करनालः हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के बीच हथिनी कुंड बैराज से करीब 3 लाख 22 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. इस कारण करनाल जिले में यमुना नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ गया है. इसका सबसे ज्यादा असर इंद्री क्षेत्र के लालूपुरा सहित कई गांवों पर पड़ा है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि "प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा है. स्थिति बिगड़ने के बाद ही प्रशासन दिखाई देता है."
स्थानीय ग्रामीण चिंतितः यमुना नदी के विकराल रूप को देखकर नदी किनारे बसे गांवों के लोग सहमे हुए हैं. इंद्री हलके के लालूपूरा गांव के एक ग्रामीण ने बताया "पीछे से 3 लाख 22 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद यमुना में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. कभी भी तटबंधों को तोड़कर पानी गांव और खेतों में घुस सकता है. फसल खराब हो जाएगी. अगर जलस्तर और बढ़ा तो घर भी डूब जाएंगे."
प्रशासन अलर्ट मोड पर: नहर विभाग के अधिकारी विजय सैनी ने बताया कि "पीछे से ज्यादा पानी छोड़ा गया है. इस समय करनाल में यमुना डेढ़ लाख क्यूसेक पानी चल रहा है. जबकि पीछे से 3 लाख 18 हजार क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो शाम तक करनाल में पहुंच जाएगा. इससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है. प्रशासन अलर्ट मोड पर है. यमुना नदी के किनारे के गांव के आसपास अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि कोई भी नुकसान न हो." उन्होंने कहा कि "सोमवार को सुबह यमुना के किनारे पर कटाव शुरू हो गया था जिसको रोकने के लिए करीब 150 मजदूर लगे हुए हैं. राहत बचाव कार्य जारी है. मिट्टी के कट्टे और लकड़ी और लोहे क समान के साथ कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है."
सुरक्षित स्थानों पर शरण लें ग्रामीणः इंद्री के एसडीएम अशोक मुंजाल ने कहा "प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. यमुना के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है. ग्रामीणों से अपील है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं. राहत और बचाव दल किसी भी समय मदद के लिए तैयार है."
राहत-बचाव के लिए प्रशासन तैयारः प्रशासन ने नावें, ट्रैक्टर ,जेसीबी, पोकलेन सहित अन्य जरूरी संसाधन पहले से ही तैयार रखे हैं. इलाकों में रहने वाले परिवारों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है. आपदा प्रबंधन दल को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है.
आगे की आशंकाः मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश और तेज हो सकती है. ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है. प्रशासन ने साफ कहा है कि हालात बिगड़ने पर तुरंत बचाव अभियान चलाया जाएगा.
सरपंच ने लोगों से की अपीलः गढ़ीभरल के सरपंच शौकीन कुमार ने कहा कि "गांव में सभी को सतर्क रहने के लिए बोल दिया गया है. खेतों की तरफ कोई भी अकेला किसी भी समय न जाए. इसका भी ध्यान रखा जा रहा है. ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो."