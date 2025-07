ETV Bharat / state

बिहार में एक-दो नहीं एक साथ निकले 60 से अधिक कोबरा सांप, घर बना 'नागलोक' - 60 COBRA SNAKES FOUND IN HOUSE

बिहार का एक घर बना 'नागलोक' ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 26, 2025 at 11:21 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 11:28 AM IST 3 Min Read

बगहा: पश्चिम चंपारण जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लक्ष्मीपुर गांव स्थित एक घर से दर्जनों विषैले कोबरा सांप निकले हैं. तीन दिनों के भीतर 60 से अधिक सांपों का रेस्क्यू करके उन्हें जंगल में छोड़ा गया है. विनोद यादव का घर बना 'नागलोक': मिली जानकारी के अनुसार विनोद यादव नाम के व्यक्ति के घर से जहरीले सांप निकले हैं. जिससे क्षेत्र में उनका घर नागलोक के नाम से चर्चा में है. विनोद यादव का घर खेतों के समीप गांव से बाहर बना हुआ है. फर्श के नीचे बिल में डेरा जमाए थे सांप (ETV Bharat) फर्श के नीचे डेरा जमाए थे सांप: गृहस्वामी विनोद यादव ने बताया कि मैंने कोबरा सांप दिखाई देने की बात आसपास के लोगों को बताई. जिससे गांव के कुछ युवकों ने साहस दिखाकर घर में खोजबीन शुरू की. इसी बीच पता चला कि घर में फर्श के नीचे एक जगह बिल है. 60 से अधिक निकले कोबरा: बिल के पास युवकों ने खुदाई शुरू की और एक-एक करके लगभग 60 से अधिक कोबरा सांपों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. रेस्क्यू के बाद सभी कोबरा सांपों को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल में छोड़ दिया गया.

