यमुनोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू, व्यापारियों को सताने लगा डर - YAMNOTRI HIGHWAY WIDENING

यमुनोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 12, 2025 at 4:34 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 4:42 PM IST 2 Min Read

उत्तरकाशी: यमुनोत्री हाईवे पर नगर क्षेत्र में सरूखेत से दोबाटा बैंड तक चौड़ीकरण की स्वीकृति मिलने के बाद 50 से अधिक व्यापारियों को रोजगार पर संकट का डर सताने गला है. क्योंकि अब राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की ओर से वहां पर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसलिए व्यापारियों ने नगर पालिका और प्रशासन से उनके लिए व्यवस्था की मांग की है. यमुनोत्री हाईवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की ओर चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत वन भूमि हस्तांतरण और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की जा रही है. इस सब के बीच नगर क्षेत्र के बीच में बनी नगरपालिका की करीब 50 से अधिक दुकानों के व्यापारियों को अपने रोजगार को लेकर चिंता सताने लगी है. उनका कहना है कि उनको हटाने से पहले उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए. व्यापार मंडल अध्यक्ष धनवीर रावत ने कहा कि इन व्यापारियों की जिम्मेदारी नगर पालिका की है. क्योंकि यह सभी पालिका के किराएदार हैं. वहीं इनमें से सभी लोग ऐसे हैं, जिनका रोजगार मात्र यही दुकानें है. इसलिए नगर पालिका और प्रशासन को पहले इनकी व्यवस्था करनी चाहिए. बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में चौड़ीकरण कार्य से प्रभावित व्यापारियों के साथ पालिका प्रशासन खड़ा है. बिना समुचित व्यवस्था किए व्यापारियों को हटाया नहीं जाएगा. पालिका इस सबंधं में राजमार्ग निर्माण खंड और प्रशासन से संपर्क में पालिका राजमार्ग निर्माण खंड से इनकी व्यवस्था के लिए सुझाव पत्र भी दिया है. राजमार्ग निर्माण खंड बड़कोट के ईई मनोज रावत ने कहा कि यमुनोत्री हाईवे के शेष बचे अंतिम हिस्से सरूखेत से बड़कोट दोबाटा बैंड तक चौड़ीकरण कार्य की कार्रवाई गतिमान है. प्रभावित व्यापारियों को उचित माध्यम से पूर्व में नोटिस जारी किया गया था और दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा. ये भी पढ़ें: ओजरी-डाबरकोट लैंडस्लाइड जोन का होगा ट्रीटमेंट, केंद्र ने दी 100 करोड़ की स्वीकृति

Last Updated : May 12, 2025 at 4:42 PM IST