रुपये डबल करने का लालच देकर 47.93 लाख रुपए हड़पे, ठगों ने शेयर ब्रोकर कंपनी के एमडी व मालिक बनकर की थी बात - CHEATING BY LURING TO DOUBLE MONEY

साइबर पुलिस थाना अलवर ( फोटो ईटीवी भारत अलवर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 20, 2025 at 8:57 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 9:04 AM IST 3 Min Read

अलवर: जिले के घाटला क्षेत्र के भूराड़ी गांव के एक व्यक्ति के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया हैं. जहां ठगों ने शेयर ब्रोकर कम्पनी के अधिकारी बनकर पीड़ित को फोन किया और दो साल में पैसे डबल होने का झांसा देकर अपने चंगुल में फंसा लिया. पहले तो पीड़ित ने ठगों के बताए अनुसार पैसे जमा करा दिए, लेकिन जब वापस मांगने का समय आया तो ठग पीड़ित को धमकाते रहे और जान से मारने की धमकी देने लगे. इसपर पीड़ित में साइबर थाने में प्रकरण दर्ज कराया है. साइबर सेल टीम द्वारा प्रकरण के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. जानकारी के अनुसार पीड़ित ने ठगों के अलग अलग खातों में करीब 47.93 लाख रुपए डाले. साइबर थाने के एसएचओ राजपाल ने बताया कि पीड़ित सरजीत सिंह (42) ने साइबर थाने में रिपोर्ट दी कि दिसंबर 2022 में उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने पीड़ित को अपनी शेयर ब्रोकर कंपनी ने पैसे लगाने ओर दो साल में पैसे डबल होने का झांसा दिया. इसपर पीड़ित को विश्वास होने लगा. इस दौरान पीड़ित को अपने चंगुल में फंसते देख ठगों ने अपनी टीम के साथियों से पीड़ित की बात करवाई, जिन्होंने खुद का नाम किशोर हाटा (एमडी) व सागर जैन (मालिक)पीड़ित को दो साल में पैसे डबल होने का विश्वास दिलाया और वीडियो कॉल पर ऑफिस दिखाया, जिसपर पीड़ित का दो साल में पैसे डबल होने का विश्वास यकीन में बदल गया. इसे भी पढ़ें: साइबर ठगी का नया तरीका: कूरियर डिलीवरी के बहाने खास कोड डायल करा कर रहे खाता खाली, जानिए कैसे बचें... एसएचओ ने बताया कि ठगों की बात पर विश्वास कर पीड़ित ने कुछ राशि ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दी. साथ ही पीड़ित ने अपने भाई, जीजा, जीजा के दोस्त से पैसे उधार लेकर कई अलग अलग नाम के खातों में कुल 47.93 लाख रुपए डाल दिए. इसके बाद जब समय पूरा हुआ ,जब पीड़ित ने ठगों से पैसे मांगे, तो उन्होंने आनाकानी की. जब पीड़ित बार बार अपने पैसे मांगने के लिए ठगों के पास फोन करता रहा, तो ठगो ने पीड़ित व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. एसएचओ राजपाल ने बताया कि पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया. पीड़ित का मामला आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. रिपोर्ट में दिए गए खाता संख्या, फोन पे नंबर के आधार पर साइबर ठगो की तलाश कर रही है.

Last Updated : June 20, 2025 at 9:04 AM IST