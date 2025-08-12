रांची: खनिज संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद गरीब राज्यों में शुमार झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर आई है. केंद्र सरकार ने 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य को 2 लाख 22 हजार 069 आवास की स्वीकृति दे दी है. यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है. इसके लिए कोडरमा की भाजपा सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र सरकार के प्रति राज्य के जरूरतमंद नागरिकों की तरफ से आभार जताया है.

किनको मिलेगा पीएम आवास ग्रामीण का लाभ

खास बात है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को इस बाबत जारी आधिकारिक पत्र की कॉपी भी सौंपी है. यह स्वीकृति ‘अंतिम आवास + 2018 सर्वेक्षण सूची’ में दर्ज पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए दी गई है.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सभी के लिए आवास’ के संकल्प को इससे और मजबूती मिलेगी. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2024-25 से 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना का विस्तार किया है, जिसके तहत झारखंड को यह विशेष आवंटन दिया गया है.

पीएम आवास की जगह आई थी अबुआ आवास योजना

बता दें कि केंद्र सरकार से पीएम आवास की राशि नहीं मिलने पर हेमंत सरकार ने अपने बूते अबुआ आवास योजना शुरू की थी. इसकी सुस्त रफ्तार से जुड़े ईटीवी भारत के सवाल पर विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि केंद्र सरकार ने साल 2022 से 2024 तक पीएम आवास योजना का लाभ देना बंद कर दिया था. इस वजह से राज्य सरकार ने अपने बूते अबुआ आवास योजना की शुरुआत की. उनके मुताबिक साढ़े छह लाख स्वीकृत आवास में से करीब 1 लाख 20 हजार आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

15 नवंबर 2023-24 में 2 लाख अबुआ आवास बनाने का टारगेट था. इसकी तुलना में सिर्फ 84,708 परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत पक्का छत मिल गया. वहीं, साल 2024-25 में 4.50 लाख आवास निर्माण के टारगेट की तुलना में सिर्फ 53,946 लाभुक ही तीसरी किस्त का लाभ उठाकर छत की ढलाई कर पाए. इस सुस्ती के बीच पीएम आवास ग्रामीण के तहत 2.22 लाख आवास बनाने की स्वीकृति यहां के गरीबों के लिए बड़ी राहत साबित होगी.

