ETV Bharat / state

करनाल के इंद्री में यमुना किनारे लगते गांवों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, कटाव से सहमे लोग, फसल और घरों पर मंडराया खतरा - DANGER OF FLOOD INCREASED IN KARNAL

करनाल में यमुना नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी से चारों तरफ तबाही की आशंका से लोग सहमे हुए हैं.

danger of flood increased In Karnal
करनाल में यमुना नदी किनारे कटाव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2025 at 7:03 PM IST

3 Min Read

करनालः हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के बीच हथिनी कुंड बैराज से करीब 3 लाख 22 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. इस कारण करनाल जिले में यमुना नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ गया है. इसका सबसे ज्यादा असर इंद्री क्षेत्र के लालूपुरा सहित कई गांवों पर पड़ा है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि "प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा है. स्थिति बिगड़ने के बाद ही प्रशासन दिखाई देता है."

स्थानीय ग्रामीण चिंतितः यमुना नदी के विकराल रूप को देखकर नदी किनारे बसे गांवों के लोग सहमे हुए हैं. इंद्री हलके के लालूपूरा गांव के एक ग्रामीण ने बताया "पीछे से 3 लाख 22 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद यमुना में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. कभी भी तटबंधों को तोड़कर पानी गांव और खेतों में घुस सकता है. फसल खराब हो जाएगी. अगर जलस्तर और बढ़ा तो घर भी डूब जाएंगे."

करनाल में बाढ़-कटाव से सहमे लोग (ETV Bharat)

प्रशासन अलर्ट मोड पर: नहर विभाग के अधिकारी विजय सैनी ने बताया कि "पीछे से ज्यादा पानी छोड़ा गया है. इस समय करनाल में यमुना डेढ़ लाख क्यूसेक पानी चल रहा है. जबकि पीछे से 3 लाख 18 हजार क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो शाम तक करनाल में पहुंच जाएगा. इससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है. प्रशासन अलर्ट मोड पर है. यमुना नदी के किनारे के गांव के आसपास अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि कोई भी नुकसान न हो." उन्होंने कहा कि "सोमवार को सुबह यमुना के किनारे पर कटाव शुरू हो गया था जिसको रोकने के लिए करीब 150 मजदूर लगे हुए हैं. राहत बचाव कार्य जारी है. मिट्टी के कट्टे और लकड़ी और लोहे क समान के साथ कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है."

Heavy Rain In Karnal
करनाल में यमुना नदी किनारे भीषण कटाव (Etv Bharat)

सुरक्षित स्थानों पर शरण लें ग्रामीणः इंद्री के एसडीएम अशोक मुंजाल ने कहा "प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. यमुना के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है. ग्रामीणों से अपील है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं. राहत और बचाव दल किसी भी समय मदद के लिए तैयार है."

Heavy Rain In Karnal
करनाल में यमुना नदी किनारे कटाव से सहमे ग्रामीण (Etv Bharat)

राहत-बचाव के लिए प्रशासन तैयारः प्रशासन ने नावें, ट्रैक्टर ,जेसीबी, पोकलेन सहित अन्य जरूरी संसाधन पहले से ही तैयार रखे हैं. इलाकों में रहने वाले परिवारों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है. आपदा प्रबंधन दल को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है.

आगे की आशंकाः मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश और तेज हो सकती है. ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है. प्रशासन ने साफ कहा है कि हालात बिगड़ने पर तुरंत बचाव अभियान चलाया जाएगा.

Heavy Rain In Karnal
कटाव निरोधी काम करते मजदूर (Etv Bharat)

सरपंच ने लोगों से की अपीलः गढ़ीभरल के सरपंच शौकीन कुमार ने कहा कि "गांव में सभी को सतर्क रहने के लिए बोल दिया गया है. खेतों की तरफ कोई भी अकेला किसी भी समय न जाए. इसका भी ध्यान रखा जा रहा है. ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो."

