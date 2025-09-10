ETV Bharat / state

नेपाल में हिंसा के बीच फंसे उदयपुर के यात्री, सुरक्षित वापसी के लिए दूतावास से लगातार संपर्क में

नेपाल में हिंसा के चलते राजस्थान के सैकड़ों लोग फंसे हैं, जिसमें पशुपतिनाथ दर्शन करने गए उदयपुर के 35 से अधिक यात्री भी शामिल हैं.

NEPAL VIOLENCE
नेपाल गया उदयपुर का पर्यटक दल (ETV Bharat udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 1:40 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: नेपाल में जारी हिंसा और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. बड़ी संख्या में राजस्थान के श्रद्धालु पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने नेपाल गए थे, जो फिलहाल वहां फंस गए हैं. इनमें उदयपुर से गए 35 से अधिक लोग शामिल हैं, जिनमें भाजपा नेता और नगर निगम उदयपुर के पूर्व गैरेज समिति अध्यक्ष अनिल सिंघल का परिवार भी शामिल हैं. यात्रियों ने फोन पर बातचीत में बताया कि काठमांडू और आसपास के इलाकों में अचानक बिगड़े हालातों के चलते वे होटल में ही रुकने को मजबूर हैं. भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और दूतावास ने उन्हें सुरक्षित रहने और बाहर न निकलने की सलाह दी है.

दर्शन हो गए, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल: उदयपुर के यात्री भगवतीलाल मेनारिया ने बताया कि उन्होंने मंगलवार सुबह 8 बजे पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए थे और दोपहर 12 बजे होटल लौट आए थे, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद काठमांडू में बवाल भड़क गया. उन्होंने कहा, “भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन जैसे ही हम आगे के कार्यक्रम की योजना बना रहे थे, अचानक माहौल बिगड़ गया. सड़क पर प्रदर्शन और हिंसा देखने को मिली. हमने होटल में ही रुकना बेहतर समझा." मेनारिया ने बताया कि उनके साथ उदयपुर के 31 लोगों का दल है. इनमें रिश्तेदार, परिवारजन और पानेरियों की मादड़ी व खरबड़िया के लोग शामिल हैं, सभी सुरक्षित हैं. उनका टूर शेड्यूल 18 सितंबर तक कलकत्ता, गंगासागर और बिहार होते हुए उदयपुर लौटने का था, लेकिन फिलहाल यात्रा स्थगित कर दी गई है.

उदयपुर के यात्री अनिल सिंघल (ETV Bharat Udaipur)

आंखों के सामने देखा बवाल और आगजनी: भाजपा नेता अनिल सिंघल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे अपने परिवार के साथ नेपाल घूमने आए थे. 6 सितंबर को उन्होंने पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन किए थे. इसके बाद वे पोखरा से काठमांडू लौटने वाले थे, लेकिन मंगलवार को उनकी फ्लाइट रद्द हो गई. सिंघल ने कहा, “हमने अपनी आंखों से सड़क पर प्रदर्शन और आगजनी देखी. एक होटल को हमारे सामने ही आग के हवाले कर दिया गया. हालात देखकर हमने होटल से बाहर निकलने का जोखिम नहीं लिया.” फिलहाल वे पोखरा के एक होटल में हैं और दूतावास की सलाह पर वहीं रह रहे हैं.

दूतावास ने दिए सुरक्षित रहने के निर्देश: यात्रियों ने बताया कि भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जब तक हालात सामान्य न हों, होटल में ही सुरक्षित रहें. काठमांडू और आसपास के इलाकों में जयपुर और भीलवाड़ा से भी लोग फंसे हुए हैं. दूतावास उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है. नेपाल में फंसे यात्रियों के परिवारजन उदयपुर और राजस्थान के अन्य हिस्सों में लगातार संपर्क साध रहे हैं. सभी सुरक्षित हैं, लेकिन बाहर निकलना संभव नहीं है. परिवारजन दुआ कर रहे हैं और सरकार से मदद का इंतजार कर रहे हैं. भारतीय दूतावास ने भी नेपाल में बढ़ते तनाव और यात्रियों की सुरक्षा पर नजर बनाए रखी है. फिलहाल सभी यात्री होटल में सुरक्षित हैं और सरकार तथा दूतावास की मदद का इंतजार कर रहे हैं.

