1 दिन में लगाए 17 लाख से ज्यादा पौधे, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, शिक्षा मंत्री ने सीएम को सौंपा सर्टिफिकेट

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि. हरियालो राजस्थान- एक पेड़ मां के नाम अभियान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन में दर्ज किया गया.

World Record Certificate
शिक्षा मंत्री ने सीएम को सौंपा सर्टिफिकेट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 10:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान के नाम के साथ एक और उपलब्धि जुड़ गई है. बीते दिनों प्रदेश के छात्रों अभिभावकों शिक्षकों कर्मचारियों के साथ मिलकर जो अभियान चलाया गया, उसमें सफलता मिली है. इसी सफलता सर्टिफिकेट सोमवार को प्राप्त हुआ. उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत पौधारोपण की ऐतिहासिक उपलब्धि पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन की ओर से दिए गए सर्टिफिकेट को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपने पहुंचे.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि ये विश्व रिकॉर्ड ​हरियालो राजस्थान 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 28 जुलाई 2025 को हरियाली तीज के अवसर पर प्रदेशभर में लगाए गए पेड़-पौधे लगाने पर बना है. अभियान के तहत 5 दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त (आरईटी) यथा खेजड़ी, खारा पीलू, मीठा पीलू, रोहिड़ा, फोग के 17 लाख 4 हजार 399 पौधे लगाए गए. इसमें राज्य के 67 हजार 109 स्कूलों के लाखों छात्रों की भागीदारी शामिल है.

World Record Certificate
लगाए 17 लाख से ज्यादा पौधे, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : 'एक पेड़ मां के नाम' में होगा सत्ता-संगठन का कदमताल, लगाए जाएंगे 11 करोड़ पौधे

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राज्य में 10 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे पार करते हुए अब तक 10 करोड़ 21 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं. इनमें अकेले शिक्षा विभाग ने 3 करोड़ 25 लाख पौधे लगाए हैं. वहीं, राज्य सरकार का दावा है कि 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे.

WORLD RECORD CERTIFICATEPLANTATION WORLD RECORDMORE THAN 17 LAKH SAPLINGSपर्यावरण संरक्षणMISSION HARIYALO RAJASTHAN

