त्योहारी सीजन में 12 हजार 193 कार्मिकों को आरपीएससी ने दिया पदोन्नति का तोहफा

आरपीएससी ने शिक्षा विभाग की डीपीसी आयोजित की, जिसमें 12 हजार से अधिक कर्मचारी व अधिकारी प्रमोशन हुए.

जयपुर: त्योहारी सीजन में राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों को बड़ी सौगात दी है. अजमेर में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने विभिन्न संवर्गों के 12 हजार 193 कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ दिया है. इससे शिक्षकों और अधिकारियों में उत्साह का माहौल है. वहीं कई वर्षों से खाली पड़े उच्च पदों पर नियुक्ति होने से स्कूलों में प्रशासनिक रिक्तियों का बोझ कम होगा. इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई और को-करिकुलम एक्टिविटीज पर पड़ेगा.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से नियमित डीपीसी के अंतर्गत 11 हजार 959 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है. इनमें सबसे ज्यादा डीपीसी उप प्राचार्य के पदों की है. वर्ष 2023-24 के 8 हजार 167 और 2024-25 के 3 हजार 719 अधिकारियों को पदोन्नति किया गया है. इसके अलावा उच्च प्रशासनिक पदों में उपनिदेशक के 53 पद, संयुक्त निदेशक के 18 पद और अतिरिक्त निदेशक के 2 पद पर 2025-26 चयन वर्ष के अंतर्गत प्रमोशन किया गया है. इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी नव पदोन्नत कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि ये सभी कार्मिक प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कार्य करेंगे. शिक्षा विभाग के 12 हजार 193 कार्मिकों की पदोन्नति राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्ता प्रदान करने में अहम योगदान निभाएगी.

पढ़ें: शिक्षक करेंगे विधानसभा पर प्रदर्शन, बकाया डीपीसी और ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की मांग

रिव्यू डीपीसी में 234 पदों पर प्रमोशन: इसी तरह रिव्यू डीपीसी के तहत 234 पदों पर प्रमोशन किए गए. इसमें प्राध्यापक (इतिहास) में सर्वाधिक 52 पद, प्राध्यापक (हिन्दी) में 44 पद, प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) में 37 पद, प्राध्यापक पदों में रसायन के 15, अंग्रेजी के 14, भूगोल के 9, संस्कृत के 9, गणित के 7, जीव विज्ञान के 6, भौतिकी के 4, समाजशास्त्र के 3, वाणिज्य के 3 और उर्दू के 2 पद शामिल हैं. इसके अलावा उप जिला शिक्षा अधिकारी से प्रधानाचार्य के 1 पद, प्रधानाचार्य के 1 पद, प्राध्यापक के 14 और प्रधानाचार्य के 12 शैडो पोस्ट पर भी पदोन्नति की गई है.

