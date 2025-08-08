कानपुर: जरायम पेशा, दुर्दांत अपराधियों का सलाखों के पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं. जेलें उनके लिए ही बनाई गई हैं, लेकिन बेजुबानों को भी सजा भुगतनी पड़ती है, वह भी वर्षों तक. या फिर कभी-कभी पूरी जिंदगी कैद में ही गुजर जाती है. कानपुर प्राणी उद्यान में पिंजरे में 20 से अधिक आदमखोर कैद हैं. इन्हें शायद ही बाड़े से बाहर निकाला जाए. किसी को पिंजरे के बाहर देख लेने पर गुर्राहट के साथ ये अपने पैने-नुकीले दांत बाहर निकाल लेते हैं. जू में बंद इन जंगली जानवरों से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं, जिसके चलते इन्हें यहां लाया गया है. कभी खुले जंगलों के राजा रहने वाले इन वन्यजीवों में अधिकतर बाघ और तेंदुआ हैं. इनके आक्रामक व्यवहार के कारण खुले जंगल में नहीं छोड़ा जा रहा है.

पीलीभीत से आई बाघिन ने सात लोगों पर किया था हमला, मल्लू बाघ ने दो लोगों की ली थी जान: कानपुर जू के चिकित्सक मो.नासिर का कहना है पीलीभीत से कुछ दिनों पहले जिस बाघिन को रेस्क्यू करके लाए, उसने सात लोगों पर हमला किया था. दो लोग गंभीर रूप से अब भी घायल हैं. इसी तरह मल्लू बाघ को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास से लाया गया था. मल्लू ने दो लोगों की जान ले ली थी. कानपुर जू के अंदर अस्पताल के आगे बढ़ने पर बायीं ओर बाघ बाड़े के पास मल्लू की दहाड़ दर्शकों को डरा देती है. इसी तरह गोला रेंज से आए जग्गू ने भी कई लोगों पर हमला बोला था. इसे जू के अंदर जग्गू दादा कहा जाता है.

कानपुर जू में बंद हैं खुंखार जानवर. (Video Credit; ETV BHARAT)

दो कटखने बंदर सालों से अस्पताल के अंदर: कानपुर जू के अस्पताल परिसर में जू के अंदर दो कटखने बंदर सालों से बंद हैं. इनका अतीत बहुत खतरनाक रहा है. इन बंदरों ने जू के अंदर अच्छी संख्या में दर्शकों पर हमले किए. जू की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें भी बाड़ों में रखने के बजाए अस्पताल के अंदर छोटे पिंजड़ों में रखा गया है. इनके पास पहुंचने पर यह तुरंत झपटा मारने की कोशिश करते हैं. जबकि जू के अंदर लाल मुंह वाले बंदरों की बड़ी फौज हमेशा घूमती है.

जू के अंदर 100 से अधिक प्रजातियों के करीब 1000 वन्यजीव: कानपुर जू के प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि कानपुर जू में मौजूदा समय 100 से अधिक प्रजातियों के 1000 से अधिक वन्यजीव हैं। इनमें शेर, तेंदुआ, वलाबी कंगारू, भेड़िया, बाघ, बंदर, मगरमच्छ, सांप, जंगली बिल्ली, भालू समेत कई अन्य पक्षी प्रजाति के वन्यजीव शामिल हैं. जू के अंदर बने सर्पेंटोरियम बाड़े में विशालकाय अजगर भी लोगों को खूब डराते हैं.

कानपुर जू लाए गए आदमखोर. (Photo Credit; ETV Bharat)

आदमखोर वन्यजीवों पर कानपुर जू के पूर्व निदेशक केके सिंह बताते हैं कि, ऐसे वन्यजीवों को आमतौर पर जू में ही लाकर रखा जाता है. इसका कारण है, वो फिर से किसी को घायल न करें. वहीं रेसक्यू के दौरान अगर उन्हें वापस जंगल में छोड़ा जा सकता है तो छोड़ भी देते हैं. हालांकि, ज्यादातर मामलों में आदमखोर वन्यजीवों को चिड़ियाघर में लाकर बाड़े में बंद कर देते हैं.

कानपुर जू. (Photo Credit; ETV Bharat)

हाल के दिनों में जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं

4 अगस्त को बहराइच में अब्दुल्लागंज वन रेंज से सटे नवाबगंज के चनैनी गांव में एक किसान के खेतों में तेंदुआ दिखाई दिया. इसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. भादा नाले के पास खेतों में तेंदुआ टहलते दिखा था. इसके बाद तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया.

3 अगस्त को अमेठी तेंदुए का शव नेवादा गांव के बाहर पड़ा मिला. इस तेंदुए ने दो लोगों को घायल किया था. तेंदुए की मौत किन कारणों की वजह से हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका.

30 जुलाई को लखीमपुर धौरहरा वन रेंज क्षेत्र में बीते कई दिनों से दहशत का पर्याय बने तेंदुए को पकड़ा गया.

29 जुलाई को बहराइच में कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के कारीकोट जमुनिहा ग्राम में खेत जाते समय किसान रमेश (40) पर तेंदुए ने हमला कर दिया. बाद में तेंदुवा दोनों शावकों संग दूसरे खेत में भाग गया. इस हमले में किसान के दोनों हाथ जख्मी हो गए.

30 जुलाई को बरेली हाफिजगंज थाना क्षेत्र में दहशत का पर्याय बन चुके तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया. वन विभाग की टीम पिछले 20 दिनों से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी.

29 जुलाई को गोरखपुर में तेंदुए के हमले में दो महिलाएं घायल हो गईं.

26 जुलाई को लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंदेश नगर वन बीट के ज्ञानपुर गांव में पिता के साथ चारपाई पर सो रहे 6 वर्षीय मासूम को तेंदुआ उठा ले गया. बच्चे का क्षत विक्षत शव रविवार सुबह गन्ने के खेत में मिला.

18 जुलाई को श्रावस्ती के भिनगा थाना क्षेत्र इलाके के परसिया राजा गांव में आबादी के बीच तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत पैदा कर दी.

31 जुलाई को बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र में घर से शौच के लिये निकले बालक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे बालक चीखने चिल्लाने लगा. मौके पर मौजूद लोगों ने लाठी-डंडे से मारकर किसी तरह बालक को छुड़वाया.

17 जुलाई को पीलीभीत में दो अलग-अलग गांवों में दो बाघों ने हमला किया. एक गांव में महिला को बाघ ने मार डाला और उसकी लाश गन्ने के खेत में मिली. महिला के कमर और पीठ का हिस्सा बाघ खा गया था. इसी गांव में 20 साल के युवक पर भी बाघ ने झपट्टा मारा, लेकिन उसके दोस्त ने बाघ से भिड़कर उसकी जान बचा ली.

14 जुलाई को पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी फुलहर के किसान की जान बाघ ने ले ली. बाघ गन्ने के खेत में छिपकर बैठा था. इसी दौरान घूमने निकले किसान पर बाघ ने अचानकर हमला कर दिया. हमले में किसान की मौके पर ही मौत हो गई.

