करनालः पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के बाद सोमवार को यमुना नदी में 3 लाख 29 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. इसके बाद से यमुना से लगने वाले हरियाणा के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इस आपदा का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ा है, जिनकी फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई है. इसके अलावा गांवों और शहरों को जोड़ने वाली कई पुल-पुलिया और सड़कें या तो डूब गई हैं या तो क्षतिग्रस्त है. इस कारण करनाल जिले में कई गांवों का शहर से और आसपास के गांवों से संपर्क टूट गया है.

पुल पर 3 से 4 फीट तक पानी भराः यमुना का पानी फैलने के कारण करनाल जिले के इंद्री कस्बे में गांव डबकौली कला से बानूखेड़ी को जोड़ने वाले पुल पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया. इस कारण दोनों गांवों का आपसी संपर्क पूरी तरह से टूट गया है.



पानी में डूबा मुख्य मार्ग, गांव से बाहर निकलना मुश्किलः ग्रामीण रामशरण का कहना है कि "प्रशासन ने न तो मौके पर कोई सहायता भेजी है और न ही नाव या राहत व्यवस्था का इंतजाम किया है. प्रशासन और सरकार आपदा में सहायता करने की बात करती है लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं पहुंचा है. अभी तक प्रशासन या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों के पास गांव में हमारी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आया है. न ही राहत कार्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रबंध किया गया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि बच्चों का स्कूल में जाना मुश्किल हो रहा है. गांव का मुख्य मार्ग बंद होने से बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल जाना भी जाना मुश्किल हो गया है."

यमुना में छोड़े गए 3.29 लाख क्यूसेक पानी (Etv Bharat)

फसलें नष्ट होने से किसानों को व्यापक आर्थिक नुकसानः ग्रामीण रामशरण का आरोप है कि "बाढ़ से किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अब तक मौके पर निरीक्षण न किए जाने को लेकर लोगों में रोष है. हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन प्रशासन समय रहते कोई कदम नहीं उठाया है. इस बार तो पुल तक डूब गया और हम लोग गांव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं."

बारिश में जलमग्न पुलिया (Etv Bharat)

पूर्व सीएम मनोहर लाल की घोषणा पर नहीं हुआ अमलः ग्रामीण बलवान सिंह का कहना है कि "आज से 2 साल पहले जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे तब उनके गांव में पंचायत के द्वारा उनका एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था. उसे समय गांव वालों की एक ही मांग थी की इस पुल को दोबारा बनाया जाए, जिससे आने-जाने में परेशानी न हो. मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को इस पुल को दोबारा बनाने के लिए एस्टीमेट भी पूछा था और बनाने की बात कही थी. 2 साल बीत जाने के बाद भी पुल नहीं बनाया गया. इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है. स्थानीय विधायक और प्रशासन हर कोई इस समस्या से वाकिफ है. लेकिन कोई भी समाधान नहीं कर रहा है."

करनाल में बाढ़ जैसे हालात (Etv Bharat)

गन्ना छोड़ सभी फसलें तबाहः ग्रामीण बलवान सिंह ने कहा कि "कई बार विधायक और चंडीगढ़ सीएम आवास के चक्कर भी ग्रामीण लगा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है. फसल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है. केवल गन्ने की फसल बची हुई है, उसमें भी 50 फीसदी नुकसान है."

भारी बारिश के कारण तबाही (Etv Bharat)

साठी धान लगाने की अनुमति दें सरकारः उन्होंने कहा कि ''बरसात से पहले अगर यहां पर साठी धान लगाई जाए तो कुछ किसानों का बचाव हो सकता है. साठी धान बरसात से पहले तक पक कर तैयार हो जाती है और कटाई की जा सकती है. हर साल ऐसे ही बाढ़ आती है. हर साल ही उनकी फसल तबाह होती है. इसलिए उन्होंने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि यहां पर बाढ़ को लेकर पुख्ता प्रबंध के साथ-साथ साठी धान लगाने का भी प्रावधान रखा जाए."