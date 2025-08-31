ETV Bharat / state

चंबा में भारी बारिश से इतने पेयजल योजनाएं प्रभावित, अकेले जल शक्ति विभाग को 100 करोड़ का नुकसान - HIMACHAL JAL SHAKTI DEPARTMENT LOSS

हिमाचल में भीषण प्राकृतिक आपदा से लोग त्रस्त हैं. आपदा में चंबा जिले में 487 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं.

More Than 1000 Drinking Water Schemes Affected in himachal
हिमाचल में भारी बारिश से पेयजल योजनाएं प्रभावित (@Agnihotriinc)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 8:56 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है. लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलनों से कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है. सड़कों के टूटने, पुलों के बहने और घरों के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे हालात में प्रदेश सरकार राहत और बचाव कार्यों में तेजी से जुटी हुई है. वहीं, सरकार प्राथमिकता के आधार पर सड़कों को खोलने के साथ ही लोगों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है. हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राहत एवं बहाली कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं.

जल शक्ति विभाग को 100 करोड़ का नुकसान

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि, चंबा जिले में जल शक्ति विभाग को इस आपदा में करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. जिले की कुल 487 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 394 योजनाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है. शेष योजनाओं को शीघ्र बहाल करने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है. विशेषकर चंबा, भरमौर क्षेत्र में स्थानीय स्रोतों से अस्थायी जल आपूर्ति व्यवस्था की जा रही है. विभागीय अनुमान के अनुसार इन योजनाओं को पूरी तरह बहाल करने में चार से पांच दिन और लग सकते हैं.

मणिमहेश यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारी सुरक्षित

डिप्टी सीएम ने राहत एवं बहाली कार्यों में जुटे कर्मचारियों के साहस और समर्पण की सराहना की है. उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात किए गए सभी 41 कर्मचारी सुरक्षित हैं. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी. जल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

चंबा से 4,378 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

इसके साथ ही हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि, "हिमाचल पथ परिवहन निगम की 102 बसों के माध्यम से अब तक 4,378 लोगों को चंबा से सुरक्षित निकाला गया है. इनमें से 89 बसें पठानकोट और 13 बसें कांगड़ा भेजी जा चुकी हैं. जब तक सभी लोगों की सुरक्षित घर वापसी नहीं हो जाती तब तक HRTC का यह 'निःशुल्क' सेवा मिशन जारी रहेगा."

कांगड़ा जिले में 512 पेयजल योजनाएं बाधित

हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया है कि, "भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कांगड़ा जिले की 512 पेयजल योजनाएं बाधित हुई हैं, जिसमें 480 योजनाएं आंशिक तौर पर बहाल कर दी गई हैं. धर्मशाला शहर की मुख्य गजेयू खड्ड योजना की लगभग 2 किलोमीटर पाइप लाइन भूस्खलन की चपेट में आकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है. वर्तमान में शहर को भटेहड़ स्रोत से जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश और भूस्खलन से यह भी बाधित हो रही है. खराब मौसम के चलते बहाली कार्य करना भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. धर्मशाला शहर को पानी छोड़ दिया गया है, फिलहाल एक दिन छोड़कर पानी मिलने की संभावना है."

