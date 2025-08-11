ETV Bharat / state

सीवरेज समस्याओं के समाधान के लिए 15.75 करोड़ की योजना, सेक्टर 13 भूखंड आवंटन घोटाले की होगी जांच - SEWERAGE PROBLEMS IN BHARATPUR

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भरतपुर के सेक्टर 13 में भूखंड आवंटन में हुए घोटाले की जांच होगी.

ड्रेनेज प्रोजेक्ट का अवलोकन करते मंत्री खर्रा. (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2025 at 3:11 PM IST

भरतपुर: नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सोमवार को भरतपुर दौरे पर रहे. उन्होंने सुबह विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछले डेढ़ साल में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की और शहर की मौजूदा समस्याओं पर चर्चा की. मंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं के साथ-साथ पुरानी गड़बड़ियों और खामियों को भी दूर किया जाएगा.

मंत्री ने बताया कि शहर में पहले कराए गए सीवरेज कार्य में कई जगह समतलीकरण व तकनीकी खामियां रह गईं, जिसकी वजह से कई इलाकों में ब्लॉकेज की समस्या बनी हुई है. इन दिक्कतों को दूर करने के लिए 15.75 करोड़ रुपए की लागत से रिपेयर एंड रेक्टिफिकेशन कार्य कराया जाएगा. इसके तहत खराब पड़ी लाइनों की मरम्मत, नए चेंबर निर्माण और समतलीकरण कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी.

झाबर सिंह खर्रा,नगरीय विकास मंत्री. (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: UDH मंत्री खर्रा बोले-सीवरेज सफाई के दौरान हादसे रोकने पर काम करेगा विभाग, बनाएंगे सख्त नियम

एक सवाल के जवाब में मंत्री झाबर सिंह ने कहा कि सेक्टर 13 के भूखंड आवंटन में हुई गड़बड़ी का मुद्दा भी सामने आया है. इस मामले की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं. वर्ष 2018 से 2023 के बीच ये अनियमितताएं हुई हैं और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि भरतपुर की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं लागू होंगी. भरतपुर दौरे के दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगर निगम पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का लोकार्पण भी किया. इनमें सड़क निर्माण, पार्क विकास और शहरी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. साथ ही मंत्री झाबर सिंह ने पौधारोपण भी किया.

