रही है. ऐसे में बंजार विधानसभा के विधायक सुरेंद्र शौरी ने विभिन्न इलाकों का पैदल दौरा किया और प्रभावित परिवारों के साथ भी मुलाकात की.

बंजार विधानसभा क्षेत्र में 600 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

सरकार और प्रशासन पर बरसे विधायक सुरेंद्र शौरी

इस दौरान विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, "अभी तक बंजार विधानसभा क्षेत्र में 600 से अधिक रिहायशी मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. राज्य आपदा की भयंकर मार झेल रहा है. लेकिन, सरकार की संवेदनहीनता और लापरवाही के कारण आम जनता को राहत नहीं मिल रही है. भारी बारिश और भूस्खलन से बंजार विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बंद हैं, पुल टूट गए हैं और कई लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं. इसके बावजूद सरकार का राहत कार्यों में कोई ठोस प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है. प्रशासनिक अमला सिर्फ कागजी कार्रवाई में व्यस्त है और जमीनी स्तर पर पीड़ित लोगों को सहायता नहीं मिल पा रही है. जब जनता त्राहिमाम कर रही है, तब सरकार और प्रशासन का यह रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है."

'अधिकारियों की लापरवाही से NH बहाल करने में हो रही देरी'

विधायक सुरेंद्र शौरी ने बताया कि, अधिकारियों की लापरवाही से NH 305 बहाल होने में देरी हुई है, जिससे मरीजों और राहत सामग्री की आवाजाही में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. अभी भी जगह-जगह पर सड़कें दयनीय स्थिति में है. नागरिक अस्पताल बंजार में मरीजों को पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है. भारी भूस्खलन से बंजार महाविद्यालय का भवन गिरने की कगार पर है. उन्होंने कहा कि लोगों को राशन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है.

सरकार को विधायक की धमकी

ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़कें बहाल न होने के कारण लोगों की फल एवं सब्जियां खेतों में ही सड़ गई हैं. सुरेंद्र शौरी ने सरकार से तत्काल प्रभाव से राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाए और सभी प्रभावित लोगों को समुचित सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया, तो आपदा के इस भयंकर दौर में भी जनता के साथ मिलकर सड़कों में आंदोलन करेंगे.