ये भी पढ़ें-कुरुक्षेत्र में नदियां-नहर उफान पर, मारकंडा नदी में बढ़े जलस्तर से कई गांव जलमग्न, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, राहत बचाव कार्य जारी - HEAVY RAIN IN KURUKSHETRA

करनालः हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के बीच हथिनी कुंड बैराज से करीब 3 लाख 22 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. इस कारण करनाल जिले में यमुना नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ गया है. इसका सबसे ज्यादा असर इंद्री क्षेत्र के लालूपुरा सहित कई गांवों पर पड़ा है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि "प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा है. स्थिति बिगड़ने के बाद ही प्रशासन दिखाई देता है."

स्थानीय ग्रामीण चिंतितः यमुना नदी के विकराल रूप को देखकर नदी किनारे बसे गांवों के लोग सहमे हुए हैं. इंद्री हलके के लालूपूरा गांव के एक ग्रामीण ने बताया "पीछे से 3 लाख 22 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद यमुना में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. कभी भी तटबंधों को तोड़कर पानी गांव और खेतों में घुस सकता है. फसल खराब हो जाएगी. अगर जलस्तर और बढ़ा तो घर भी डूब जाएंगे."

करनाल में बाढ़-कटाव से सहमे लोग (ETV Bharat)

प्रशासन अलर्ट मोड पर: नहर विभाग के अधिकारी विजय सैनी ने बताया कि "पीछे से ज्यादा पानी छोड़ा गया है. इस समय करनाल में यमुना डेढ़ लाख क्यूसेक पानी चल रहा है. जबकि पीछे से 3 लाख 18 हजार क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो शाम तक करनाल में पहुंच जाएगा. इससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है. प्रशासन अलर्ट मोड पर है. यमुना नदी के किनारे के गांव के आसपास अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि कोई भी नुकसान न हो." उन्होंने कहा कि "सोमवार को सुबह यमुना के किनारे पर कटाव शुरू हो गया था जिसको रोकने के लिए करीब 150 मजदूर लगे हुए हैं. राहत बचाव कार्य जारी है. मिट्टी के कट्टे और लकड़ी और लोहे क समान के साथ कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है."

Heavy Rain In Karnal
करनाल में यमुना नदी किनारे भीषण कटाव (Etv Bharat)

सुरक्षित स्थानों पर शरण लें ग्रामीणः इंद्री के एसडीएम अशोक मुंजाल ने कहा "प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. यमुना के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है. ग्रामीणों से अपील है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं. राहत और बचाव दल किसी भी समय मदद के लिए तैयार है."

Heavy Rain In Karnal
करनाल में यमुना नदी किनारे कटाव से सहमे ग्रामीण (Etv Bharat)

राहत-बचाव के लिए प्रशासन तैयारः प्रशासन ने नावें, ट्रैक्टर ,जेसीबी, पोकलेन सहित अन्य जरूरी संसाधन पहले से ही तैयार रखे हैं. इलाकों में रहने वाले परिवारों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है. आपदा प्रबंधन दल को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है.

आगे की आशंकाः मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश और तेज हो सकती है. ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है. प्रशासन ने साफ कहा है कि हालात बिगड़ने पर तुरंत बचाव अभियान चलाया जाएगा.

Heavy Rain In Karnal
कटाव निरोधी काम करते मजदूर (Etv Bharat)

सरपंच ने लोगों से की अपीलः गढ़ीभरल के सरपंच शौकीन कुमार ने कहा कि "गांव में सभी को सतर्क रहने के लिए बोल दिया गया है. खेतों की तरफ कोई भी अकेला किसी भी समय न जाए. इसका भी ध्यान रखा जा रहा है. ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो."

ये भी पढ़ें-कुरुक्षेत्र में नदियां-नहर उफान पर, मारकंडा नदी में बढ़े जलस्तर से कई गांव जलमग्न, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, राहत बचाव कार्य जारी - HEAVY RAIN IN KURUKSHETRA

For All Latest Updates

TAGGED:

YAMUNA RIVER WATER LEVEL INCREASEDहरियाणा में भारी बारिशकरनाल में बाढ़HEAVY RAIN IN KARNALDANGER OF FLOOD INCREASED IN KARNAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.